機器翻譯服務 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器翻譯服務涉及使用自動化系統和演算法將文字或內容從一種語言翻譯成另一種語言。這些服務利用先進的自然語言處理和人工智慧技術來分析和理解原始文本的含義，以目標語言產生準確且連貫的翻譯。機器翻譯服務廣泛應用於商業、技術、醫療保健和學術界等各個行業，以促進全球範圍內的溝通並克服語言障礙。這些服務提供效率、速度和可擴展性，使其成為尋求經濟高效的多語言通訊和內容在地化解決方案的個人和組織的寶貴工具。
提議新的應用程式
Language Weaver
rws.com
語言編織者是一個強大的神經機器翻譯平台，幫助全球企業和機構有效且準確地處理解決多語言翻譯需求。
YOUS
yous.ai
您是一種與基於AI的翻譯器集成的消息傳遞工具，旨在幫助個人和企業在不同語言上無縫溝通。 該工具通過音頻和視頻通話，會議和聊天來支持連接，每個功能都通過內置的翻譯功能增強。翻譯功能可以用17種不同的語言來解釋，消除語言障礙並促進更有效的全球交流。 除此之外，您還具有轉錄，將口語轉換為文本格式以增加可訪問性。您的一個重要方面是它對安全性的關注，向用戶保證所有會議，呼叫和消息都可以安全地加密和存儲。 您還設計為通用且可訪問的功能，可作為Web應用程序以及iOS和Android的移動應用程序可用。通過持續學習，您確保了高翻譯精度。 在使用方面，可以使用免費和付費計劃，並提供其他功能，例如Premium Plan中提供的電話。最後，值得注意的是，您提倡AI比人類翻譯者更實惠的選擇。
NiuTrans
niutrans.com
NiuTrans是一個翻譯應用，提供文本及各類文檔翻譯，保持原排版，並支持雙語對照下載，適合日常翻譯使用。
Systran
systransoft.com
Systran是一款翻譯工具，支持超過50種語言，適用於各種文本和文檔，並提供自定義詞彙表以提高翻譯準確度。
Apertium
apertium.org
Apertium是一個基於規則的免費開源機器翻譯平台，支持多種語言的翻譯，特別是較少資源的語言。
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby 是一個尖端的 SaaS 平台，專門利用人工智慧技術翻譯行銷資產和活動廣告。該工具使品牌能夠擴大影響力並開拓全球新的受眾和市場。 GetGloby 能夠翻譯成 100 多種語言，確保根據每家公司獨特的品牌聲音客製化翻譯，並利用人工智慧技術保持一致性和共鳴。 GetGloby 的主要功能之一是其翻譯引擎，它將機器翻譯與高級創譯功能相結合。 這項尖端技術考慮了不同語言的細微差別，同時保持了原始內容的本質和語氣。此外，GetGloby 透過聘請本土人工審校員來確保質量，他們利用他們的語言專業知識和文化見解來確保翻譯的準確性和流暢性。 GetGloby 的專有技術融合了人工智慧、複雜的語言演算法和搜尋趨勢監控，以提供準確且高效能的創譯。 該工具利用機器學習和自然語言處理（包括 GPT）來創建 Jaga，這是第一個為媒體目的開發的翻譯引擎。透過彌合語言和文化差距，GetGloby 幫助企業有效地與不同語言和文化的目標受眾建立聯繫。 無論是翻譯網站、影片、電子報的行銷資源，或是 Google、Bing、LinkedIn 和 TikTok 等平台上的廣告，GetGloby 都能提供一整套翻譯和客製化服務，幫助品牌與全球受眾無縫產生共鳴。整體而言，GetGloby 簡化了國際行銷流程，降低了成本和實施時間，同時提供了更多合格的轉換。
OpenL
openl.io
OpenL是一款AI翻譯工具，支援15種語言，能自動識別文本語言並進行翻譯，適合專業翻譯項目。
Checksub
checksub.com
Checksub 是一款 AI 工具，可生成和翻譯超過 200 種語言的視頻字幕，並提供語音克隆和配音功能，支持自定義樣式和編輯。
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
騰訊翻譯君是一款多語言翻譯應用，支持即時文本、語音及圖像翻譯，適合旅遊、對外交流及國際辦公使用。
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻譯是一款免費的在線翻譯應用，支持超過100種語言，適用於個人和專業翻譯需求，並具備在線及離線功能。
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
彩雲小譯是一款多功能翻譯工具，支持多種文檔格式的翻譯，包括文本、PDF、Word等，適合個人及專業用途。
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
騰訊交互翻譯是一款AI輔助的翻譯工具，支持多語言實時翻譯，並可在線及離線使用，幫助用戶有效溝通。
MachineTranslation
machinetranslation.com
Machinetranslation應用程序提供準確的多語言翻譯，支援文檔翻譯並可與其他應用程式整合，幫助用戶克服語言障礙。
Alexa Translations
alexatranslations.com
Alexa Translations是一個AI驅動的翻譯平台，專為法律和金融行業提供準確且高效的翻譯服務。
StringTranslate
stringtranslate.com
StringTranslate 是一款全球翻譯應用，支持超過6000詞的翻譯服務，使用者可免費無限制地進行翻譯，不需註冊會員。
Textshuttle
textshuttle.com
使用 Textshuttle 以您的標誌性風格無縫溝通 - 使用每種語言，在您的整個企業中進行溝通。基於人工智慧的自動語言處理創新解決方案以客製化方式翻譯語氣和內容，並在整個公司內實現一致、安全的通訊。
TranslateFX
translatefx.com
TranslateFX 是一款為專業人士提供的法律和金融翻譯應用，利用AI輔助快速翻譯各類商業文件，節省時間與成本。
KantanMT
kantanai.io
KantanMT KantanMT 先進且強大，透過加速大規模翻譯交付來幫助組織進入全球市場！ 傳統的機器翻譯解決方案難以使用、難以存取、部署成本高且維護起來在技術上具有挑戰性。 KantanMT 易於存取、使用、維護和部署。它是一個複雜而強大的機器翻譯解決方案，採用易於使用的軟體包：使用我們的平台不需要任何技術技能，也沒有任何特殊的硬體或軟體要求。 會員可以立即登入KantanMT平台並建立客製化的機器翻譯解決方案。 內容創作和全球化努力的指數級增長使得跟上翻譯量變得更加困難。對於想要發展業務並為客戶翻譯更多內容的在地化服務提供者來說，機器翻譯是一個可行的選擇。 ** 自訂：使用翻譯資產（TMX、TBX 或免費訓練資料集）利用公司的資料建立進階神經機器翻譯引擎。使用網域內內容和術語客製化引擎將提高翻譯的準確性，減少時間和成本。 ** 改進：使用 KantanBuildAnalytics 來衡量翻譯的流暢性和精確度，這是一個高度視覺化和直覺的介面，可顯示引擎的指標以找出需要改進的領域。使用客製化的 LQR 評估您的引擎性能，以調整您的引擎並快速創建可投入生產的 MT 解決方案！ ** 部署：在平台中啟動翻譯作業或與一些業界領先的 CAT 工具無縫整合。使用 KantanAPI 透過自動擴展雲端部署來管理機器翻譯容量。
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT是一個綜合性機器翻譯平台，提供語言服務和本地化團隊工具，支持模型定制與自動化翻譯過程。
Lingoedit
lingoedit.com
人工智慧驅動的翻譯和文件編輯器工具！ Lingoedit 的使命是打破語言障礙並透過更聰明的預製提示促進全球溝通。 Lingoedit 工具為使用者提供免費的高品質翻譯和文件編輯器模式，所有這些均由先進的提示工程提供支持，確保更高的準確性和精確度。 Lingoedit 易於使用的介面和協作功能使所有技能水平的使用者都可以進行翻譯和編輯，非常適合從事國際專案的團隊、尋求練習技能的語言學習者以及希望跨越語言障礙進行交流的個人。 Lingoedit 工具支援 30 多種語言，並且能夠逐塊翻譯內容，對於任何希望簡化翻譯和編輯流程的人來說，它都是終極解決方案。
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate 是一款先進的翻譯平台，能快速準確地翻譯多種文件格式，支持多語言和文件類型。
Stepes
stepes.com
Stepes是一款全球首創的翻譯應用程式，提供超過100種語言的快速準確翻譯服務，支援文本、文件及圖片翻譯。
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com 是一款專為法律文件翻譯而設計的人工智慧工具，非常適合律師事務所、企業和政府機構。 Tomedes 產品為合約和專利提供準確、安全的翻譯，並提供可選的人工審核服務以確保可靠性和合規性，專為滿足法律部門的需求而量身定制。
Tarjama AMT
tarjama.com
Tarjama AMT應用程式是一款基於神經機器翻譯技術的翻譯工具，旨在提供準確、多語言的翻譯服務，適合商業和個人使用。
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey是一款由AI驅動的翻譯軟體，支持130多種語言與30多種文件格式，能翻譯文件、圖像及視頻。
Kagi Translate
translate.kagi.com
Kagi使用高級語言模型翻譯了248種語言的精確翻譯。 登錄到您的Kagi成員帳戶以獲取更多功能：在輸入時翻譯，文本到語音，文本，沒有反機器驗碼等等！
Lexibird
lexibird.com
Lexibird是一款AI驅動的翻譯和寫作工具，提供高質量的翻譯、校對與摘要功能，簡化語言相關任務的處理流程。
Murf AI
murf.ai
Murf AI是一個文本轉語音平台，提供高品質的配音、視頻及字幕生成功能，支持多種語言和自定義音效。
DeepL Translator
deepl.com
DeepL翻譯是一個免費的神經機器翻譯服務，支持11種語言之間的翻譯，提供準確、細緻的翻譯選擇，無廣告。
iTranslate
itranslate.com
iTranslate是一個免費的翻譯工具，支持100多種語言的文本、圖像和語音翻譯，並提供實時和離線翻譯功能。
Lilt
lilt.com
LILT 是用於內容翻譯和創作的完整企業人工智慧平台。 LILT 平台適用於： 1. 語言學家：LILT Contextual AI 產生即時翻譯預測和適應，提供業界領先的翻譯品質和速度。 2. 在地化團隊：LILT 平台使團隊能夠透過有效利用翻譯記憶庫 (TM)、即時/驗證翻譯以及透過連接器的自動內容交換來設定和管理最高效的工作流程。 3. 全球組織：LILT 平台連接主要人工智慧供應商，並根據業務需求為客製化法學碩士設定自動化和即時微調節奏，釋放從多模態到生成人工智慧的真正人工智慧潛力。
Lingva Translate
lingva.ml
Lingva Translate 應用程式可提供翻譯服務，無需使用任何 Google 相關服務，防止其進行追蹤。
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator是一個多語言翻譯應用，提供文本和語音翻譯，支持多種語言，並可用於離線和多設備對話。
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Microsoft Translator對話是一款即時翻譯應用，支持多語言對話，適合個人和團體交流，並提供語音和文本翻譯功能。
네이버 파파고
papago.naver.com
Naver Papago是一款AI翻譯應用，支持多語言的文本、語音、圖像及對話翻譯，並提供脫機翻譯和手寫功能。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短語本地化套件是一個集成翻譯和本地化工具的平台，幫助企業高效管理全球內容。
Translate.com
translate.com
Translate.com是一款提供即時翻譯的應用程式，支援多種語言，能翻譯文本和文檔，適合個人和企業使用。
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
U-Dictionary Translator是一款支持108種語言的翻譯應用，提供文本翻譯和綜合詞典功能，幫助用戶輕鬆理解和交流。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 是一個翻譯平台，幫助企業克服語言障礙，提供高質量的多語言客戶支持，並集成於各種客服系統中。
Yandex Translate
translate.yandex.com
Yandex翻譯是一款多語言翻譯應用，支援文字、語音及圖像翻譯，並具備離線翻譯及用戶友好的介面功能。
百度翻译
fanyi.baidu.com
百度翻譯是一款多功能翻譯工具，支持文本、圖像和語音翻譯，提供準確的上下文翻譯，並具備離線翻譯和實時對話功能。
Google Translate
translate.google.com
Google Translate是一款免費的多語言翻譯應用，能實時翻譯文本、語音和圖像，支持超過100種語言。
Intento
inten.to
Intento 使用機器翻譯和多語言產生 AI 建構用於企業在地化的 AI 代理。其企業語言中心使 Procore 和 Subway 等公司能夠為所有市場和受眾提供一致、真實的語言體驗。它將機器翻譯和生成式人工智慧模型結合到多代理人工智慧工作流程中，根據客戶資料進行定制，並將其整合到客戶現有的軟體系統中，以實現在地化、行銷、客戶支援和其他業務功能。 借助 Intento，客戶可以為全球所有使用者和團隊成員實現高品質的即時翻譯。企業語言中心已通過 ISO-27001 認證，確保高需求產業中 GenAI 解決方案的企業頂級安全性。 Intento 也提供 ISO-9001 認證的專家協助建立和維護 MT 和 AI 模型，並利用新數據和使用者回饋來不斷完善這些模型。
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse是一個AI驅動的平台，提供多語言的視頻配音和字幕功能，旨在幫助內容創作者克服語言障礙。
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai是一個本地化工具，能快速將視頻翻譯成130多種語言，並提供自動生成字幕和聲音克隆功能。
Multilings
multilings.com
多元素是一款基於神經AI的多語言翻譯及內容管理工具，適用於個人和企業，支持文本翻譯、內容創建和全球溝通。
Localize
localizejs.com
本地化是一個無需編碼的翻譯解決方案，幫助SaaS平台簡化數字產品的國際化和本地化過程，快速實現多語言支持。
Google Translation Hub
cloud.google.com
Google Translation Hub是一個多語言文件翻譯平台，支持135種語言，並保持格式，提供自訂翻譯模型和透明定價。
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex是一款提供文本、語音、圖像和文件翻譯的應用，支持109種語言，並具備語音識別和自定義詞彙功能。
Language I/O
languageio.com
語言I/O的軟件啟用單語言（即，僅英語）客戶支持團隊可以實時聊天，電子郵件和提供100多種語言的自助服務支持。借助其獨特的機器翻譯技術，它可以在24小時內以準確，安全的翻譯來啟動和運行。 它的GDPR兼容和ISO-27001認證軟件與包括Salesforce，Zendesk和Oracle在內的所有主要客戶關係管理系統（CRMS）集成。通過在他們已經使用的平台中向客戶服務代理提供翻譯，它可以通過單擊按鈕來響應客戶電子郵件和聊天查詢。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一個眾包測試平台，提供功能、回歸、探索性及本地化測試，幫助提高應用程序在真實環境中的質量和可靠性。
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI 透過預測哪些機器翻譯不需要人工編輯或審核，使人類品質的翻譯從根本上更有效率。
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator是一款多語言翻譯工具，支持文字、語音和圖像翻譯，幫助用戶進行跨語言交流和學習。
有道翻译
fanyi.youdao.com
有道翻譯是一款即時免費的翻譯工具，支持多語言翻譯，包括文本、網頁和文檔等，並提供字典功能及語音交流。