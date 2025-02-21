機器翻譯服務 - 最受歡迎的應用程式 - 多哥

Google Translate

translate.google.com

Google Translate是由Google開發的免費多語言神經機器翻譯服務，可將文本和網站從一種語言轉換為另一種語言。它提供了一個網站接口，適用於Android和iOS的移動應用程序以及一個應用程序編程界面，可幫助開發人員構建瀏覽器擴展程序和軟件應用程序。截至2020年9月，Google Translate在各個級別上支持109種語言，截至2016年4月，每天翻譯超過1000億個用戶。以及歐洲議會文件和成績單以收集語言數據。它不是直接翻譯語言，而是首先將文本轉換為英語，然後在其網格中提出的大多數語言組合中轉移到目標語言，其中包括加泰羅尼亞 - 西班牙語在內的少數例外。在翻譯過程中，它在數百萬個文檔中尋找模式，以幫助確定選擇哪些單詞以及如何以目標語言來安排它們。它的準確性在幾次中受到了批評和嘲笑，已經衡量的是在各種語言之間變化很大。 2016年11月，Google宣布Google翻譯將切換到神經機器翻譯引擎-Google神經機器翻譯（GNMT） - 它一次翻譯為“一次整個句子，而不是一件句子。它使用這種更廣泛的環境來幫助它弄清楚最相關的翻譯，然後重新安排並調整它更像是用適當的語法說話的人。”最初僅在2016年啟用了幾種語言，截至2020年9月，GNMT在Google Translate花名冊中的所有109種語言中都使用，除了英語和拉丁語之間的語言對。