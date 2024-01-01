機器翻譯服務 - 最受歡迎的應用程式 - 厄利垂亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器翻譯服務涉及使用自動化系統和演算法將文字或內容從一種語言翻譯成另一種語言。這些服務利用先進的自然語言處理和人工智慧技術來分析和理解原始文本的含義，以目標語言產生準確且連貫的翻譯。機器翻譯服務廣泛應用於商業、技術、醫療保健和學術界等各個行業，以促進全球範圍內的溝通並克服語言障礙。這些服務提供效率、速度和可擴展性，使其成為尋求經濟高效的多語言通訊和內容在地化解決方案的個人和組織的寶貴工具。
提議新的應用程式
Google Translate
translate.google.com
谷歌翻譯是Google開發的免費多語言神經機器翻譯服務，用於將文字和網站從一種語言翻譯成另一種語言。它提供網站介面、適用於 Android 和 iOS 的行動應用程式以及幫助開發人員建立瀏覽器擴充功能和軟體應用程式的應用程式介面。截至2020 年9 月，Google翻譯支援109 種不同層次的語言，截至2016 年4 月，使用者總數超過5 億，每天翻譯超過1,000 億字。 谷歌翻譯於2006 年4 月推出，是一項統計機器翻譯服務，使用聯合國歐洲議會文件和筆錄以收集語言資料。它不是直接翻譯語言，而是首先將文本翻譯成英語，然後在其網格中的大多數語言組合中轉向目標語言，但有一些例外，包括加泰羅尼亞...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator 是一項免費的神經機器翻譯服務，於 2017 年 8 月 28 日推出，由總部位於德國科隆的 DeepL GmbH (Linguee) 開發。 DeepL 目前提供以下 11 種語言和 110 個語言對之間的翻譯：中文（簡體）、荷蘭語、英語、法語、德語、義大利語、日語、波蘭語、葡萄牙語、巴西葡萄牙語、俄語和西班牙語。此外，透過英語樞軸使用兩步驟過程，在所有這些語言中提出了語言等效的近似值。 DeepL 上沒有廣告。該公司希望透過授權翻譯應用程式介面來賺錢。
Microsoft Translator
bing.com
微軟翻譯是微軟提供的多語言機器翻譯雲端服務。 Microsoft Translator 整合於多種消費者、開發者和企業產品；包括 Bing、Microsoft Office、SharePoint、Microsoft Edge、Microsoft Lync、Yammer、Skype Translator、Visual Studio、Internet Explorer 以及適用於 Windows、Windows Phone、iPhone 和 Apple Watch、Android 手機和 Android Wear 的 Microsoft Translator 應用程式。 微軟翻譯也透過雲端服務為...
Yandex Translate
translate.yandex.com
免費線上翻譯法語、俄語、西班牙語、德語、義大利語和許多其他語言的英語和回語，字典包含轉錄、發音和用法範例。 Yandex.Translate 適用於文字、文字和網頁。
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
輕鬆翻譯 108 種語言的文字。
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
打破語言障礙。跨裝置翻譯對話，適用於一對一聊天和更大的群體互動。
네이버 파파고
papago.naver.com
Papago，一個智慧型人工智慧翻譯器，夢想著一個人們可以毫無語言障礙地溝通的世界。 納維爾·帕帕戈
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate 是領先的免費翻譯器/翻譯器。
Translate.com
translate.com
適用於任何規模企業的專家語言解決方案。 25K+ 專業譯員。 90 種語言對。 24/7 線上翻譯服務。 API。
百度翻译
fanyi.baidu.com
由百度翻譯打造的新一代AI大模式翻譯平台，提供使用者翻譯與閱讀外文場景的一站式智慧解決方案，包括AI翻譯、英文潤飾、雙語審校、文法分析等多元能力，是智慧時代不可或缺少的翻譯生產力終極加速器。
Lingva Translate
lingva.ml
不要使用任何 Google 相關服務即可檢索翻譯，從而防止它們被追蹤。
Google Translation Hub
cloud.google.com
翻譯速度快。格式保留。透明的定價。只需單擊即可使您的文件成為多語言。一步即可將 1 種語言翻譯成多種語言！ 透過直覺、業務用戶友好的介面輕鬆將內容翻譯成 135 種語言，並根據需要整合人工回饋。 Translation Hub 讓企業能夠以以前無法實現的規模和成本客製化和管理翻譯工作負載。 - 快速翻譯 PDF、Word 和 Powerpoint - 完整格式保留 - 使用您自己的模型自訂翻譯或使用 Google 的神經機器翻譯模型 - 單一、透明的定價
有道翻译
fanyi.youdao.com
有道翻譯提供即時免費的中文、英文、日文、韓文、法文、德文、俄文、西班牙文、葡萄牙文、越南文、印尼文、義大利文、荷蘭文、泰文全文翻譯、網頁翻譯、文件翻譯、PDF翻譯、DOC翻譯、PPT翻譯、人工翻譯、同傳等服務。
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex 提供一整套機器翻譯和語音辨識工具。核心功能包括文字、語音、圖像和文件的翻譯，支援廣泛的應用程式。 該工具包利用神經機器翻譯技術來提高效率和生產力。使用者能夠翻譯文字、語音，甚至圖像、文件和網站上的文本，涵蓋多達 109 種語言。 該軟體還提供基於雲端的翻譯解決方案和本地翻譯解決方案，確保資料隱私。一個關鍵的區別在於 Lingvanex 能夠翻譯超過 10,000 個翻譯對，這表明其廣泛的語言能力。 Lingvanex 旨在輕鬆整合到跨各種平台的產品中，包括 Linux、Windows、MacOS、Web 和行動裝置。其特定功能之一是自訂詞彙表，允許使用者定義特定單字和...
OpenL
openl.io
OpenL 是一款人工智慧驅動的翻譯工具，旨在透過實現不同語言之間的無縫通訊將世界團結在一起。該工具會自動偵測文字的語言，並透過點擊按鈕將其翻譯成所需的語言。 OpenL 提供超過 15 種語言的翻譯，包括英語、法語、西班牙語、日語和德語等。 OpenL 的突出特點之一是它能夠準確翻譯上下文特定的術語和短語，使其成為專業翻譯專案的可行選擇。 該工具允許用戶申請翻譯積分，免費提供一定數量的積分，並且可以選擇升級到專業帳戶以獲得更多功能。 OpenL 採用高品質的人工智慧演算法創建，利用機器學習和自然語言處理來產生準確的翻譯。 該工具由 lvwzhen 和 matt 設計，並由 Ouch! ...
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator 翻譯服務旨在提供多種語言的單字、片語和文字的即時翻譯。 每當您需要翻譯工具與朋友、親戚或商業夥伴交流、出國旅行或學習語言時，我們的 ImTranslator 始終為您提供協助。
Systran
systransoft.com
適用於所有文字的翻譯工具。使用 SYSTRAN 翻譯框輕鬆翻譯您的文字。
StringTranslate
stringtranslate.com
世界最佳翻譯超過6000字。 我們在世界各地提供免費翻譯服務。字數、次數不限。您不必成為會員即可使用本服務。
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
歡迎造訪彩雲小譯官網！我們提供高效且準確的線上翻譯工具，包括文字翻譯、文件翻譯、網頁翻譯、術語庫、瀏覽器插件和雙語對照服務。透過先進的人工智慧技術，彩雲小譯能夠滿足您的多語言溝通需求。
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻譯，位元組跳動旗下的機器翻譯品牌，支援超過100種語種的免費線上翻譯，並支援多種領域翻譯
NiuTrans
niutrans.com
小牛翻譯雲平台,提供文字翻譯,PDF/Word/Excel/ppt文檔翻譯功能；文檔翻譯譯文保留原文排版,每日贈送免費翻譯頁數,滿足日常翻譯使用,支持譯文原文雙語對照譯文下載。
Apertium
apertium.org
Apertium 是一個基於規則的機器翻譯平台。它是免費軟體，根據 GNU 通用公共許可證的條款發布。
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
騰訊互動翻譯TranSmart是由騰訊AI Lab發布的AI輔助翻譯產品，可滿足使用者快速翻譯的需求，並以AI輔助人工翻譯提高效率和品質。 TranSmart採用了團隊自研的人機互動式機器翻譯技術，融合神經網路機器翻譯、統計機器翻譯、輸入法、語意理解、資料探勘等多項尖端技術，配合億級雙語平行數據，是一款人工智慧輔助翻譯網路落地產品，可提供使用者即時智慧翻譯輔助，協助使用者更好、更快完成翻譯任務。
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
翻譯君是騰訊出品的跨語言溝通軟體，支援中、英、日、韓等多門語言，具有翻譯準確、高效，穩定的特點，非常適用於境外旅遊、對外交流、國際辦公等情境，給你帶來流暢的翻譯體驗。