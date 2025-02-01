惡意軟體分析工具 - 最受歡迎的應用程式 - 波札那

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
惡意軟體分析工具對於隔離和調查在公司 IT 資源、端點和應用程式上偵測到的惡意軟體至關重要。這些工具通常會識別惡意軟體，然後將受感染的資源移至安全性、隔離的環境中。在這個沙盒環境中，安全專業人員分析惡意軟體的程式碼和行為，以了解其功能，評估其可能造成的損害，並制定防禦未來攻擊的策略。 這些工具由參與事件回應、風險分析和安全操作的安全團隊和 IT 人員使用。透過從偵測到的惡意軟體中收集數據，它們可以增強安全措施並防止類似的威脅損害系統。這些資訊通常與現有威脅情報系統集成，並用於檢查 IT 基礎設施的更廣泛部分，以確保惡意軟體不會滲透到其他領域。
提議新的應用程式
VirusTotal
virustotal.com
分析可疑文件和 URL 以偵測惡意軟體類型，並自動與安全社群共用。
ANY.RUN
any.run
基於雲端的惡意軟體分析服務。將您的資訊安全提升到一個新的水平。使用我們的創新工具分析可疑和惡意活動。
Hybrid Analysis
hybrid-analysis.com
使用 Falcon Sandbox 和混合分析技術提交惡意軟體以進行免費分析。 Hybrid Analysis 開發並授權分析工具來對抗惡意軟體。
Coro
coro.net
Coro 是一種新型態網路安全平台。保護整個公司安全的單一平台。使用 Coro 時，您可以保護電子郵件、資料、端點設備、雲端應用程序，甚至用戶活動。有了 Coro，每個人都可以成為網路安全專家。 Coro 只需幾分鐘即可掌握，旨在將網路安全性從您的待辦事項清單中刪除。 Coro 由人工智慧提供支持，可以為您完成工作。我們的人工智慧可以修復 95% 的威脅，其餘的威脅您可以使用 Coro 獨特的一鍵解決來處理。 Coro 相信，無論您的規模如何，您都有權獲得企業級網路安全。獲得您從未見過的網路安全。今天試試科羅。
Threat Zone
threat.zone
Threat.Zone 是一種基於管理程式的自動化互動式惡意軟體分析工具，可對抗新世代惡意軟體。
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard 是一種尖端的網路安全解決方案，專門用於偵測和分析惡意文件。 DOCGuard 利用先進的結構分析技術，識別 Office 文件、PDF 和其他文件類型中的威脅，提供詳細報告以增強安全措施。我們的創新技術可確保快速、高精度偵測，協助組織防範不斷變化的網路威脅。內嵌 SMTP 整合：DOCGuard 可以與電子郵件系統集成，以分析傳入和傳出的電子郵件是否有惡意內容。透過新增附加 SMTP 標頭，DOCGuard 可確保只有安全電子郵件才能到達收件人，而可疑的電子郵件會觸發警報並在必要時封鎖。 BCC 整合：DOCGuard 可以使用 BCC（密件副本）來分析電子郵件，而無需中斷正常的電子郵件流程。這樣可以持續監控所有電子郵件，透過在惡意內容到達預期收件者之前偵測和阻止惡意內容來提供額外的安全層。 SOAR 整合：安全編排、自動化和回應 (SOAR) 平台可以利用 DOCGuard 的 API 來驗證警報並增強事件回應。 DOCGuard 可以提供可疑文件的詳細分析，幫助安全團隊更有效地應對威脅。事件回應：在數位鑑識和事件回應 (DFIR) 過程中，DOCGuard 可用於分析受損文件並識別受損指標 (IOC)。這有助於追蹤攻擊來源並了解威脅行為者使用的策略。文件共享平台整合：DOCGuard可以與文件共享平台集成，確保共享文檔