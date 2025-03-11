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託管偵測和回應 (MDR) 軟體為企業提供全面的安全監控和緩解服務。 MDR 提供者積極監督客戶的網路、端點和其他 IT 資產，識別並解決出現的安全事件。當偵測到威脅時，MDR 提供者會調查並解決問題，因此無需客戶直接參與。公司使用 MDR 服務來防範線上威脅，而無需專門的現場安全人員。 MDR 與事件回應以及端點偵測和回應軟體有相似之處，但透過託管服務模型解決了這些挑戰。這種方法減少了企業親自參與的需要，並提供了增強的安全性，而無需額外的人員或內部安全解決方案。
提議新的應用程式
Cybereason
cybereason.com
Cybereason是一個端點保護平台，提供端點檢測與響應、防病毒、監控及事件響應服務，用於識別及減輕網絡威脅。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Lockwell
lockwell.co
Lockwell 是一款綜合性網路安全應用，提供密碼保管、設備防護、VPN 瀏覽保護及暗網監控，確保小型企業安全。
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone是一個整合的安全解決方案，為不同端點提供保護，支持雲端和本地部署，並可管理多種安全策略。
Defendify
defendify.com
Defendify是一個一體化的網絡安全平台，提供檢測、響應、政策及培訓等工具，幫助組織加強安全防護。
Guardz
guardz.com
Guardz是一個網絡安全解決方案，幫助託管服務提供商保護客戶免受數字威脅，通過AI自動化檢測和響應。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
Mandiant
mandiant.com
Mandiant是一個網絡安全平台，提供威脅情報和事件響應解決方案，幫助組織防範網絡攻擊。
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch是一個託管安全平台，提供實時網絡威脅檢測、事件響應及24/7監控服務，幫助企業維持網絡安全。
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal是一款全面的網絡安全應用，提供惡意軟件檢測、Web保護、勒索軟件保護及端點管理等功能，支持多操作系統。
Rapid7
rapid7.com
Rapid7是一個網絡安全平台，幫助組織管理安全風險，提供漏洞管理、威脅檢測和動態安全自動化等功能。
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber是一個網絡安全平台，提供管理的安全運營中心服務，專注於偵測和響應潛在的網絡威脅。
Blumira
blumira.com
Blumira是一個雲端的網路安全平台，提供自動化威脅檢測與回應，幫助企業防範各種網路攻擊，提升資安防護能力。
UnderDefense
underdefense.com
安全與合規自動化平台，提供 24/7 的完整業務保護。 - 24/7 監控和預防威脅 - 偵測、回應和修復 - 遵守 ISO 27001 和 SOC 2 - 整合您的安全堆疊 為什麼 UnderDefense 是您選擇的供應商？與您目前的安全堆疊無縫整合 不要浪費金錢和時間進行重新開發或購買服務提供者強加給您的新安全工具。受益於與產品無關的方法和最快的價值實現時間。選擇安全技術，我們將使其 24/7 更好地為您的業務服務。 24/7 保護和主動威脅搜尋 我們的 SOC 永不停歇。我們全天候尋找威脅，並主動通知您必要的安全措施。使用豐富的威脅票證和詳細的事件時間表來了解攻擊的內容和時間，並直覺地了解接下來可能發生的情況和原因。減少警報疲勞和員工倦怠 節省團隊在錯誤警報和低風險上浪費的時間。透過我們的專家進行的專業軟體微調，將警報噪音降低 80%。讓您的內部安全資源能夠專注於主動安全措施和只有人們才能解決的複雜問題。我們讓網路安全變得簡單、實惠且一致。立即免費試用 UnderDefense MAXI。
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO 是一種託管檢測和回應解決方案，透過其基於雲端的互動式 SOC 平台提供國家級安全營運中心的核心基礎和功能。它快速偵測、分析、調查和回應網路威脅。
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