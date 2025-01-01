找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器學習軟體透過利用演算法產生結果來優化任務。這些解決方案被整合到各種平台中，並應用於不同的行業。透過增加資料處理不斷完善輸出，它們提高了速度和準確性。無論是在金融服務還是農業領域，這些解決方案都可以改善流程和效率。例如自動化流程、增強客戶服務、識別安全風險以及實現情境協作。 重要的是，最終用戶與機器學習驅動的應用程式間接交互，因為這些演算法構成了人工智慧系統的支柱。這在聊天機器人和自動化保險索賠管理軟體等應用程式中很明顯。 要獲得機器學習資格，產品必須： * 提供基於數據的學習和適應能力。 * 作為應用程式智慧學習的主要來源。 * 接受來自各種來源的資料輸入。 * 產生專門解決從學習資料中得出的問題的輸出。
提議新的應用程式
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供雲計算服務，包括計算、數據存儲、數據分析及機器學習，幫助用戶構建和擴展應用程序。
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI平台是一種利用高級語言模型進行文本生成、摘要和自然語言處理的工具，支援API自動化任務，簡化開發流程。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一個專注於計算機視覺、自然語言處理和音頻識別的人工智慧平台，支持圖像、視頻、文本和音頻數據的分析和識別。
SAP
sap.com
SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。
V7
v7labs.com
V7是一個人工智慧數據引擎，專為計算機視覺和生成式AI應用而設計，提供標記、工作流程和數據集管理等功能。
Prolific
prolific.com
多產是一個平台，幫助研究人員從經過篩選的參與者中高效收集數據，支援學術及市場研究。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。
Softcatalà Traductor
softcatala.org
Softcatalà Traductor 是一款翻譯應用，支持加泰羅尼亞語、西班牙語、英語、葡萄牙語和法語間的翻譯，旨在提供準確的語言轉換。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 應用程式簡化資料標註流程，幫助企業快速建立高質量的自訂模型、生成式 AI 和大型語言模型的數據集。
SAS
sas.com
SAS應用程序是一套綜合數據管理和分析工具，支持人工智能及雲部署，幫助組織進行預測分析和數據建模。
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai是一個專注於機器學習的平臺，支援嵌入式邊緣計算，旨在優化計算機視覺應用的性能與功耗。
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NVIDIA NGC 是一個專為AI和高性能計算而設的雲平台，提供管理的GPU優化軟件和工具，支持數據科學家和開發者的解決方案開發。
Neo4j
neo4j.com
Neo4j是一個圖形數據庫，專注於存儲和查詢複雜的互連數據，適用於數據分析和機器學習應用。
Riku.AI
riku.ai
Riku.AI是一款無代碼平台，允許用戶創建、管理和分享自定義大型語言模型，方便進行AI技術實驗和應用。
UiPath
uipath.com
UiPath是一個機器人過程自動化平台，用於自動化重複性的業務流程，簡化工作流程管理。
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs 提供一個全面平台，開發先進AI功能，特別是在大型語言模型的應用上，適合企業工作流。
Encord
encord.com
Encord是一個端到端平台，用於高效註釋數據，開發與部署AI系統，以支持機器學習模型的訓練與管理。
myLang
mylang.me
myLang 是一款通過 API 提供神經機器翻譯的應用，支持 91 種語言，具有持續學習和個人信息保護功能。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是AI開發平台，簡化數據管理和模型部署，支持多種數據類型，幫助開發者和數據科學家共同創建AI應用。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短語本地化套件是一個集成翻譯和本地化工具的平台，幫助企業高效管理全球內容。
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI是一個無代碼的機器學習平台，幫助企業簡化AI解決方案的應用，無需編碼知識即可高效運用數據。
Deep Block
deepblock.net
Deep Block是一款無需編碼的軟體，專注於高解析度影像分析，提供機器學習模型開發及自訂化選項，適用於各行各業。
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI是一個整合私有和開源AI的平台，幫助開發者探索、定製及部署AI解決方案，簡化管理與集成流程。
DataScale
getdatascale.com
Datascale是一款基於AI的知識管理系統，幫助自動化數據發現並分析數據使用案例，提供高效的數據管理和視覺化工具。
BMC
bmc.com
BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。
BentoCloud
bentoml.com
BentoCloud是一個完全托管的平台，用於構建和運行AI應用，支持模型部署、自動資源調整及多種輸入模式。
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI 讓企業在幾分鐘內建立、推出和管理 AI 應用程式，無需數據科學家或現有數據。可用於 Excel、Google Sheets 或 API。
Muvi.com
muvi.com
Muvi.com是一個流媒體平台，提供視頻流、轉碼和管理功能，支持多種格式，幫助用戶輕鬆管理和發佈內容。
Keysight
keysight.com
Keysight應用程序提供電子設計和測試的解決方案，支持行業用戶提高開發效率和準確性，加速產品上市。
Weka
weka.io
WEKA 是一個數據平台，幫助組織在雲端及本地存儲和管理數據，將靜態數據轉化為流式數據，以支持各類工作負載。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供 AI 驅動的雲端成本優化和性能調整，幫助 DevOps 和 SRE 團隊實現實時持續優化，降低成本並改善客戶體驗。
Recombee
recombee.com
Recombee是一款AI驅動的工具，提供個性化產品建議，幫助企業提升收入和用戶滿意度，並改善電子商務體驗。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad是一款安全的AI翻譯工具，支持120多種語言的即時翻譯，適用於客戶服務及文件翻譯，幫助企業提升多語言支持。
Codenull.ai
codenull.ai
Codenull.ai 是一款無需編寫程式碼即可建立AI模型的應用，適用於投資組合優化、機器人顧問、推薦系統、詐騙檢測等多種用途。
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI 透過預測哪些機器翻譯不需要人工編輯或審核，顯著提升人品質翻譯的效率。
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是一個智能平台，提供個性化推薦，幫助企業吸引客戶，並幫助用戶發現喜愛的產品。
Linguise
linguise.com
Linguise是一款自動化網站翻譯工具，支持85種語言，快速翻譯內容並優化SEO，適用於多種CMS平台。
rellify
rellify.com
Rellify 是一款工具，幫助用戶輕鬆制定內容策略，以產生可量化的成果，簡化內容創作過程。
Geophysical Insights
geoinsights.com
地球物理見解應用程序提供高級工具，用於分析地球物理數據，支持專業人士進行數據處理、可視化和解釋，以理解地下地質結構。
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI是一個整合的AI平台，能夠處理大量數據並進行快速分析，生成易於理解的視覺圖表，協助用戶作出決策。
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium應用程序促進數字雙技術的協作，支持行業、學術界和政府進行研究、開發與標準化。
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI 是一個一站式市場，提供各種行業的 AI 模型，讓應用開發者可輕鬆使用和驗證這些模型以建立應用。
Black Crow AI
blackcrow.ai
黑烏鴉AI透過預測客戶行為，協助企業優化運營，提升盈利能力，同時維護數據隱私，增強客戶體驗。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 是一款利用機器學習技術，實時優化網站和移動應用的推薦系統，幫助企業提高用戶參與度和收入。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一個針對電子商務和酒店業的人工智慧及機器學習平台，提供定制化產品建議，優化轉換率並提升商業智能。
Smarsh
smarsh.com
Smarsh提供數字通信治理與歸檔解決方案，幫助組織管理通信，降低合規風險，並確保數據安全保留。
Wiro
wiro.ai
Wiro 是一款雲端 AI 應用，提供簡化的機器學習 API，幫助開發者快速構建和服務產品。
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify是一個數字媒體測量和分析平台，旨在提升品牌安全性並確保廣告內容與適當位置一致，以促進有效的廣告策略管理。
Shimoku
shimoku.com
Shimoku 是一款應用程式，讓不同團隊利用 AI 潛力。創業者可獲得專家指導以啟動 AI SaaS，開發者可透過低程式碼構建 AI 應用，市場與銷售團隊也能獲得 AI 識別的銷售機會。
Zippin
getzippin.com
Zippin是一個零售技術平台，提供無結帳購物體驗，利用AI和感應器跟踪商品，簡化客戶購物流程。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics是一個AI平台，幫助企業利用數據科學解決問題和推動增長，並提供易於理解的分析儀表板。
B2Metric
b2metric.com
B2Metric 是一個基於 AI/ML 的數據分析平台，幫助企業分析用戶行為並生成預測見解，以提高客戶互動和保留率。
© 2025 WebCatalog, Inc.