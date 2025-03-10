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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器學習軟體透過利用演算法產生結果來優化任務。這些解決方案被整合到各種平台中，並應用於不同的行業。透過增加資料處理不斷完善輸出，它們提高了速度和準確性。無論是在金融服務還是農業領域，這些解決方案都可以改善流程和效率。例如自動化流程、增強客戶服務、識別安全風險以及實現情境協作。 重要的是，最終用戶與機器學習驅動的應用程式間接交互，因為這些演算法構成了人工智慧系統的支柱。這在聊天機器人和自動化保險索賠管理軟體等應用程式中很明顯。 要獲得機器學習資格，產品必須： * 提供基於數據的學習和適應能力。 * 作為應用程式智慧學習的主要來源。 * 接受來自各種來源的資料輸入。 * 產生專門解決從學習資料中得出的問題的輸出。
提議新的應用程式
Muvi.com
muvi.com
Muvi.com是一個流媒體平台，提供視頻流、轉碼和管理功能，支持多種格式，幫助用戶輕鬆管理和發佈內容。
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI 透過我們獲得專利的實用 AI 平台幫助企業在幾分鐘內建立、啟動和管理 AI 應用程式 - 無需資料科學家、預先存在的資料或自訂基礎設施。 幫助您的組織獲得人工智慧驅動的效率，例如降低 ACH 回報率、預測沖銷、預測存款量、增加貸款報價等等。 可在 Excel 或 Google Sheets 中運作，或透過 API 來提供當今實用人工智慧的力量。
Zippin
getzippin.com
Zippin 開發了下一代免結帳技術，使零售商能夠在其商店中快速部署無摩擦購物。 Zippin 正在申請專利的方法使用人工智慧、機器學習和感測器融合技術來創造最佳的消費者體驗：永遠消除結帳隊伍和自助掃描儀，讓購物者快速進出所購買的商品。 Zippin 的平台透過頭頂攝影機和智慧貨架感應器進行產品和購物者跟踪，即使在擁擠的商店中也能實現最高的準確性。 Zippin 由亞馬遜和 SRI 的行業資深人士創立，在零售技術、人工智慧和電腦視覺方面擁有深厚的背景，總部位於舊金山，並得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI平台是一種利用高級語言模型進行文本生成、摘要和自然語言處理的工具，支援API自動化任務，簡化開發流程。
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI 借助機器學習預測的力量幫助各種規模的公司提高獲利能力。我們透過釋放您已擁有的客戶資料中的隱藏價值來促進電子商務品牌的發展。
Weka
weka.io
WEKA 憑藉雲端的簡單性和本地性能，幫助資料驅動的組織幾乎在任何地方無縫、可持續地儲存、處理和管理資料。我們的軟體定義的雲端原生資料平台將停滯的資料孤島轉變為串流資料管道，為人工智慧和高效能運算等下一代工作負載提供動力。
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI 是一個一站式市場，可存取適用於各行業各種用例的各種人工智慧模型。 Vivas.AI 將權力平衡從機器學習工程師轉向應用工程師。應用程式開發人員不再需要在內部開發模型，而只需將它們拖放到他們選擇的低程式碼平台中即可使用它們來建立他們最喜歡的應用程式。使用者可以使用範例資料驗證模型，並存取模型卡、最佳實踐和限制，以確保客戶對他們選擇的模型具有完全的透明度和信任。 Vivas.AI 的商業模式具有包容性，致力於提供一個可供多個供應商提供其模型的市場。這使得 Vivas.AI 市場更具包容性和廣泛性。簡而言之，Vivas.AI 渴望成為 AI/ML 市場的「Uber」。
Keysight
keysight.com
Keysight應用程序提供電子設計和測試的解決方案，支持行業用戶提高開發效率和準確性，加速產品上市。
BMC
bmc.com
BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® 是數位孿生領域的權威。它聯合產業、政府和學術界，推動數位孿生技術的詞彙、架構、安全性和互通性方面的一致性。它推進了從航空航天到自然資源的數位孿生技術的使用。 數位孿生聯盟是一個由用戶組成的全球生態系統，他們正在推動數位孿生使用的最佳實踐並定義新的數位孿生標準的要求。 數位孿生聯盟向任何對數位孿生感興趣的企業、組織或實體開放。我們的全球會員致力於在整個營運和供應鏈中使用數位孿生，並為自己及其客戶獲得最佳實踐和標準要求。
DataScale
getdatascale.com
Datascale是一款基於AI的知識管理系統，幫助自動化數據發現並分析數據使用案例，提供高效的數據管理和視覺化工具。
Shimoku
shimoku.com
Shimoku 讓不同的團隊能夠利用人工智慧的潛力。 新創公司創辦人可以在專家指導下推出 AI SaaS。 Python 開發人員可以使用「低程式碼」建立人工智慧應用程式。 行銷和銷售可以利用人工智慧識別的銷售機會。
myLang
mylang.me
myLang 是一款通過 API 提供神經機器翻譯的應用，支持 91 種語言，具有持續學習和個人信息保護功能。
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify 是領先的數位媒體測量和分析軟體平台。 DoubleVerify 的使命是讓數位廣告生態系統更強大、更安全。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics 提供了一個革命性的人工智慧平台，讓您可以輕鬆地將資料科學用於您的業務，而不受資源和基礎設施的障礙。從新創公司到大型企業，各種規模的企業都可以利用 Qualetics 平台來解決複雜的業務問題並推動成長。 Qualetics 與您的產品、系統或流程配合，利用機器學習、NLP、電腦視覺和文字分析等深度人工智慧技術來收集資料並處理資料。的團隊-易於理解的儀表板，提供頂層和微觀層面的見解。 Qualetics 不僅可以讓您輕鬆獲得正確的數據見解，還可以讓您的團隊更輕鬆地理解數據並採取行動。 Qualetics 的人工智慧管理系統 (AIMS) 平台是所需的工具組合，可協助將來自多個管道的資料路由到複雜的機器學習系統中，並以清晰、無縫的方式提供見解供企業使用。
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI是一個整合私有和開源AI的平台，幫助開發者探索、定製及部署AI解決方案，簡化管理與集成流程。
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI 透過預測哪些機器翻譯不需要人工編輯或審核，使人類品質的翻譯從根本上更有效率。
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI是一個無代碼的機器學習平台，幫助企業簡化AI解決方案的應用，無需編碼知識即可高效運用數據。
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NVIDIA NGC 是一個專為AI和高性能計算而設的雲平台，提供管理的GPU優化軟件和工具，支持數據科學家和開發者的解決方案開發。
Wiro
wiro.ai
Wiro 成立於 2023 年，旨在滿足各行業對人工智慧和機器學習技術不斷增長的需求。 Wiro.ai 讓所有人都能在雲端中存取機器學習，而不會犧牲可用性或功能。簡化且易於使用的 Wiro API 可以快速建置和服務產品。 我們致力於開發有助於加速人工智慧應用開發的智慧解決方案。我們的工作站、伺服器和雲端服務以及超融合基礎架構可以幫助開發人員、工程師和研究人員。
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs 提供一個全面平台，開發先進AI功能，特別是在大型語言模型的應用上，適合企業工作流。
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI 是一個整合的人工智慧平台，可以收集和處理大量分散的信息，透過人工智慧進行快速分析並產生易於理解的視覺效果。
Codenull.ai
codenull.ai
無需編寫任何程式碼即可建立任何人工智慧模型。使用這些模型進行投資組合最佳化、機器人顧問、推薦引擎、詐欺偵測等
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Research, LLC（d/b/a Geophysical Insights）由 Tom Smith 博士於 2008 年創立，其願景是將機器學習方法應用於地震解釋，以降低石油和天然氣勘探的風險以及油田開發的成本。公司成立後不久，史密斯博士就召集了業界最優秀的人才來開發下一代地震解釋軟體。 該小組的使命是將機器學習應用於地震解釋問題，並在任何地球科學家都可以使用的現成商業軟體產品中提供新功能。 新的人工智慧工作台，品牌為Paradise，將具有直覺、優雅的介面，指導地球科學家將機器學習應用到許多不同類型的地質調查中。經過三年多的開發，包括一年的現場試驗，Paradise 在2013 年勘探地球物理學家協會(SEG) 年會上作為商業產品推出，此後在全球範圍內得到穩定採用，包括國家石油公司(NOC ) 和國際石油公司。 Geophysical Insights 繼續在 Paradise AI 工作台中建立功能，事實證明，該工作台可以透過機器學習和深度學習技術揭示對地震響應的更深刻的見解。 Paradise 專為大型資料集而構建，是一種「大數據」解決方案，可輕鬆從單一工作站擴展到企業。透過使用 GPU 運算支援的監督和無監督機器學習演算法的組合，地震解釋人員可以從 Paradise 的地震和井資料中提取比傳統解釋工具更多的資訊。
rellify
rellify.com
制定可推動結果的內容策略過去很困難，並且需要大量時間和專業知識。 現在，Rellify 讓您可以輕鬆建立可提供可衡量結果的內容策略。
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai是一個專注於機器學習的平臺，支援嵌入式邊緣計算，旨在優化計算機視覺應用的性能與功耗。
Linguise
linguise.com
Linguise 是一款高品質的網站自動翻譯工具。 透過超過 85 種語言的雲端 AI 翻譯增加您的網站流量。 Linguise 與傳統翻譯系統和自動翻譯系統相比具有許多優勢。網站翻譯可以在 WordPress、Joomla 和所有使用 PHP 的 CMS 或網站建立器上完成（工具的主要部分） 他們之中 ： * 無論大小，5 分鐘即可完成完整網站 * 100%內容翻譯，包含動態元素 * 得益於“神經翻譯”模型，出色的翻譯質量 * 具有翻譯者自訂存取權限的前端翻譯編輯器 * 對所有相關語言的頁面進行索引 * 流量平均增加40% * 對性能的影響非常低 * 翻譯中小型網站 200 000 字每年 115 美元（或每月 15 美元） * 一個月完全免費，我們提供免費安裝
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是AI開發平台，簡化數據管理和模型部署，支持多種數據類型，幫助開發者和數據科學家共同創建AI應用。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 應用程式簡化資料標註流程，幫助企業快速建立高質量的自訂模型、生成式 AI 和大型語言模型的數據集。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短語本地化套件是一個集成翻譯和本地化工具的平台，幫助企業高效管理全球內容。
Prolific
prolific.com
多產是一個平台，幫助研究人員從經過篩選的參與者中高效收集數據，支援學術及市場研究。
Riku.AI
riku.ai
Riku.AI是一款無代碼平台，允許用戶創建、管理和分享自定義大型語言模型，方便進行AI技術實驗和應用。
Softcatalà Traductor
softcatala.org
Softcatalà Traductor 是一款翻譯應用，支持加泰羅尼亞語、西班牙語、英語、葡萄牙語和法語間的翻譯，旨在提供準確的語言轉換。
UiPath
uipath.com
UiPath是一個機器人過程自動化平台，用於自動化重複性的業務流程，簡化工作流程管理。
Deep Block
deepblock.net
Deep Block是一款無需編碼的軟體，專注於高解析度影像分析，提供機器學習模型開發及自訂化選項，適用於各行各業。
Smarsh
smarsh.com
Smarsh 透過在數位通訊中呈現關鍵業務訊號，使公司能夠將監督轉變為遠見。各種規模的受監管組織都依靠 Smarsh 的雲端原生數位通訊捕獲、保留和監督解決方案組合來幫助他們識別通訊資料中的監管和聲譽風險，以免這些風險成為罰款或頭條新聞。 Smarsh 服務的全球客戶群涵蓋北美、歐洲和亞洲的頂級銀行，以及領先的經紀公司、保險公司、註冊投資顧問以及美國州和地方政府機構。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一個面向電子商務和酒店業的人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 平台。預測性人工智慧平台的功能是提供個人化體驗，以提高品牌的轉換率。 其主要產品包括人工智慧驅動的推薦引擎，利用機器學習產生適合每個客戶的有針對性的產品建議。 該平台旨在自動將數據分析轉化為可操作的洞察力，從而將業務從單純的數據驅動升級為智慧驅動。 該平台還包括整合功能，使企業能夠將平台的功能與其現有系統無縫連接。 Aidaptive 因其在促進高效商務方面的創新貢獻而獲得認可，並繼續在為品牌和消費者提供機器學習技術解決方案方面處於領先地位。 請注意，雖然 Aidaptive 提供演示和免費預測受眾列表，但條款和詳細資訊可能有所不同。
BentoCloud
bentoml.com
BentoCloud是一個完全托管的平台，用於構建和運行AI應用，支持模型部署、自動資源調整及多種輸入模式。
V7
v7labs.com
V7是一個人工智慧數據引擎，專為計算機視覺和生成式AI應用而設計，提供標記、工作流程和數據集管理等功能。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供雲計算服務，包括計算、數據存儲、數據分析及機器學習，幫助用戶構建和擴展應用程序。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一個專注於計算機視覺、自然語言處理和音頻識別的人工智慧平台，支持圖像、視頻、文本和音頻數據的分析和識別。
Encord
encord.com
Encord是一個端到端平台，用於高效註釋數據，開發與部署AI系統，以支持機器學習模型的訓練與管理。
B2Metric
b2metric.com
B2Metric 是一個由 AI/ML 驅動的數據分析平台，使行銷、數據分析和 CRM 團隊能夠更好地了解客戶趨勢和行為。 B2Metric 使用機器學習來自動化資料分析並產生預測性見解，可用於提高客戶參與度、保留率和成長。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款安全、先進的人工智慧翻譯工具，旨在簡化多語言客戶服務和文件翻譯。其平台使企業能夠跨訊息傳遞管道和幫助中心提供無縫的多語言客製化支援，從而在無需額外資源的情況下增強全球客戶體驗。 Lingpad 提供什麼： * 即時 AI 驅動翻譯：120 多種語言的即時、準確的 AI 翻譯 * 以客戶服務為中心的解決方案：專為支援團隊量身定制，實現即時本地化回應 * 幫助中心在地化：輕鬆翻譯和維護多語言知識庫/幫助中心和常見問題解答 * 文件翻譯：支援40多種文件類型 * 情境人工智慧技術：理解細微差別，實現更自然的翻譯 * 自動化：簡化手動任務，減少時間和成本 好處： * 增強多語言客戶體驗 * 不受語言限制全球擴張 * 減少營運成本和翻譯時間 * 透過即時翻譯縮短反應時間 * 保持所有客戶溝通的一致性 透過 Lingpad 經濟高效的定價體驗所有這些產品和優勢，旨在為您的投資帶來最大價值。 與流行的客戶服務平台無縫整合：Zendesk；對講機；高爾吉亞；正面;新鮮桌面 適合： *跨任何行業的客戶支援團隊 * 全球業務 * 電子商務公司 * SaaS 提供者 * 任何需要高效率多語言溝通的組織 * 任何需要人工智慧翻譯的組織
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是最聰明的平台，提供洞察力推薦，推動線上發現和參與。 Crossing Minds 由世界著名的人工智慧先驅創立和領導，並以深度學習的最新進展為動力，可立即提供精確的、基於會話的建議，不會侵犯或危害客戶隱私。我們幫助企業吸引客戶。我們幫助人們發現他們喜歡的產品。我們幫助將好奇心轉化為忠誠。
Recombee
recombee.com
我們提供個人化的內容、產品和搜尋推薦作為服務，以增加客戶的收入、提高用戶滿意度並幫助他們的業務發展。透過我們簡單易用的集成，我們的用戶可以透過加入 30 天無限制免費試用來親身體驗我們的服務。我們的總部位於布拉格，為全球 300 多家滿意的客戶提供服務，他們樂於分享他們的經驗。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 幫助公司在其數位資產（網路、行動、電子郵件、推播等）中受益於基於即時機器學習的在地推薦。我們的技術可與領先的網路資產（Youtube、亞馬遜等）為其「為您推薦」或「您可能喜歡」等部分構建的技術相媲美。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供人工智慧驅動的雲端成本優化和效能調整，使 DevOps 和 SRE 團隊能夠最大限度地節省雲端成本、改善客戶體驗並無縫擴展。借助 Sedai，公司可以實現即時、持續的優化，以最少的人為幹預來適應持續的變化和成長。 Sedai 使雲端團隊能夠透過自主雲端管理功能增強運營，輕鬆擴展並最大化投資回報率。
SAS
sas.com
SAS應用程序是一套綜合數據管理和分析工具，支持人工智能及雲部署，幫助組織進行預測分析和數據建模。
Neo4j
neo4j.com
Neo4j是一個圖形數據庫，專注於存儲和查詢複雜的互連數據，適用於數據分析和機器學習應用。
SAP
sap.com
SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。
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