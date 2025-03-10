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託管偵測和回應 (MDR) 軟體為企業提供全面的安全監控和緩解服務。 MDR 提供者積極監督客戶的網路、端點和其他 IT 資產，識別並解決出現的安全事件。當偵測到威脅時，MDR 提供者會調查並解決問題，因此無需客戶直接參與。公司使用 MDR 服務來防範線上威脅，而無需專門的現場安全人員。 MDR 與事件回應以及端點偵測和回應軟體有相似之處，但透過託管服務模型解決了這些挑戰。這種方法減少了企業親自參與的需要，並提供了增強的安全性，而無需額外的人員或內部安全解決方案。
提議新的應用程式
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone是一個整合的安全解決方案，為不同端點提供保護，支持雲端和本地部署，並可管理多種安全策略。
Cybereason
cybereason.com
Cybereason是一個端點保護平台，提供端點檢測與響應、防病毒、監控及事件響應服務，用於識別及減輕網絡威脅。
Mandiant
mandiant.com
Mandiant是一個網絡安全平台，提供威脅情報和事件響應解決方案，幫助組織防範網絡攻擊。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Rapid7
rapid7.com
透過從業者優先的網路安全解決方案加速雲端轉型。利用 MDR、XDR、SIEM、威脅情報和 VM 提升 SecOps 功能。與領先的 MDR 合作夥伴一起自信地採取行動，防止違規行為。 全球各地的組織都依賴 Rapid7 技術、服務和研究來安全地推進。透過我們的 Insight 雲端提供的可見性、分析和自動化簡化了複雜性，並幫助安全團隊減少漏洞、監控惡意行為、調查和阻止攻擊以及自動化日常任務。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
Guardz
guardz.com
Guardz是一個網絡安全解決方案，幫助託管服務提供商保護客戶免受數字威脅，通過AI自動化檢測和響應。
Blumira
blumira.com
Blumira 提供唯一可以幫助中小型企業防止資料外洩的網路安全平台。我們透過開放的 SIEM+XDR 平台幫助精實 IT 團隊保護其組織免受勒索軟體和違規行為的侵害。我們的一體化解決方案結合了 SIEM、端點可見性和自動響應，以降低複雜性、提供廣泛的可見性並加快我們的回應時間。我們的自動化平台可以偵測並立即遏制威脅，減輕無法全天候工作的 IT 團隊的負擔。該平台包括： - 用於自動威脅搜尋的託管檢測，以儘早識別攻擊- 自動響應以立即遏制和阻止威脅- 一年的數據保留和擴展選項以滿足合規性- 用於取證和輕鬆調查的高級報告和儀表板- 輕量級代理端點可見性和響應 - 對關鍵優先問題的 24/7 安全運營 (SecOps) 支持
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO 是一種託管檢測和回應解決方案，透過其基於雲端的互動式 SOC 平台提供國家級安全營運中心的核心基礎和功能。它快速偵測、分析、調查和回應網路威脅。
Defendify
defendify.com
Defendify是一個一體化的網絡安全平台，提供檢測、響應、政策及培訓等工具，幫助組織加強安全防護。
UnderDefense
underdefense.com
安全與合規自動化平台，提供 24/7 的完整業務保護。 - 24/7 監控和預防威脅 - 偵測、回應和修復 - 遵守 ISO 27001 和 SOC 2 - 整合您的安全堆疊 為什麼 UnderDefense 是您選擇的供應商？與您目前的安全堆疊無縫整合 不要浪費金錢和時間進行重新開發或購買服務提供者強加給您的新安全工具。受益於與產品無關的方法和最快的價值實現時間。選擇安全技術，我們將使其 24/7 更好地為您的業務服務。 24/7 保護和主動威脅搜尋 我們的 SOC 永不停歇。我們全天候尋找威脅，並主動通知您必要的安全措施。使用豐富的威脅票證和詳細的事件時間表來了解攻擊的內容和時間，並直覺地了解接下來可能發生的情況和原因。減少警報疲勞和員工倦怠 節省團隊在錯誤警報和低風險上浪費的時間。透過我們的專家進行的專業軟體微調，將警報噪音降低 80%。讓您的內部安全資源能夠專注於主動安全措施和只有人們才能解決的複雜問題。我們讓網路安全變得簡單、實惠且一致。立即免費試用 UnderDefense MAXI。
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber 的託管 SOC（安全營運中心）是一種託管偵測和回應服務，利用 RocketCyber 的威脅監控平台來偵測跨三個關鍵攻擊向量的惡意和可疑活動：端點 |網路|雲。該服務由一支由安全資深人士和專家組成的精英團隊組成，他們主動搜尋和調查威脅活動，對檢測結果進行分類，並在發現可操作的威脅時與您的團隊合作進行補救。
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal是一款全面的網絡安全應用，提供惡意軟件檢測、Web保護、勒索軟件保護及端點管理等功能，支持多操作系統。
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch是一個託管安全平台，提供實時網絡威脅檢測、事件響應及24/7監控服務，幫助企業維持網絡安全。
Lockwell
lockwell.co
Lockwell 是一款綜合性網路安全應用，提供密碼保管、設備防護、VPN 瀏覽保護及暗網監控，確保小型企業安全。
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