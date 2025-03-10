Geophysical Insights

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Geophysical Research, LLC（d/b/a Geophysical Insights）由 Tom Smith 博士於 2008 年創立，其願​​景是將機器學習方法應用於地震解釋，以降低石油和天然氣勘探的風險以及油田開發的成本。公司成立後不久，史密斯博士就召集了業界最優秀的人才來開發下一代地震解釋軟體。 該小組的使命是將機器學習應用於地震解釋問題，並在任何地球科學家都可以使用的現成商業軟體產品中提供新功能。 新的人工智慧工作台，品牌為Paradise，將具有直覺、優雅的介面，指導地球科學家將機器學習應用到許多不同類型的地質調查中。經過三年多的開發，包括一年的現場試驗，Paradise 在2013 年勘探地球物理學家協會(SEG) 年會上作為商業產品推出，此後在全球範圍內得到穩定採用，包括國家石油公司(NOC ) 和國際石油公司。 Geophysical Insights 繼續在 Paradise AI 工作台中建立功能，事實證明，該工作台可以透過機器學習和深度學習技術揭示對地震響應的更深刻的見解。 Paradise 專為大型資料集而構建，是一種「大數據」解決方案，可輕鬆從單一工作站擴展到企業。透過使用 GPU 運算支援的監督和無監督機器學習演算法的組合，地震解釋人員可以從 Paradise 的地震和井資料中提取比傳統解釋工具更多的資訊。