機器翻譯服務 - 最受歡迎的應用程式 - 安哥拉

百度翻譯提供即時免費200+語言翻譯服務,擁有網頁、APP、API產品,支援文字翻譯、文件翻譯、圖片翻譯等特色功能,滿足使用者查詞翻譯、文獻翻譯、合約翻譯等需求,隨時隨地溝通全世界 Baidu Translate (百度翻譯), an online translation service originated in February 2013. As of April 2020, it supports 200 languages, the most out of any online translation service.