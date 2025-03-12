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惡意軟體分析工具 - 最受歡迎的應用程式

惡意軟體分析工具對於隔離和調查在公司 IT 資源、端點和應用程式上偵測到的惡意軟體至關重要。這些工具通常會識別惡意軟體，然後將受感染的資源移至安全性、隔離的環境中。在這個沙盒環境中，安全專業人員分析惡意軟體的程式碼和行為，以了解其功能，評估其可能造成的損害，並制定防禦未來攻擊的策略。 這些工具由參與事件回應、風險分析和安全操作的安全團隊和 IT 人員使用。透過從偵測到的惡意軟體中收集數據，它們可以增強安全措施並防止類似的威脅損害系統。這些資訊通常與現有威脅情報系統集成，並用於檢查 IT 基礎設施的更廣泛部分，以確保惡意軟體不會滲透到其他領域。

提議新的應用程式


VirusTotal

VirusTotal

virustotal.com

Virustotal是一個分析可疑文件和URL的在線平台，檢測潛在的惡意軟件並與安全社區共享信息。

ANY.RUN

ANY.RUN

any.run

Any.run是一個雲端惡意軟體分析服務，用於安全地分析可疑文件和URL，以增強資訊安全和威脅檢測能力。

Hybrid Analysis

Hybrid Analysis

hybrid-analysis.com

混合分析是一個免費的惡意軟件分析平台，提供深入的行為報告和風險評估，支持多種文件格式。

Threat Zone

Threat Zone

threat.zone

威脅區是一個自動化的惡意軟體分析工具，幫助用戶識別、評估並應對網絡安全威脅。

DOCGuard

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard是一款網絡安全解決方案，專注於檢測和分析惡意文件，並提供詳細報告以增強安全性，支援郵件和文件共享平台集成。

Coro

Coro

coro.net

Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。

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