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最受歡迎 最近新增 託管偵測與回應 (MDR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

託管偵測和回應 (MDR) 軟體為企業提供全面的安全監控和緩解服務。 MDR 提供者積極監督客戶的網路、端點和其他 IT 資產，識別並解決出現的安全事件。當偵測到威脅時，MDR 提供者會調查並解決問題，因此無需客戶直接參與。公司使用 MDR 服務來防範線上威脅，而無需專門的現場安全人員。 MDR 與事件回應以及端點偵測和回應軟體有相似之處，但透過託管服務模型解決了這些挑戰。這種方法減少了企業親自參與的需要，並提供了增強的安全性，而無需額外的人員或內部安全解決方案。