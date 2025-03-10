機器翻譯服務 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

KantanMT

kantanai.io

KantanMT KantanMT 先進且強大，透過加速大規模翻譯交付來幫助組織進入全球市場！ 傳統的機器翻譯解決方案難以使用、難以存取、部署成本高且維護起來在技術上具有挑戰性。 KantanMT 易於存取、使用、維護和部署。它是一個複雜而強大的機器翻譯解決方案，採用易於使用的軟體包：使用我們的平台不需要任何技術技能，也沒有任何特殊的硬體或軟體要求。 會員可以立即登入KantanMT平台並建立客製化的機器翻譯解決方案。 內容創作和全球化努力的指數級增長使得跟上翻譯量變得更加困難。對於想要發展業務並為客戶翻譯更多內容的在地化服務提供者來說，機器翻譯是一個可行的選擇。 ** 自訂：使用翻譯資產（TMX、TBX 或免費訓練資料集）利用公司的資料建立進階神經機器翻譯引擎。使用網域內內容和術語客製化引擎將提高翻譯的準確性，減少時間和成本。 ** 改進：使用 KantanBuildAnalytics 來衡量翻譯的流暢性和精確度，這是一個高度視覺化和直覺的介面，可顯示引擎的指標以找出需要改進的領域。使用客製化的 LQR 評估您的引擎性能，以調整您的引擎並快速創建可投入生產的 MT 解決方案！ ** 部署：在平台中啟動翻譯作業或與一些業界領先的 CAT 工具無縫整合。使用 KantanAPI 透過自動擴展雲端部署來管理機器翻譯容量。