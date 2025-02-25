託管偵測與回應 (MDR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 東帝汶

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
託管偵測和回應 (MDR) 軟體為企業提供全面的安全監控和緩解服務。 MDR 提供者積極監督客戶的網路、端點和其他 IT 資產，識別並解決出現的安全事件。當偵測到威脅時，MDR 提供者會調查並解決問題，因此無需客戶直接參與。公司使用 MDR 服務來防範線上威脅，而無需專門的現場安全人員。 MDR 與事件回應以及端點偵測和回應軟體有相似之處，但透過託管服務模型解決了這些挑戰。這種方法減少了企業親自參與的需要，並提供了增強的安全性，而無需額外的人員或內部安全解決方案。
提議新的應用程式
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone 是一款專門針對虛擬化和雲端而建置的商業安全解決方案，旨在為實體端點、行動裝置、公有雲中的虛擬機器和 xchange 郵件伺服器提供安全服務。 GravityZone 是一款在雲端提供統一管理控制台的產品，由 Bitdefender 託管，或作為一個虛擬設備安裝在公司場所，它提供單點部署、實施和管理任意數量端點的安全策略，任何類型、任何地點。 GravityZone 為端點和 Microsoft Exchange 郵件伺服器提供多層安全保護：具有行為監控功能的反惡意軟體、零日威脅防護、應用程式控制和沙箱、防火牆、裝置控制、內容控制、反網路釣魚和反垃圾郵件。
Cybereason
cybereason.com
Cybereason 是端點保護領域的領導者，提供端點偵測和回應、新一代防毒、託管監控和 IR 服務。
Mandiant
mandiant.com
Mandiant 利用來自第一線的創新技術和專業知識，提供保護組織免受網路安全攻擊的解決方案。
Sophos Central
sophos.com
使用 Sophos 自適應防禦和專業知識為您服務，保護您的組織免受網路攻擊。充滿信心地保護您企業的未來。
Rapid7
rapid7.com
透過從業者優先的網路安全解決方案加速雲端轉型。利用 MDR、XDR、SIEM、威脅情報和 VM 提升 SecOps 功能。與領先的 MDR 合作夥伴一起自信地採取行動，防止違規行為。 全球各地的組織都依賴 Rapid7 技術、服務和研究來安全地推進。透過我們的 Insight 雲端提供的可見性、分析和自動化簡化了複雜性，並幫助安全團隊減少漏洞、監控惡意行為、調查和阻止攻擊以及自動化日常任務。
CrowdStrike
crowdstrike.com
從端點到雲端的統一雲端安全性。透過全球唯一的 CNAPP 建構雲端安全的統一代理和無代理方法，以實現完整的可見性和保護，阻止雲端漏洞並整合脫節的單點產品。我們保護您的雲端。你經營你的生意。
Guardz
guardz.com
Guardz 是一款領先的統一網路安全解決方案，專為託管服務供應商(MSP) 設計，使他們能夠利用人工智慧和多層方法來打擊網路釣魚、勒索軟體攻擊、資料遺失和用戶風險，從而保護客戶免受不斷變化的數位威脅。我們的技術透過在單一管理平台中自動執行跨用戶資料、裝置、電子郵件和雲端目錄的偵測和回應流程來簡化網路安全。在 Guardz，我們致力於讓您安心並實現業務連續性。將頂級網路安全技術與深厚的保險專業知識相結合，確保您的安全措施持續監控、管理和最佳化。
Blumira
blumira.com
Blumira 提供唯一可以幫助中小型企業防止資料外洩的網路安全平台。我們透過開放的 SIEM+XDR 平台幫助精實 IT 團隊保護其組織免受勒索軟體和違規行為的侵害。我們的一體化解決方案結合了 SIEM、端點可見性和自動響應，以降低複雜性、提供廣泛的可見性並加快我們的回應時間。我們的自動化平台可以偵測並立即遏制威脅，減輕無法全天候工作的 IT 團隊的負擔。該平台包括： - 用於自動威脅搜尋的託管檢測，以儘早識別攻擊- 自動響應以立即遏制和阻止威脅- 一年的數據保留和擴展選項以滿足合規性- 用於取證和輕鬆調查的高級報告和儀表板- 輕量級代理端點可見性和響應 - 對關鍵優先問題的 24/7 安全運營 (SecOps) 支持
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO 是一種託管檢測和回應解決方案，透過其基於雲端的互動式 SOC 平台提供國家級安全營運中心的核心基礎和功能。它快速偵測、分析、調查和回應網路威脅。
Defendify
defendify.com
Defendify 成立於 2017 年，在提供持續指導和支援的專家的支持下，為安全需求不斷增長的組織開創了一體式網路安全 (All-In-One Cybersecurity®)。 Defendify 提供多層保護，提供了一個易於使用的一體化平台，旨在持續加強人員、流程和技術的網路安全。借助 Defendify，組織可以在一個全面且經濟高效的網路安全解決方案中簡化網路安全評估、測試、政策、培訓、檢測、回應和遏制。 3 層、13 個解決方案、1 個平台，包括： • 託管偵測與回應• 網路事件回應計畫• 網路安全威脅警報• 網路釣魚模擬• 網路安全意識訓練• 網路安全意識影片• 網路安全意識海報和圖形• 技術可接受使用政策• 網路安全風險評估 • 滲透測試 • 漏洞掃描 • 洩漏密碼掃描 • 網站安全掃描 請造訪 www.defendify.com 查看 Defendify 的實際情況。
UnderDefense
underdefense.com
安全與合規自動化平台，提供 24/7 的完整業務保護。 - 24/7 監控和預防威脅 - 偵測、回應和修復 - 遵守 ISO 27001 和 SOC 2 - 整合您的安全堆疊 為什麼 UnderDefense 是您選擇的供應商？與您目前的安全堆疊無縫整合 不要浪費金錢和時間進行重新開發或購買服務提供者強加給您的新安全工具。受益於與產品無關的方法和最快的價值實現時間。選擇安全技術，我們將使其 24/7 更好地為您的業務服務。 24/7 保護和主動威脅搜尋 我們的 SOC 永不停歇。我們全天候尋找威脅，並主動通知您必要的安全措施。使用豐富的威脅票證和詳細的事件時間表來了解攻擊的內容和時間，並直覺地了解接下來可能發生的情況和原因。減少警報疲勞和員工倦怠 節省團隊在錯誤警報和低風險上浪費的時間。透過我們的專家進行的專業軟體微調，將警報噪音降低 80%。讓您的內部安全資源能夠專注於主動安全措施和只有人們才能解決的複雜問題。我們讓網路安全變得簡單、實惠且一致。立即免費試用 UnderDefense MAXI。
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber 的託管 SOC（安全營運中心）是一種託管偵測和回應服務，利用 RocketCyber 的威脅監控平台來偵測跨三個關鍵攻擊向量的惡意和可疑活動：端點 |網路|雲。該服務由一支由安全資深人士和專家組成的精英團隊組成，他們主動搜尋和調查威脅活動，對檢測結果進行分類，並在發現可操作的威脅時與您的團隊合作進行補救。
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® 是一家快速成長的網路安全公司，專注於持續技術創新。自 2014 年在哥本哈根成立以來，基於 CTF 世界冠軍的勝利理念，Heimdal 透過積極建立可預測威脅趨勢的產品，實現了驚人的成長。該公司提供多層安全套件，結合了威脅預防、修補程式和資產管理、端點權限管理以及防毒和郵件安全，共同保護客戶免受網路攻擊，並確保關鍵資訊和智慧財產權的安全。 Heimdal 被公認為行業思想領袖，並因其解決方案和教育內容創作而獲得多項國際獎項。 Heimdal 產品線目前由 10 種產品和 2 種服務組成。前一類包括威脅防禦端點、威脅防禦網路、修補程式和資產管理、特權存取管理、應用程式控制、下一代端點防毒、勒索軟體加密保護、電子郵件安全、電子郵件詐欺預防和遠端桌面。後者的代表是端點檢測和響應，以及擴展檢測和響應，簡稱EDR和XDR。目前，Heimdal 的網路安全解決方案已在超過 45 個國家/地區部署，並由超過 15 個國家的辦事處和超過 175 名高素質專家提供區域支援。 Heimdal 已通過 ISAE 3000 認證，為超過 10,000 家公司的超過 200 萬個端點提供保護。該公司在可預測性和可擴展性的基礎上毫不讓步地支持其合作夥伴。共同目標是創建可持續的生態系統和策略夥伴關係。
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch® 是網路彈性企業的領先託管安全平台。 Deepwatch 託管安全平台和安全專家為企業提供 24x7x365 網路彈性、快速偵測、高保真警報、減少誤報和自動化操作。我們作為網路安全團隊的延伸，提供無與倫比的安全專業知識、無與倫比的攻擊面可見性、對威脅的精確響應以及安全投資的最佳回報。 Deepwatch 託管安全平台受到許多世界領導品牌的信賴，可以改善他們的安全狀況、網路彈性和安心。 Deepwatch 是： - 2023 年Splunk AMER 年度行銷合作夥伴- 2023 年CRN 技術創新者獎- 2020-2023 年Great Place to Work® 認證- 福布斯2023 年最佳創業雇主- 來自Springcoast Capital Partners、Splunk Ventures 和Vista Credit的股權投資和策略融資合作夥伴：2023 年1.8 億美元- 高盛投資組合公司：2020 年B 輪投資5300 萬美元我們的業務Deepwatch 託管安全平台結合了由安全專家支持的最全面的高級威脅檢測和響應功能。 Deepwatch 專家包括提供全天候監控和支援的 Deepwatch Squads 以及我們的 Deepwatch ATI（對手戰術和情報）團隊，他們不斷尋找對手戰術和可操作的威脅情報。透過我們的平台，您可以從現有工具中獲得更多價值，提高攻擊面的可見性，減少警報量和誤報，並不斷改進安全狀況，以最大限度地提高網路彈性。
Lockwell
lockwell.co
Lockwell 是保護您的小型企業免受網路威脅的最簡單且最經濟的方法。在網路威脅潛伏在每個數位角落背後的時代，企業需要一個強大的整合安全解決方案來保護其線上存在的各個方面。 Lockwell 是一款經過精心設計的綜合網路安全套件，旨在在快速發展的數位環境中提供無與倫比的保護。加密密碼庫：每個安全性原則的核心都是帳戶的保護。 Lockwell 的端對端加密密碼庫不僅僅是一個安全儲存解決方案；更是安全儲存解決方案。這是一座數位堡壘。無論您是匯入還是手動新增帳戶詳細信息，每個資料都包含在加密層中。整合的 2FA 可確保額外的安全層，而自訂欄位則允許自訂資料儲存。此外，內建的團隊協作功能可確保工作帳戶和敏感的公司資料可以在團隊成員之間無縫、安全地共享。透過反惡意軟體進行裝置保護：當今世界，惡意軟體威脅每天都在演變。 Lockwell 的下一代反惡意軟體工具始終保持警惕，確保您公司的裝置免受勒索軟體、病毒和其他惡意實體的影響。即時保護意味著當使用者遇到潛在有害文件時，我們的系統會立即採取行動，識別並消除威脅。用戶還可以啟動手動掃描，確保他們的設備不會受到損害，讓您高枕無憂。用於安全瀏覽的 VPN：網路龐大且寶貴，但同時也是潛在威脅的領域。借助 Lockwell 的 VPN，您的團隊可以安全地穿越數位高速公路。每個資料位元組都經過加密，確保防止不安全的網路、中間人攻擊和侵入性資料窺探。無論是存取敏感的公司資料還是只是瀏覽，我們的 VPN 都能確保隱形，防止窺探。 24/7 暗網監控：網際網路的底層暗網是個洩漏憑證的市場。洛克威爾的全天候監控會搜尋這個隱藏的領域，確保如果您的資料在這裡被發現，您將是第一個知道的人。一旦偵測到潛在的違規行為，就會發出即時警報，以便迅速採取糾正措施。自動化安全中心：自動化安全中心也許是Lockwell 套件皇冠上的明珠，它證明了我們對主動保護的承諾。這個自治實體不斷監控網路領域，甚至在威脅出現之前就將其識別出來。如果偵測到漏洞，無論是弱密碼、惡意軟體或任何其他威脅，系統都會透過電子郵件和桌面通知發送即時警報。這可確保您的團隊始終領先潛在違規行為一步。為什麼選擇洛克威爾？預設自動化：即時識別網路威脅，並透過協調警報確保及時採取行動。時間和成本效率：定期監控可識別未使用的軟體或設備，從而節省實際的時間和成本。自主運作：自動化安全中心獨立運行，與所有安全工具無縫集成，最大限度地減少監督需求。無需 IT 員工：享受頂級保護的奢華，無需專門的 IT 團隊或大量培訓。 Lockwell 不僅涉及網路安全，還涉及網路安全。這是一個承諾——提供不折不扣的保護、無縫整合以及每個企業應得的安心。當談到防禦無情的網路攻擊時，請鎖定。洛克威爾。