託管偵測與回應 (MDR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 納米比亞

Lockwell

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Lockwell 是保護您的小型企業免受網路威脅的最簡單且最經濟的方法。在網路威脅潛伏在每個數位角落背後的時代，企業需要一個強大的整合安全解決方案來保護其線上存在的各個方面。 Lockwell 是一款經過精心設計的綜合網路安全套件，旨在在快速發展的數位環境中提供無與倫比的保護。加密密碼庫：每個安全性原則的核心都是帳戶的保護。 Lockwell 的端對端加密密碼庫不僅僅是一個安全儲存解決方案；更是安全儲存解決方案。這是一座數位堡壘。無論您是匯入還是手動新增帳戶詳細信息，每個資料都包含在加密層中。整合的 2FA 可確保額外的安全層，而自訂欄位則允許自訂資料儲存。此外，內建的團隊協作功能可確保工作帳...