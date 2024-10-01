機器翻譯服務 - 最受歡迎的應用程式 - 墨西哥

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器翻譯服務涉及使用自動化系統和演算法將文字或內容從一種語言翻譯成另一種語言。這些服務利用先進的自然語言處理和人工智慧技術來分析和理解原始文本的含義，以目標語言產生準確且連貫的翻譯。機器翻譯服務廣泛應用於商業、技術、醫療保健和學術界等各個行業，以促進全球範圍內的溝通並克服語言障礙。這些服務提供效率、速度和可擴展性，使其成為尋求經濟高效的多語言通訊和內容在地化解決方案的個人和組織的寶貴工具。
提議新的應用程式
Google Translate
translate.google.com
谷歌翻譯是Google開發的免費多語言神經機器翻譯服務，用於將文字和網站從一種語言翻譯成另一種語言。它提供網站介面、適用於 Android 和 iOS 的行動應用程式以及幫助開發人員建立瀏覽器擴充功能和軟體應用程式的應用程式介面。截至2020 年9 月，Google翻譯支援109 種不同層次的語言，截至2016 年4 月，使用者總數超過5 億，每天翻譯超過1,000 億字。 谷歌翻譯於2006 年4 月推出，是一項統計機器翻譯服務，使用聯合國歐洲議會文件和筆錄以收集語言資料。它不是直接翻譯語言，而是首先將文本翻譯成英語，然後在其網格中的大多數語言組合中轉向目標語言，但有一些例外，包括加泰羅尼亞...
Microsoft Translator
bing.com
微軟翻譯是微軟提供的多語言機器翻譯雲端服務。 Microsoft Translator 整合於多種消費者、開發者和企業產品；包括 Bing、Microsoft Office、SharePoint、Microsoft Edge、Microsoft Lync、Yammer、Skype Translator、Visual Studio、Internet Explorer 以及適用於 Windows、Windows Phone、iPhone 和 Apple Watch、Android 手機和 Android Wear 的 Microsoft Translator 應用程式。 微軟翻譯也透過雲端服務為...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator 是一項免費的神經機器翻譯服務，於 2017 年 8 月 28 日推出，由總部位於德國科隆的 DeepL GmbH (Linguee) 開發。 DeepL 目前提供以下 11 種語言和 110 個語言對之間的翻譯：中文（簡體）、荷蘭語、英語、法語、德語、義大利語、日語、波蘭語、葡萄牙語、巴西葡萄牙語、俄語和西班牙語。此外，透過英語樞軸使用兩步驟過程，在所有這些語言中提出了語言等效的近似值。 DeepL 上沒有廣告。該公司希望透過授權翻譯應用程式介面來賺錢。
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
打破語言障礙。跨裝置翻譯對話，適用於一對一聊天和更大的群體互動。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智慧助手，經過安全、準確且可靠的培訓，可協助您出色地完成工作。
네이버 파파고
papago.naver.com
Papago，一個智慧型人工智慧翻譯器，夢想著一個人們可以毫無語言障礙地溝通的世界。 納維爾·帕帕戈
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate 是領先的免費翻譯器/翻譯器。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式在地化工具，內容創作者和公司可以將其影片快速且有效率地翻譯成 130 多種語言。借助“文字轉語音”和“語音複製”技術，他們可以為影片添加專業品質的配音，而無需錄製或聘請配音演員。現在，您可以在配音時保留自己的聲音或畫外音。 2023 年 4 月初，Rask AI 榮獲 Product Hunt 的每日產品獎，在最初的幾週內，該專案就達到了 10,000 註冊的第一個里程碑！ 該團隊取消了訂閱用戶的 20 分鐘和 100 MB 限制。現在，創作者可以不受任何限制地為 YouTube 或課程配音長影片。還有一件很棒的事 - 配音過程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ ...
Yandex Translate
translate.yandex.com
免費線上翻譯法語、俄語、西班牙語、德語、義大利語和許多其他語言的英語和回語，字典包含轉錄、發音和用法範例。 Yandex.Translate 適用於文字、文字和網頁。
Translate.com
translate.com
適用於任何規模企業的專家語言解決方案。 25K+ 專業譯員。 90 種語言對。 24/7 線上翻譯服務。 API。
Lingva Translate
lingva.ml
不要使用任何 Google 相關服務即可檢索翻譯，從而防止它們被追蹤。
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
輕鬆翻譯 108 種語言的文字。
百度翻译
fanyi.baidu.com
由百度翻譯打造的新一代AI大模式翻譯平台，提供使用者翻譯與閱讀外文場景的一站式智慧解決方案，包括AI翻譯、英文潤飾、雙語審校、文法分析等多元能力，是智慧時代不可或缺少的翻譯生產力終極加速器。
Google Translation Hub
cloud.google.com
翻譯速度快。格式保留。透明的定價。只需單擊即可使您的文件成為多語言。一步即可將 1 種語言翻譯成多種語言！ 透過直覺、業務用戶友好的介面輕鬆將內容翻譯成 135 種語言，並根據需要整合人工回饋。 Translation Hub 讓企業能夠以以前無法實現的規模和成本客製化和管理翻譯工作負載。 - 快速翻譯 PDF、Word 和 Powerpoint - 完整格式保留 - 使用您自己的模型自訂翻譯或使用 Google 的神經機器翻譯模型 - 單一、透明的定價
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator 翻譯服務旨在提供多種語言的單字、片語和文字的即時翻譯。 每當您需要翻譯工具與朋友、親戚或商業夥伴交流、出國旅行或學習語言時，我們的 ImTranslator 始終為您提供協助。
Dubverse
dubverse.ai
在快節奏的數位內容創作世界中，Dubverse.ai 成為影片製作人、教育工作者和企業的遊戲規則改變者。這個創新平台利用人工智慧的功能來簡化和增強影片製作流程，特別注重克服語言障礙並使內容普遍可用。 Dubverse.ai 產品的核心是強大的合成媒體引擎，它透過尖端的人工智慧技術增強人類的創造力。過程簡單但功能強大： * AI字幕：自動產生多種語言的準確字幕，增強觀眾的參與度和理解力。 * 文字轉語音：將文字轉換為聽起來自然的畫外音，使您的影片更加動態且適合更廣泛的受眾。 Dubverse.ai 包含一套旨在滿足各種內容創建需求的功能： * 多語言支援：透過支援 60 多種語言，內容創作者...
有道翻译
fanyi.youdao.com
有道翻譯提供即時免費的中文、英文、日文、韓文、法文、德文、俄文、西班牙文、葡萄牙文、越南文、印尼文、義大利文、荷蘭文、泰文全文翻譯、網頁翻譯、文件翻譯、PDF翻譯、DOC翻譯、PPT翻譯、人工翻譯、同傳等服務。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 消除了語言障礙，使企業能夠跨文化和地理蓬勃發展。 該公司的語言營運平台將先進的人工智慧與人類在循環中融合在一起，以實現快速、高效、高品質的翻譯，並且隨著時間的推移變得更加聰明。 Unbabel 透過在行銷和客戶服務方面創造更一致、高品質的多語言客戶體驗，幫助企業進入新的全球市場並建立客戶信任。 Unbabel 可輕鬆插入最受歡迎的 CRM 和聊天平台，透過聊天、電子郵件或常見問題解答等數位支援管道在現有工作流程中無縫交付翻譯。 所有這些都透過入口網站進行管理，客戶可以在入口網站中控制翻譯流程，監控速度或品質等關鍵指標，並執行其他任務以在整個業務中實施不同語言的使用。 ...
Multilings
multilings.com
Multilings 是一種基於神經人工智慧的機器學習服務，可為文字翻譯、內容寫作、抄襲和語音翻譯等提供最佳的類人輸出。
OpenL
openl.io
OpenL 是一款人工智慧驅動的翻譯工具，旨在透過實現不同語言之間的無縫通訊將世界團結在一起。該工具會自動偵測文字的語言，並透過點擊按鈕將其翻譯成所需的語言。 OpenL 提供超過 15 種語言的翻譯，包括英語、法語、西班牙語、日語和德語等。 OpenL 的突出特點之一是它能夠準確翻譯上下文特定的術語和短語，使其成為專業翻譯專案的可行選擇。 該工具允許用戶申請翻譯積分，免費提供一定數量的積分，並且可以選擇升級到專業帳戶以獲得更多功能。 OpenL 採用高品質的人工智慧演算法創建，利用機器學習和自然語言處理來產生準確的翻譯。 該工具由 lvwzhen 和 matt 設計，並由 Ouch! ...
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex 提供一整套機器翻譯和語音辨識工具。核心功能包括文字、語音、圖像和文件的翻譯，支援廣泛的應用程式。 該工具包利用神經機器翻譯技術來提高效率和生產力。使用者能夠翻譯文字、語音，甚至圖像、文件和網站上的文本，涵蓋多達 109 種語言。 該軟體還提供基於雲端的翻譯解決方案和本地翻譯解決方案，確保資料隱私。一個關鍵的區別在於 Lingvanex 能夠翻譯超過 10,000 個翻譯對，這表明其廣泛的語言能力。 Lingvanex 旨在輕鬆整合到跨各種平台的產品中，包括 Linux、Windows、MacOS、Web 和行動裝置。其特定功能之一是自訂詞彙表，允許使用者定義特定單字和...
Phrase Localization Suite
phrase.com
短語在地化平台是一個獨特的人工智慧語言平台，為企業和語言服務提供者將翻譯、評分和自動化工具整合到一個地方。它提供可擴展性、供應商中立的方法以及用於性能優化的高級分析。它隨時可用，可存取其所有關鍵產品，有助於輕鬆啟動和快速擴展。憑藉單一登入 (SSO) 和直覺的介面，Phrase 提供了一個使用者友好的集中式生態系統。短語在地化平台包括： 短語翻譯管理系統(Phrase TMS) 使用行業級CAT 工具進行翻譯專案管理短語字串開發人員友好型工具，用於軟體、遊戲和網站副本本地化短語編排器無程式碼、可自定義的工作流程，可自動執行您的手冊處理短語分析富有洞察力的數據，以優化您的成本、品質和速度短語語言...
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
翻譯君是騰訊出品的跨語言溝通軟體，支援中、英、日、韓等多門語言，具有翻譯準確、高效，穩定的特點，非常適用於境外旅遊、對外交流、國際辦公等情境，給你帶來流暢的翻譯體驗。
Systran
systransoft.com
適用於所有文字的翻譯工具。使用 SYSTRAN 翻譯框輕鬆翻譯您的文字。
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻譯，位元組跳動旗下的機器翻譯品牌，支援超過100種語種的免費線上翻譯，並支援多種領域翻譯
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
騰訊互動翻譯TranSmart是由騰訊AI Lab發布的AI輔助翻譯產品，可滿足使用者快速翻譯的需求，並以AI輔助人工翻譯提高效率和品質。 TranSmart採用了團隊自研的人機互動式機器翻譯技術，融合神經網路機器翻譯、統計機器翻譯、輸入法、語意理解、資料探勘等多項尖端技術，配合億級雙語平行數據，是一款人工智慧輔助翻譯網路落地產品，可提供使用者即時智慧翻譯輔助，協助使用者更好、更快完成翻譯任務。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以快速提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布版本並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
NiuTrans
niutrans.com
小牛翻譯雲平台,提供文字翻譯,PDF/Word/Excel/ppt文檔翻譯功能；文檔翻譯譯文保留原文排版,每日贈送免費翻譯頁數,滿足日常翻譯使用,支持譯文原文雙語對照譯文下載。
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
歡迎造訪彩雲小譯官網！我們提供高效且準確的線上翻譯工具，包括文字翻譯、文件翻譯、網頁翻譯、術語庫、瀏覽器插件和雙語對照服務。透過先進的人工智慧技術，彩雲小譯能夠滿足您的多語言溝通需求。
Language Weaver
rws.com
Language Weaver 隸屬於 RWS 集團，是世界上最強大、最全面、適應性最強的神經機器翻譯平台。 Language Weaver 協助全球企業、政府、律師事務所和金融機構在全球組織中安全、大規模地解決多語言資料和內容挑戰。 Language Weaver 是唯一完整的解決方案，它將最好的創新人工智慧技術與人類專業知識相結合，幫助您完成機器翻譯的最後一英里，在更短的時間內準確地翻譯更多內容。
StringTranslate
stringtranslate.com
世界最佳翻譯超過6000字。 我們在世界各地提供免費翻譯服務。字數、次數不限。您不必成為會員即可使用本服務。
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey是一款人工智慧翻譯軟體，支援130多種語言，包括英語、中文、日語、阿拉伯語、法語、德語、希伯來語、印尼語等。您可以使用由大型語言模型提供支援的翻譯器來翻譯幾乎任何文件格式，無論是文件、圖像還是影片。
Stepes
stepes.com
Stepes 是世界上第一個以人為本的翻譯應用程序，提供 100 多種語言的快速、準確的語言翻譯服務。建立帳戶並輸入文字、上傳文件或拍照，然後快速且準確地進行翻譯。您也可以為國際商務會議、大會或旅行協助呼叫口譯員。與翻譯人員聊天，獲取大多數語言的行車路線和緊急翻譯協助。發送文字、圖像或錄音並即時準確翻譯，或安排專業口譯員提供口譯服務。 Stepes 的全球網絡由數千名當地專業語言學家組成，隨時準備為您提供協助，滿足您所有語言翻譯的需求。無論您是尋求快速、優質的企業翻譯解決方案的公司，還是尋求旅行語言幫助的個人，Stepes 都是您所需的翻譯應用程序，可隨時隨地提供最準確、最可靠的按需翻譯。 ...
Checksub
checksub.com
Checksub 是一款人工智慧驅動的工具，旨在產生字幕並將影片翻譯成 200 多種語言。其平台還提供人工智慧語音複製和配音功能，旨在為不同受眾提供在地化影片。 該工具專門用於在短時間內生成高品質字幕，將腳本轉換為同步視訊字幕。此外，使用者還可以自訂字幕的樣式和動畫，增強內容的影響力。 另一個整合功能是“燒入字幕”，您可以使用嵌入的字幕導出視頻，或作為單獨的字幕文件導出，從而提供樣式和動畫的進一步自訂。 生成字幕或配音後，線上編輯器允許用戶編輯和重新生成任何句子以對其進行最佳化。值得注意的是，Checksub 允許公司和個人將影片翻譯成多種語言，擴大社群媒體覆蓋範圍，並在 YouTube...
Alexa Translations
alexatranslations.com
透過 Alexa Translations 打破語言障礙——提供由人工智慧支援的專家翻譯服務。以及業界專業翻譯人員。 Alexa Translations 為最大、最負盛名的法律、金融和政府機構提供人工智慧驅動的翻譯。其先進技術和經過專業認證的翻譯人員的獨特結合提供了具有無與倫比品質的客製化解決方案。憑藉著二十多年來屢獲殊榮的客戶成功經驗，您可以信賴我們作為您團隊的真正延伸。
Apertium
apertium.org
Apertium 是一個基於規則的機器翻譯平台。它是免費軟體，根據 GNU 通用公共許可證的條款發布。
Localize
localizejs.com
Localize 是一款適用於 SaaS 平台的無程式碼翻譯解決方案，可讓您輕鬆翻譯 Web 應用程式、儀表板、API 文件等。 使用傳統解決方案以及內部建置解決方案可能需要數月時間才能為使用者提供多語言支援。透過 Localize，您可以在短短幾個小時內翻譯您的 SaaS 平台 - 讓您能夠擴展到新市場並取悅全球客戶。
Tarjama AMT
tarjama.com
Tarjama 的阿拉伯語機器翻譯 (AMT) 是一種尖端解決方案，旨在增強翻譯流程，特別是對於在阿拉伯語市場運營的企業。 Tarjama 利用先進的神經機器翻譯 (NMT) 技術，提供針對各行業量身定制的準確且與上下文相關的翻譯。
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate 是一個先進的翻譯平台，旨在快速準確地翻譯各種文件格式的文件。 Bluente 利用最先進的機器翻譯與專有的人工智慧技術相結合，為各行各業提供上下文相關的翻譯。 * 常用於：合約、法律文件、行銷資料、財務報表、客戶簡報、年度報告、培訓資料 * 流行語言：英語到漢語、中文到英語、西班牙語到英語、阿拉伯語到英語、俄語到英語 * 支援的文件類型：Word（doc、docx、dotx、dotm）、Excel（xls、xlsx）、pdf、簡報（ppt、pptx）、其他文件類型（xml、odt、txt、rtf）等 * 支援的語言：英語、中文、西班牙語、阿拉伯語、葡萄牙語、印尼語、...
MachineTranslation
machinetranslation.com
在 MachineTranslation.com，他們致力於透過尖端技術幫助企業克服語言障礙。他們在機器翻譯方面的專業知識使我們能夠為您的所有語言需求提供快速、經濟高效且可擴展的解決方案。 作為 Tomedes Group 的子公司，他們擁有為超過 95,000 家商業客戶提供服務的良好記錄，並擁有提供卓越機器翻譯服務和諮詢的經驗和專業知識。 無論您需要對一些文件進行後期編輯，還是將機器翻譯完全整合到您的業務工作流程中，他們都擁有滿足您要求的專業知識。今天，讓我們透過機器翻譯服務幫助您拓展全球視野。
YOUS
yous.ai
YOUS 是一款與基於人工智慧的翻譯器整合的訊息傳遞工具，旨在幫助個人和企業跨不同語言無縫溝通。 該工具支援透過音訊和視訊通話、會議和聊天進行連接，每個功能都透過內建翻譯功能增強。翻譯功能可實現17種不同語言的翻譯，消除語言障礙，促進更有效的全球溝通。 除此之外，YOUS 還具有轉錄功能，可將口語轉換為文字格式以增加可訪問性。 YOUS 的一個重要方面是它對安全性的關注，確保用戶所有會議、通話和訊息都經過加密和安全儲存。 YOUS 的設計還具有多功能性和可訪問性，可作為 Web 應用程式以及適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式使用。透過不斷學習，YOUS 確保了較高的翻譯準...
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI 透過預測哪些機器翻譯不需要人工編輯或審核，使人類品質的翻譯從根本上更有效率。
Lilt
lilt.com
LILT 是用於內容翻譯和創作的完整企業人工智慧平台。 LILT 平台適用於： 1. 語言學家：LILT Contextual AI 產生即時翻譯預測和適應，提供業界領先的翻譯品質和速度。 2. 在地化團隊：LILT 平台使團隊能夠透過有效利用翻譯記憶庫 (TM)、即時/驗證翻譯以及透過連接器的自動內容交換來設定和管理最高效的工作流程。 3. 全球組織：LILT 平台連接主要人工智慧供應商，並根據業務需求為客製化法學碩士設定自動化和即時微調節奏，釋放從多模態到生成人工智慧的真正人工智慧潛力。
Lingoedit
lingoedit.com
人工智慧驅動的翻譯和文件編輯器工具！ Lingoedit 的使命是打破語言障礙並透過更聰明的預製提示促進全球溝通。 Lingoedit 工具為使用者提供免費的高品質翻譯和文件編輯器模式，所有這些均由先進的提示工程提供支持，確保更高的準確性和精確度。 Lingoedit 易於使用的介面和協作功能使所有技能水平的使用者都可以進行翻譯和編輯，非常適合從事國際專案的團隊、尋求練習技能的語言學習者以及希望跨越語言障礙進行交流的個人。 Lingoedit 工具支援 30 多種語言，並且能夠逐塊翻譯內容，對於任何希望簡化翻譯和編輯流程的人來說，它都是終極解決方案。
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com 是一款專為法律文件翻譯而設計的人工智慧工具，非常適合律師事務所、企業和政府機構。 Tomedes 產品為合約和專利提供準確、安全的翻譯，並提供可選的人工審核服務以確保可靠性和合規性，專為滿足法律部門的需求而量身定制。
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT 是專為在地化團隊、語言服務提供者 (LSP)、產品經理和譯者量身打造的綜合機器翻譯平台。它提供先進的工具和服務，旨在透過自動化和客製化來增強翻譯流程。 * AI翻譯平台：訪問領先的自動化翻譯模型，包括OpenAI和ChatGPT等選項，以滿足多樣化的翻譯需求。 * 模型微調：透過整合特定術語和風格偏好來客製化翻譯模型以提高準確性。 * 本機選項：在您自己的硬體上部署機器翻譯解決方案，以安全處理敏感內容。 * 機器翻譯評估：使用自動化和人工評估以及 BLEU 和 COMET 等指標來評估翻譯模型的性能。 * 術語合規性：透過豐富術語表並遵守國際標準，確保術語在翻譯中的使用一...
KantanMT
kantanai.io
KantanMT KantanMT 先進且強大，透過加速大規模翻譯交付來幫助組織進入全球市場！ 傳統的機器翻譯解決方案難以使用、難以存取、部署成本高且維護起來在技術上具有挑戰性。 KantanMT 易於存取、使用、維護和部署。它是一個複雜而強大的機器翻譯解決方案，採用易於使用的軟體包：使用我們的平台不需要任何技術技能，也沒有任何特殊的硬體或軟體要求。 會員可以立即登入KantanMT平台並建立客製化的機器翻譯解決方案。 內容創作和全球化努力的指數級增長使得跟上翻譯量變得更加困難。對於想要發展業務並為客戶翻譯更多內容的在地化服務提供者來說，機器翻譯是一個可行的選擇。 ** 自訂：使用翻譯資...
TranslateFX
translatefx.com
人工智慧協助專業人士進行法律和金融翻譯。節省翻譯各種商業文件的時間和金錢。 TranslateFX 利用機器學習和自然語言處理的最新進展開發人工智慧輔助文件翻譯平台。
Textshuttle
textshuttle.com
使用 Textshuttle 以您的標誌性風格無縫溝通 - 使用每種語言，在您的整個企業中進行溝通。基於人工智慧的自動語言處理創新解決方案以客製化方式翻譯語氣和內容，並在整個公司內實現一致、安全的通訊。
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby 是一個尖端的 SaaS 平台，專門利用人工智慧技術翻譯行銷資產和活動廣告。該工具使品牌能夠擴大影響力並開拓全球新的受眾和市場。 GetGloby 能夠翻譯成 100 多種語言，確保根據每家公司獨特的品牌聲音客製化翻譯，並利用人工智慧技術保持一致性和共鳴。 GetGloby 的主要功能之一是其翻譯引擎，它將機器翻譯與高級創譯功能相結合。 這項尖端技術考慮了不同語言的細微差別，同時保持了原始內容的本質和語氣。此外，GetGloby 透過聘請本土人工審校員來確保質量，他們利用他們的語言專業知識和文化見解來確保翻譯的準確性和流暢性。 GetGloby 的專有技術融合了人工智慧、複...
Language I/O
languageio.com
語言 I/O 確保任何客戶服務代理都可以在任何管道上以任何語言與任何客戶交談。借助人工智慧的力量，您的全天候模型現在支援世界上的每一種語言，無論是聊天、語音還是電子郵件。我們獨特的模型可確保您根據代理商和客戶使用的語言對獲得最佳翻譯。這樣，您的對話不僅準確而且人性化。我們對所有個人資訊進行加密，以便您客戶的資料始終受到保護並留下零痕跡。 Language I/O 與 Salesforce Service Cloud、Zendesk、ServiceNow 和 Oracle 無縫整合。我們也提供 API。
Intento
inten.to
Intento 使用機器翻譯和多語言產生 AI 建構用於企業在地化的 AI 代理。其企業語言中心使 Procore 和 Subway 等公司能夠為所有市場和受眾提供一致、真實的語言體驗。它將機器翻譯和生成式人工智慧模型結合到多代理人工智慧工作流程中，根據客戶資料進行定制，並將其整合到客戶現有的軟體系統中，以實現在地化、行銷、客戶支援和其他業務功能。 借助 Intento，客戶可以為全球所有使用者和團隊成員實現高品質的即時翻譯。企業語言中心已通過 ISO-27001 認證，確保高需求產業中 GenAI 解決方案的企業頂級安全性。 Intento 也提供 ISO-9001 認證的專家協助建立和維...