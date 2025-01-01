託管偵測與回應 (MDR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

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託管偵測和回應 (MDR) 軟體為企業提供全面的安全監控和緩解服務。 MDR 提供者積極監督客戶的網路、端點和其他 IT 資產，識別並解決出現的安全事件。當偵測到威脅時，MDR 提供者會調查並解決問題，因此無需客戶直接參與。公司使用 MDR 服務來防範線上威脅，而無需專門的現場安全人員。 MDR 與事件回應以及端點偵測和回應軟體有相似之處，但透過託管服務模型解決了這些挑戰。這種方法減少了企業親自參與的需要，並提供了增強的安全性，而無需額外的人員或內部安全解決方案。
提議新的應用程式
Cybereason
cybereason.com
Cybereason是一個端點保護平台，提供端點檢測與響應、防病毒、監控及事件響應服務，用於識別及減輕網絡威脅。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Lockwell
lockwell.co
Lockwell 是一款綜合性網路安全應用，提供密碼保管、設備防護、VPN 瀏覽保護及暗網監控，確保小型企業安全。
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone是一個整合的安全解決方案，為不同端點提供保護，支持雲端和本地部署，並可管理多種安全策略。
Defendify
defendify.com
Defendify是一個一體化的網絡安全平台，提供檢測、響應、政策及培訓等工具，幫助組織加強安全防護。
Guardz
guardz.com
Guardz是一個網絡安全解決方案，幫助託管服務提供商保護客戶免受數字威脅，通過AI自動化檢測和響應。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch是一個託管安全平台，提供實時網絡威脅檢測、事件響應及24/7監控服務，幫助企業維持網絡安全。
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal是一款全面的網絡安全應用，提供惡意軟件檢測、Web保護、勒索軟件保護及端點管理等功能，支持多操作系統。
Mandiant
mandiant.com
Mandiant是一個網絡安全平台，提供威脅情報和事件響應解決方案，幫助組織防範網絡攻擊。
Rapid7
rapid7.com
Rapid7是一個網絡安全平台，幫助組織管理安全風險，提供漏洞管理、威脅檢測和動態安全自動化等功能。
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber是一個網絡安全平台，提供管理的安全運營中心服務，專注於偵測和響應潛在的網絡威脅。
Blumira
blumira.com
Blumira是一個雲端的網路安全平台，提供自動化威脅檢測與回應，幫助企業防範各種網路攻擊，提升資安防護能力。
UnderDefense
underdefense.com
防禦不足是一個全天候的網絡安全與合規自動化平台，提供威脅監控、檢測及響應服務，並支持合規性審計報告。
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO是一款雲端管理檢測和響應解決方案，快速檢測、分析、調查和回應網路威脅，提供安全數據的統一視圖和實時監控。