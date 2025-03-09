託管 DNS 提供者軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
託管 DNS 提供者利用運算能力有效處理客戶的網路流量。這些提供者利用匯集的資料中心資源來支援跨各種客戶網站、應用程式和網路的流量。使用者可以透過基於 Web 的儀表板或桌面應用程式管理 DNS 流量，從而實現故障轉移預防、訪客身份驗證和 DNS 資料管理等功能。此外，一些供應商還採用安全功能來防禦分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊。 除了 DNS 服務之外，許多託管提供者還充當網域註冊商或提供網域註冊服務。然而，獨立網域註冊服務通常缺乏整合託管 DNS 解決方案中的進階網路流量控制功能，而是專注於使用戶能夠保留網站網域。
提議新的應用程式
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS變得簡單應用提供易於管理的DNS管理服務，用戶可配置DNS記錄，提升網絡性能與安全性。
StackPath
stackpath.com
StackPath是一個美國的邊緣計算平台，提供內容交付網絡和安全服務，旨在提高網站性能和保護用戶數據。
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS是一款提供快速安全的免費和付費DNS託管服務的應用，支援全球Anycast DNS網絡與各類DNS記錄管理。
Loopia
loopia.com
Loopia 自 1999 年以來一直是瑞典最大且領先的託管供應商。
WPMU DEV
wpmudev.com
您的一體化 WordPress 平台 - 使用我們屢獲殊榮的外掛程式、專用託管、強大的網站管理工具和 5 星級支援來優化和管理多個 WP 網站。 自 2006 年以來，WPMU DEV 一直在創建高品質的 WordPress 解決方案 - 幫助超過 900,000 名開發人員、自由工作者、網站所有者和代理商發展他們的 WP 業務。
Control D
controld.com
Control D 是一個可自訂的 DNS 過濾和流量重定向平台，它利用 DNS-over-HTTPS、DNS-over-TLS 和 DNS-over-QUIC 等安全 DNS 協議，並支援舊版 DNS。 - 阻止惡意威脅- 阻止網絡範圍內不需要的內容類型（廣告和跟踪器、物聯網遙測、成人內容、社交等） - 獲得網絡事件和使用模式的可見性，並具有客戶端級別的粒度- 通過代理重新路由流量（透過 DNS）提高隱私和安全性 - 享受卓越的使用者體驗和簡單性 將其視為整個互聯網的個人權威 DNS 解析器，讓您可以精細控制哪些網域被解析、重定向或阻止。
TierPoint
tierpoint.com
在 TierPoint，我們透過安全領先、與雲端無關並始終為業務成果提供解決方案來滿足客戶在數位化和 IT 轉型道路上的需求。 TierPoint 利用全面的服務組合，從公有雲到私有雲再到多租戶雲，從主機託管到災難復原、安全性等。
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer 旨在為專業人士和企業提供可靠、安全且經濟實惠的託管解決方案。 DomainRacer 具有以下功能和優點： • 無限的SSD 磁碟空間，可讓您的網站和應用程式快速、平穩地運作。 • LiteSpeed 技術和CloudLinux 平台可將您的主機服務速度提高21 倍並保持高度穩定性。 • 免費的SSL 憑證和cPGuard 安全工具可保護您的網站資料和訪客免受網路威脅。 • 免費網域名稱（.in、.com）和SEO 預設工具可提高您的線上形象和排名。 • 24/7 技術支援和客戶服務可協助您解決任何問題或問題。 • 有競爭力的價格和適合您預算和需求的方案。 • 全球資料中心可確保您的託管服務達到最佳速度和正常運作時間。
MonoVM
monovm.com
Monovm 的宗旨是提供一個平台，讓創意和企業在網路上展示。為了在 9 年內為超過 10 萬名客戶實現這一目標，我們設計的服務旨在讓每個人都能在網路上獲得可見度。我們是一站式網站寄存服務供應商，在同一屋簷下提供所有寄存相關服務。我們提供高階專用伺服器、Windows VPS、Linux VPS、RDP、SSD VPS、網域註冊、WordPress 虛擬主機、Linux 虛擬主機和 SSL 憑證。我們的客戶是我們的第一要務，這使得我們的服務本身就處於一流水平，而品質保證是我們所有服務的支柱。我們致力於為人們在線上和線下開始、成長和製作圖像鋪平道路！