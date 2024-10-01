惡意軟體分析工具 - 最受歡迎的應用程式 - 中國澳門特別行政區

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
惡意軟體分析工具對於隔離和調查在公司 IT 資源、端點和應用程式上偵測到的惡意軟體至關重要。這些工具通常會識別惡意軟體，然後將受感染的資源移至安全性、隔離的環境中。在這個沙盒設定中，安全專業人員分析惡意軟體的程式碼和行為，以了解其功能，評估其可能造成的損害，並制定防禦未來攻擊的策略。 這些工具由參與事件回應、風險分析和安全操作的安全團隊和 IT 人員使用。透過從偵測到的惡意軟體中收集數據，它們可以增強安全措施並防止類似的威脅損害系統。這些資訊通常與現有威脅情報系統集成，並用於檢查 IT 基礎設施的更廣泛部分，以確保惡意軟體不會滲透到其他領域。
提議新的應用程式
VirusTotal
virustotal.com
分析可疑文件和 URL 以偵測惡意軟體類型，並自動與安全社群共用。
ANY.RUN
any.run
基於雲端的惡意軟體分析服務。將您的資訊安全提升到一個新的水平。使用我們的創新工具分析可疑和惡意活動。
Hybrid Analysis
hybrid-analysis.com
使用 Falcon Sandbox 和混合分析技術提交惡意軟體以進行免費分析。 Hybrid Analysis 開發並授權分析工具來對抗惡意軟體。
Threat Zone
threat.zone
Threat.Zone 是一種基於管理程式的自動化互動式惡意軟體分析工具，可對抗新世代惡意軟體。
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard 是一種尖端的網路安全解決方案，專門用於偵測和分析惡意文件。 DOCGuard 利用先進的結構分析技術，識別 Office 文件、PDF 和其他文件類型中的威脅，提供詳細報告以增強安全措施。我們的創新技術可確保快速、高精度偵測，協助組織防範不斷變化的網路威脅。內嵌 SMTP 整合：DOCGuard 可以與電子郵件系統集成，以分析傳入和傳出的電子郵件是否有惡意內容。透過新增附加 SMTP 標頭，DOCGuard 可確保只有安全電子郵件才能到達收件人，而可疑的電子郵件會觸發警報並在必要時封鎖。 BCC 整合：DOCGuard 可以使用 BCC（密件副本）來分析電子郵件，而無需中斷正...
Coro
coro.net
Coro 是一種新型態網路安全平台。保護整個公司安全的單一平台。使用 Coro 時，您可以保護電子郵件、資料、端點設備、雲端應用程序，甚至用戶活動。有了 Coro，每個人都可以成為網路安全專家。 Coro 只需幾分鐘即可掌握，旨在將網路安全性從您的待辦事項清單中刪除。 Coro 由人工智慧提供支持，可以為您完成工作。我們的人工智慧可以修復 95% 的威脅，其餘的威脅您可以使用 Coro 獨特的一鍵解決來處理。 Coro 相信，無論您的規模如何，您都有權獲得企業級網路安全。獲得您從未見過的網路安全。今天試試科羅。