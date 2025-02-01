託管偵測與回應 (MDR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝里斯

Lockwell

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Lockwell 是保護您的小型企業免受網路威脅的最簡單且最經濟的方法。在網路威脅潛伏在每個數位角落背後的時代，企業需要一個強大的整合安全解決方案來保護其線上存在的各個方面。 Lockwell 是一款經過精心設計的綜合網路安全套件，旨在在快速發展的數位環境中提供無與倫比的保護。加密密碼庫：每個安全性原則的核心都是帳戶的保護。 Lockwell 的端對端加密密碼庫不僅僅是一個安全儲存解決方案；更是安全儲存解決方案。這是一座數位堡壘。無論您是匯入還是手動新增帳戶詳細信息，每個資料都包含在加密層中。整合的 2FA 可確保額外的安全層，而自訂欄位則允許自訂資料儲存。此外，內建的團隊協作功能可確保工作帳戶和敏感的公司資料可以在團隊成員之間無縫、安全地共享。透過反惡意軟體進行裝置保護：當今世界，惡意軟體威脅每天都在演變。 Lockwell 的下一代反惡意軟體工具始終保持警惕，確保您公司的裝置免受勒索軟體、病毒和其他惡意實體的影響。即時保護意味著當使用者遇到潛在有害文件時，我們的系統會立即採取行動，識別並消除威脅。用戶還可以啟動手動掃描，確保他們的設備不會受到損害，讓您高枕無憂。用於安全瀏覽的 VPN：網路龐大且寶貴，但同時也是潛在威脅的領域。借助 Lockwell 的 VPN，您的團隊可以安全地穿越數位高速公路。每個資料位元組都經過加密，確保防止不安全的網路、中間人攻擊和侵入性資料窺探。無論是存取敏感的公司資料還是只是瀏覽，我們的 VPN 都能確保隱形，防止窺探。 24/7 暗網監控：網際網路的底層暗網是個洩漏憑證的市場。洛克威爾的全天候監控會搜尋這個隱藏的領域，確保如果您的資料在這裡被發現，您將是第一個知道的人。一旦偵測到潛在的違規行為，就會發出即時警報，以便迅速採取糾正措施。自動化安全中心：自動化安全中心也許是Lockwell 套件皇冠上的明珠，它證明了我們對主動保護的承諾。這個自治實體不斷監控網路領域，甚至在威脅出現之前就將其識別出來。如果偵測到漏洞，無論是弱密碼、惡意軟體或任何其他威脅，系統都會透過電子郵件和桌面通知發送即時警報。這可確保您的團隊始終領先潛在違規行為一步。為什麼選擇洛克威爾？預設自動化：即時識別網路威脅，並透過協調警報確保及時採取行動。時間和成本效率：定期監控可識別未使用的軟體或設備，從而節省實際的時間和成本。自主運作：自動化安全中心獨立運行，與所有安全工具無縫集成，最大限度地減少監督需求。無需 IT 員工：享受頂級保護的奢華，無需專門的 IT 團隊或大量培訓。 Lockwell 不僅涉及網路安全，還涉及網路安全。這是一個承諾——提供不折不扣的保護、無縫整合以及每個企業應得的安心。當談到防禦無情的網路攻擊時，請鎖定。洛克威爾。