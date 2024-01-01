機器翻譯服務 - 最受歡迎的應用程式

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器翻譯服務涉及使用自動化系統和演算法將文字或內容從一種語言翻譯成另一種語言。這些服務利用先進的自然語言處理和人工智慧技術來分析和理解原始文本的含義，以目標語言產生準確且連貫的翻譯。機器翻譯服務廣泛應用於商業、技術、醫療保健和學術界等各個行業，以促進全球範圍內的溝通並克服語言障礙。這些服務提供效率、速度和可擴展性，使其成為尋求經濟高效的多語言通訊和內容在地化解決方案的個人和組織的寶貴工具。
提議新的應用程式
Google Translate
translate.google.com
谷歌翻譯是Google開發的免費多語言神經機器翻譯服務，用於將文字和網站從一種語言翻譯成另一種語言。它提供網站介面、適用於 Android 和 iOS 的行動應用程式以及幫助開發人員建立瀏覽器擴充功能和軟體應用程式的應用程式介面。截至2020 年9 月，Google翻譯支援109 種不同程度的語言，截至2016 年4 月，用戶總數超過5 億，每日翻譯字數超過1000 億字。Google翻譯於2006 年4 月推出，是一項統計機器翻譯服務，使用聯合國歐洲議會文件和筆錄以收集語言資料。它不是直接翻譯語言，而是首先將文本翻譯成英語，然後在其網格中的大多數語言組合中轉向目標語言，但有一些例外，包括加泰...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator 是一項免費的神經機器翻譯服務，於 2017 年 8 月 28 日推出，由總部位於德國科隆的 DeepL GmbH (Linguee) 開發。 DeepL 目前提供以下 11 種語言和 110 個語言對之間的翻譯：中文（簡體）、荷蘭語、英語、法語、德語、義大利語、日語、波蘭語、葡萄牙語、巴西葡萄牙語、俄語和西班牙語。此外，透過英語樞軸使用兩步驟過程，在所有這些語言中提出了語言等效的近似值。 DeepL 上沒有廣告。該公司希望透過授權翻譯應用程式介面來賺錢。
Microsoft Translator
bing.com
微軟翻譯是微軟提供的多語言機器翻譯雲端服務。 Microsoft Translator 整合於多種消費者、開發者和企業產品；包括 Bing、Microsoft Office、SharePoint、Microsoft Edge、Microsoft Lync、Yammer、Skype Translator、Visual Studio、Internet Explorer 以及適用於 Windows、Windows Phone、iPhone 和 Apple Watch、Android 手機和 Android Wear 的 Microsoft Translator 應用程式。 Microsoft Tr...
Yandex Translate
translate.yandex.com
免費線上翻譯法語、俄語、西班牙語、德語、義大利語和許多其他語言的英語和回語，字典包含轉錄、發音和用法範例。 Yandex.Translate 適用於文字、文字和網頁。
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
輕鬆翻譯 108 種語言的文字。
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
打破語言障礙。跨裝置翻譯對話，適用於一對一聊天和更大的群體互動。
네이버 파파고
papago.naver.com
Papago，一個智慧型人工智慧翻譯器，夢想著一個人們可以毫無語言障礙地溝通的世界。 納維爾·帕帕戈
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate 是領先的免費翻譯器/翻譯器。
Translate.com
translate.com
適用於任何規模企業的專家語言解決方案。 25K+ 專業譯員。 90 種語言對。 24/7 線上翻譯服務。 API。
百度翻译
fanyi.baidu.com
百度翻譯提供即時免費200+語言翻譯服務，擁有網頁、APP、API產品，支援文字翻譯、文件翻譯、圖片翻譯等特色功能，滿足使用者查詞翻譯、文獻翻譯、合約翻譯等需求，隨時隨地溝通全世界 Baidu Translate (百度翻譯), an online translation service originated in February 2013. As of April 2020, it supports 200 languages, the most out of any online translation service.
Lingva Translate
lingva.ml
不要使用任何 Google 相關服務即可檢索翻譯，從而防止它們被追蹤。
Google Translation Hub
cloud.google.com
翻譯速度快。格式保留。透明的定價。只需單擊即可使您的文件成為多語言。一步即可將 1 種語言翻譯成多種語言！ 透過直覺、業務用戶友好的介面輕鬆將內容翻譯成 135 種語言，並根據需要整合人工回饋。 Translation Hub 讓企業能夠以以前無法實現的規模和成本客製化和管理翻譯工作負載。 - 快速翻譯 PDF、Word 和 Powerpoint - 完整格式保留 - 使用您自己的模型自訂翻譯或使用 Google 的神經機器翻譯模型 - 單一、透明的定價
Lingvanex
lingvanex.com
機器翻譯：以固定價格翻譯數百萬文字、音訊、文件、網站，並提供全面的隱私保護。免費試用 2 週。
有道翻译
fanyi.youdao.com
有道翻譯提供即時免費的中文、英文、日文、韓文、法文、德文、俄文、西班牙文、葡萄牙文、越南文、印尼文、義大利文、荷蘭文、泰文全文翻譯、網頁翻譯、文件翻譯、PDF翻譯、DOC翻譯、PPT翻譯、人工翻譯、同傳等服務。
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator 翻譯服務旨在提供多種語言的單字、片語和文字的即時翻譯。 每當您需要翻譯工具與朋友、親戚或商業夥伴交流、出國旅行或學習語言時，我們的 ImTranslator 始終為您提供協助。
Apertium
apertium.org
Apertium 是一個基於規則的機器翻譯平台。它是免費軟體，根據 GNU 通用公共許可證的條款發布。
Systran
systransoft.com
適用於所有文字的翻譯工具。使用 SYSTRAN 翻譯框輕鬆翻譯您的文字。
NiuTrans
niutrans.com
小牛翻譯雲平台,提供文字翻譯,PDF/Word/Excel/ppt文檔翻譯功能；文檔翻譯譯文保留原文排版,每日贈送免費翻譯頁數,滿足日常翻譯使用,支持譯文原文雙語對照譯文下載。
StringTranslate
stringtranslate.com
世界最佳翻譯超過6000字。 我們在世界各地提供免費翻譯服務。字數、次數不限。您不必成為會員即可使用本服務。