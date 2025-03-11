GetGloby

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GetGloby 是一個尖端的 SaaS 平台，專門利用人工智慧技術翻譯行銷資產和活動廣告。該工具使品牌能夠擴大影響力並開拓全球新的受眾和市場。 GetGloby 能夠翻譯成 100 多種語言，確保根據每家公司獨特的品牌聲音客製化翻譯，並利用人工智慧技術保持一致性和共鳴。 GetGloby 的主要功能之一是其翻譯引擎，它將機器翻譯與高級創譯功能相結合。 這項尖端技術考慮了不同語言的細微差別，同時保持了原始內容的本質和語氣。此外，GetGloby 透過聘請本土人工審校員來確保質量，他們利用他們的語言專業知識和文化見解來確保翻譯的準確性和流暢性。 GetGloby 的專有技術融合了人工智慧、複雜的語言演算法和搜尋趨勢監控，以提供準確且高效能的創譯。 該工具利用機器學習和自然語言處理（包括 GPT）來創建 Jaga，這是第一個為媒體目的開發的翻譯引擎。透過彌合語言和文化差距，GetGloby 幫助企業有效地與不同語言和文化的目標受眾建立聯繫。 無論是翻譯網站、影片、電子報的行銷資源，或是 Google、Bing、LinkedIn 和 TikTok 等平台上的廣告，GetGloby 都能提供一整套翻譯和客製化服務，幫助品牌與全球受眾無縫產生共鳴。整體而言，GetGloby 簡化了國際行銷流程，降低了成本和實施時間，同時提供了更多合格的轉換。