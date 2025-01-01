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最受歡迎 最近新增 託管 DNS 提供者軟體 - 最受歡迎的應用程式

託管 DNS 提供者利用運算能力有效處理客戶的網路流量。這些提供者利用匯集的資料中心資源來支援跨各種客戶網站、應用程式和網路的流量。使用者可以透過基於 Web 的儀表板或桌面應用程式管理 DNS 流量，從而實現故障轉移預防、訪客身份驗證和 DNS 資料管理等功能。此外，一些供應商還採用安全功能來防禦分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊。 除了 DNS 服務之外，許多託管提供者還充當網域註冊商或提供網域註冊服務。然而，獨立網域註冊服務通常缺乏整合託管 DNS 解決方案中的進階網路流量控制功能，而是專注於使用戶能夠保留網站網域。