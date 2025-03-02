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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
託管 DNS 提供者利用運算能力有效處理客戶的網路流量。這些提供者利用匯集的資料中心資源來支援跨各種客戶網站、應用程式和網路的流量。使用者可以透過基於 Web 的儀表板或桌面應用程式管理 DNS 流量，從而實現故障轉移預防、訪客身份驗證和 DNS 資料管理等功能。此外，一些供應商還採用安全功能來防禦分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊。 除了 DNS 服務之外，許多託管提供者還充當網域註冊商或提供網域註冊服務。然而，獨立網域註冊服務通常缺乏整合託管 DNS 解決方案中的進階網路流量控制功能，而是專注於使用戶能夠保留網站網域。
提議新的應用程式
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy 提供經濟實惠、易於管理且快速的 DNS 管理服務。只需幾分鐘即可完成設置，享受業界最快、最可靠的託管 DNS。
StackPath
stackpath.com
StackPath 是一家美國邊緣運算平台供應商，總部位於德州達拉斯。其創始團隊由 Lance Crosby 領導，他也是 SoftLayer Technologies 的聯合創始人，該公司於 2013 年被 IBM 收購。
Control D
controld.com
Control D 是一個可自訂的 DNS 過濾和流量重定向平台，它利用 DNS-over-HTTPS、DNS-over-TLS 和 DNS-over-QUIC 等安全 DNS 協議，並支援舊版 DNS。 - 阻止惡意威脅- 阻止網絡範圍內不需要的內容類型（廣告和跟踪器、物聯網遙測、成人內容、社交等） - 獲得網絡事件和使用模式的可見性，並具有客戶端級別的粒度- 通過代理重新路由流量（透過 DNS）提高隱私和安全性 - 享受卓越的使用者體驗和簡單性 將其視為整個互聯網的個人權威 DNS 解析器，讓您可以精細控制哪些網域被解析、重定向或阻止。
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS 透過全球任播 DNS 網路提供快速、安全的免費 DNS 託管和進階 DNS 託管。
Loopia
loopia.com
Loopia 自 1999 年以來一直是瑞典最大且領先的託管供應商。
TierPoint
tierpoint.com
在 TierPoint，我們透過安全領先、與雲端無關並始終為業務成果提供解決方案來滿足客戶在數位化和 IT 轉型道路上的需求。 TierPoint 利用全面的服務組合，從公有雲到私有雲再到多租戶雲，從主機託管到災難復原、安全性等。
WPMU DEV
wpmudev.com
您的一體化 WordPress 平台 - 使用我們屢獲殊榮的外掛程式、專用託管、強大的網站管理工具和 5 星級支援來優化和管理多個 WP 網站。 自 2006 年以來，WPMU DEV 一直在創建高品質的 WordPress 解決方案 - 幫助超過 900,000 名開發人員、自由工作者、網站所有者和代理商發展他們的 WP 業務。
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer 旨在為專業人士和企業提供可靠、安全且經濟實惠的託管解決方案。 DomainRacer 具有以下功能和優點： • 無限的SSD 磁碟空間，可讓您的網站和應用程式快速、平穩地運作。 • LiteSpeed 技術和CloudLinux 平台可將您的主機服務速度提高21 倍並保持高度穩定性。 • 免費的SSL 憑證和cPGuard 安全工具可保護您的網站資料和訪客免受網路威脅。 • 免費網域名稱（.in、.com）和SEO 預設工具可提高您的線上形象和排名。 • 24/7 技術支援和客戶服務可協助您解決任何問題或問題。 • 有競爭力的價格和適合您預算和需求的方案。 • 全球資料中心可確保您的託管服務達到最佳速度和正常運作時間。
MonoVM
monovm.com
Monovm 的宗旨是提供一個平台，讓創意和企業在網路上展示。為了在 9 年內為超過 10 萬名客戶實現這一目標，我們設計的服務旨在讓每個人都能在網路上獲得可見度。我們是一站式網站寄存服務供應商，在同一屋簷下提供所有寄存相關服務。我們提供高階專用伺服器、Windows VPS、Linux VPS、RDP、SSD VPS、網域註冊、WordPress 虛擬主機、Linux 虛擬主機和 SSL 憑證。我們的客戶是我們的第一要務，這使得我們的服務本身就處於一流水平，而品質保證是我們所有服務的支柱。我們致力於為人們在線上和線下開始、成長和製作圖像鋪平道路！
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