機器學習軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 多哥

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器學習軟體透過利用演算法產生結果來優化任務。這些解決方案被整合到各種平台中，並應用於不同的行業。透過增加資料處理不斷完善輸出，它們提高了速度和準確性。無論是在金融服務還是農業領域，這些解決方案都可以改善流程和效率。例如自動化流程、增強客戶服務、識別安全風險以及實現情境協作。 重要的是，最終用戶與機器學習驅動的應用程式間接交互，因為這些演算法構成了人工智慧系統的支柱。這在聊天機器人和自動化保險索賠管理軟體等應用程式中很明顯。 要獲得機器學習資格，產品必須： * 提供基於數據的學習和適應能力。 * 作為應用程式智慧學習的主要來源。 * 接受來自各種來源的資料輸入。 * 產生專門解決從學習資料中得出的問題的輸出。
提議新的應用程式
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI 是一家人工智慧研究和部署公司，致力於確保通用人工智慧造福全人類。人工智慧是一種極其強大的工具，其創建必須以安全和人類需求為核心。 OpenAI 致力於將利益一致性放在首位——置於利潤之上。 為了實現我們的使命，我們必須包容並重視構成全人類的許多不同觀點、聲音和經驗。我們對多元化、公平性和包容性的投資是持續不斷的，透過廣泛的舉措執行，並得到領導層的倡導和支持。 在 OpenAI，我們相信人工智慧有潛力幫助人們解決巨大的全球挑戰，我們希望人工智慧的優勢能廣泛分享。
Muvi.com
muvi.com
Muvi是一家具有十多年專業知識的開式流媒體解決方案公司，並提供了針對按需和現場直播需求量身定制的各種基於SaaS的產品。 憑藉Muvi One，Muvi Live，Muvi Flex和Muvi Playout之類的產品，以及Muvi Player SDK和Alie，它提供了用於內容流，存儲，存儲，分發和貨幣化的端到端解決方案。 Muvi的使命是使各種規模的業務具有靈活，安全和可自定義的流媒體平台的能力，從而在全球範圍內徹底改變了內容。 Muvi憑藉堅定不移的致力於創新，旨在設定行業基準，並成為進入數字流媒體領域的企業的首要選擇。
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI 透過我們獲得專利的實用 AI 平台幫助企業在幾分鐘內建立、啟動和管理 AI 應用程式 - 無需資料科學家、預先存在的資料或自訂基礎設施。 幫助您的組織獲得人工智慧驅動的效率，例如降低 ACH 回報率、預測沖銷、預測存款量、增加貸款報價等等。 可在 Excel 或 Google Sheets 中運作，或透過 API 來提供當今實用人工智慧的力量。
Zippin
getzippin.com
Zippin 開發了下一代免結帳技術，使零售商能夠在其商店中快速部署無摩擦購物。 Zippin 正在申請專利的方法使用人工智慧、機器學習和感測器融合技術來創造最佳的消費者體驗：永遠消除結帳隊伍和自助掃描儀，讓購物者快速進出所購買的商品。 Zippin 的平台透過頭頂攝影機和智慧貨架感應器進行產品和購物者跟踪，即使在擁擠的商店中也能實現最高的準確性。 Zippin 由亞馬遜和 SRI 的行業資深人士創立，在零售技術、人工智慧和電腦視覺方面擁有深厚的背景，總部位於舊金山，並得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI 借助機器學習預測的力量幫助各種規模的公司提高獲利能力。我們透過釋放您已擁有的客戶資料中的隱藏價值來促進電子商務品牌的發展。
Weka
weka.io
WEKA 憑藉雲端的簡單性和本地性能，幫助資料驅動的組織幾乎在任何地方無縫、可持續地儲存、處理和管理資料。我們的軟體定義的雲端原生資料平台將停滯的資料孤島轉變為串流資料管道，為人工智慧和高效能運算等下一代工作負載提供動力。
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI 是一個一站式市場，可存取適用於各行業各種用例的各種人工智慧模型。 Vivas.AI 將權力平衡從機器學習工程師轉向應用工程師。應用程式開發人員不再需要在內部開發模型，而只需將它們拖放到他們選擇的低程式碼平台中即可使用它們來建立他們最喜歡的應用程式。使用者可以使用範例資料驗證模型，並存取模型卡、最佳實踐和限制，以確保客戶對他們選擇的模型具有完全的透明度和信任。 Vivas.AI 的商業模式具有包容性，致力於提供一個可供多個供應商提供其模型的市場。這使得 Vivas.AI 市場更具包容性和廣泛性。簡而言之，Vivas.AI 渴望成為 AI/ML 市場的「Uber」。
Keysight
keysight.com
是德科技幫助創新者探索、設計並將改變世界的技術變成現實。 作為業界首屈一指的全球創新合作夥伴，是德科技以軟體為中心的解決方案為整個設計和開發環境的工程師提供服務，使他們能夠快速實現未來的突破並降低風險。 是德科技充分利用其作為全球領先的測試和測量提供者的優勢，如今幫助創新者透過快速解決設計、模擬和測試挑戰來突破工程界限，幫助創造最佳的產品體驗。 無論您是希望改善設計和開發流程、優化和保護網絡，還是利用人工智慧和數位孿生在6G、視音頻和電動車、物聯網或量子計算等技術方面取得領先地位，是德科技都可以加速整個領域的創新具有基於最準確測量的智慧見解的工作流程。我們融合了技術知識、測量科學專業知識和量身定制的解決方案，可幫助您在互聯且充滿活力的世界中滿懷信心地前進。 是德科技（NYSE：KEYS）是一家標準普爾 500 強科技公司，總部位於加州聖羅莎，在全球設有辦事處和製造工廠。是德科技擁有 2,000 多項專利，我們約 15,000 名員工與全球近 32,000 家客戶合作，開啟技術革命。是德科技的客戶遍及通訊、工業自動化、航空航太和國防、汽車、能源、半導體和通用電子市場。
BMC
bmc.com
BMC 透過針對複雜 IT 問題的開放、可擴展和模組化解決方案幫助客戶營運和重塑其業務。 BMC 與 86% 的福布斯全球 50 強以及世界各地的客戶和合作夥伴合作，創造他們的未來。憑藉我們的創新歷史、領先業界的自動化、營運和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一家征服未來機會的自主數位企業。
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® 是數位孿生領域的權威。它聯合產業、政府和學術界，推動數位孿生技術的詞彙、架構、安全性和互通性方面的一致性。它推進了從航空航天到自然資源的數位孿生技術的使用。 數位孿生聯盟是一個由用戶組成的全球生態系統，他們正在推動數位孿生使用的最佳實踐並定義新的數位孿生標準的要求。 數位孿生聯盟向任何對數位孿生感興趣的企業、組織或實體開放。我們的全球會員致力於在整個營運和供應鏈中使用數位孿生，並為自己及其客戶獲得最佳實踐和標準要求。
DataScale
getdatascale.com
Datascale 是一個基於人工智慧的知識管理系統，有助於自動化資料發現並理解資料用例。 培養資料想法，組織保存的查詢，並視覺化分散分析的關係。 將人工智慧與您保存的查詢一起使用將消除基礎設施設置，當您和您的團隊一起處理我們的 SQL 註釋時，您可以立即從資料目錄中獲得見解。
Shimoku
shimoku.com
Shimoku 讓不同的團隊能夠利用人工智慧的潛力。 新創公司創辦人可以在專家指導下推出 AI SaaS。 Python 開發人員可以使用「低程式碼」建立人工智慧應用程式。 行銷和銷售可以利用人工智慧識別的銷售機會。
myLang
mylang.me
MyLang Me 版本：透過 API 對網站或應用程式進行神經機器翻譯 * 持續的機器學習； * 新增語言； * 個人資訊的保護； * 使用 HTML 標記。 Me版本包含91種語言，包括中文（簡體）、英語、法語、德語、義大利語、日語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、阿拉伯語、保加利亞語、捷克語、丹麥語、荷蘭語、愛沙尼亞語、芬蘭語、希臘語、希伯來語、匈牙利語、拉脫維亞語、立陶宛語、斯洛伐克語、斯洛維尼亞語、瑞典語、土耳其語等 對於 Me 版本，您可以加入我們的聯盟計劃。透過分享您的個人鏈接，您可以獲得 15% 的銷售額。 MyLang Pro 版本：用於存取專業字典的統一 API：Amazon Translate、DeepL API、Google Cloud AutoML Translation API、騰訊雲端 TMT API、SYSTRAN PNMT API、ModernMT Human-in-the-loop、Yandex Cloud Translate API。需要一個統一的 API： * 降低單獨維護上述字典的成本； * 透過自動路由，您可以根據 hLEPOR、GLUE、MultiNLI 指標獲得最適合所選語言對和方向的字典。
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify 是領先的數位媒體測量和分析軟體平台。 DoubleVerify 的使命是讓數位廣告生態系統更強大、更安全。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics 提供了一個革命性的人工智慧平台，讓您可以輕鬆地將資料科學用於您的業務，而不受資源和基礎設施的障礙。從新創公司到大型企業，各種規模的企業都可以利用 Qualetics 平台來解決複雜的業務問題並推動成長。 Qualetics 與您的產品、系統或流程配合，利用機器學習、NLP、電腦視覺和文字分析等深度人工智慧技術來收集資料並處理資料。的團隊-易於理解的儀表板，提供頂層和微觀層面的見解。 Qualetics 不僅可以讓您輕鬆獲得正確的數據見解，還可以讓您的團隊更輕鬆地理解數據並採取行動。 Qualetics 的人工智慧管理系統 (AIMS) 平台是所需的工具組合，可協助將來自多個管道的資料路由到複雜的機器學習系統中，並以清晰、無縫的方式提供見解供企業使用。
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI 是一個整合了最好的私有和開源人工智慧的平台，使用戶能夠發現、客製化和部署人工智慧解決方案。它主要是為尋求加快人工智慧實施過程的開發人員和團隊而設計的。 它的獨特之處在於為各種人工智慧工作流程提供了統一的平台，從而消除了管理不同人工智慧模型的單獨使用者憑證、存取權限和計費的需要。其一些關鍵產品包括存取科技巨頭和新創公司（如 OpenAI、Google、微軟和 ElevenLabs 等）的私有和開放人工智慧模型。 它還使用戶能夠比較和選擇最適合自己需求的人工智慧模型。為了提高生產力，Gooey.AI 提供了使用低程式碼和無程式碼選項來建立 AI 配方的靈活性，有助於快速建立和部署 AI 解決方案。 不同的用例，例如行銷、開發、財務、非營利組織、營運以及品牌和激活，可以利用這些功能來發揮其優勢。例如，開發人員可以使用人工智慧模型無縫整合和擴展他們的產品，而金融部門可以從即時資料來源產生高品質的報告。 非營利組織可以透過人工智慧驅動的機器人以當地語言接觸不同的受眾。此外，Gooey.AI 在其可擴展的 GPU 叢集上託管來自開源社群的 AI 模型，並促進與第三方 API、通訊平台和共享工作流程服務的輕鬆整合。 這有助於用戶跟上最新的人工智慧創新步伐，而無需處理技術物流的負擔。最後，對於旨在衡量人工智慧成功的組織，Gooey.AI 提供了具有可衡量人工智慧解決方案的案例研究。
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI 透過預測哪些機器翻譯不需要人工編輯或審核，使人類品質的翻譯從根本上更有效率。
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI 是一個為企業提供使用者友善的無程式碼機器學習解決方案的平台。它允許用戶利用人工智慧的力量，而不需要編碼專業知識。 該平台提供了簡化機器學習過程的各種功能和優勢。首先，NextBrain AI 提供解釋性的機器學習和可行的見解。 使用者可以輕鬆了解人工智慧驅動的結果並做出明智的決策。其次，該平台透過其直覺的介面提供快速、準確的機器學習功能。 使用者無需技術專業知識即可取得顯著的成果。連接性是 NextBrain AI 的另一個關鍵功能。該平台與各種數據源和應用程式集成，使用戶能夠利用數據的力量並根據自己的特定需求調整人工智慧解決方案。 此外，NextBrain AI 還提供由語言模型技術提供支援的高級生成式 AI 助理。該助手允許用戶輕鬆地重塑數據表，從而完全控制數據。 使用 NextBrain AI 的過程非常簡單。使用者收集資料並將其上傳到平台，選擇他們想要建立的模型類型，自訂訓練參數，然後讓平台完成繁重的工作。 NextBrain AI 訓練模型，提供有價值的見解和預測，使用者可以使用這些見解和預測來指導他們的決策，並將他們的業務提升到一個新的水平。與市場上領先的機器學習產品（例如 Azure 機器學習、Amazon SageMaker 和 BigML）相比，NextBrain AI 展現了較高的效能。 總體而言，NextBrain AI 使企業能夠透過其用戶友好的無程式碼機器學習解決方案利用人工智慧的力量。
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC 是用於深度學習、機器學習和高效能運算 (HPC) 的 GPU 最佳化軟體的中心，負責處理所有管道，以便資料科學家、開發人員和研究人員可以專注於建立解決方案、收集見解並交付解決方案商業價值
Wiro
wiro.ai
Wiro 成立於 2023 年，旨在滿足各行業對人工智慧和機器學習技術不斷增長的需求。 Wiro.ai 讓所有人都能在雲端中存取機器學習，而不會犧牲可用性或功能。簡化且易於使用的 Wiro API 可以快速建置和服務產品。 我們致力於開發有助於加速人工智慧應用開發的智慧解決方案。我們的工作站、伺服器和雲端服務以及超融合基礎架構可以幫助開發人員、工程師和研究人員。
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs 為企業建立基礎模型和人工智慧系統，以加速 GenAI 在生產中的使用。透過根據您的特定需求量身定制的準確、可靠且可擴展的 AI 為您最關鍵的企業工作流程提供支援。
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI 是一個整合的人工智慧平台，可以收集和處理大量分散的信息，透過人工智慧進行快速分析並產生易於理解的視覺效果。
Codenull.ai
codenull.ai
無需編寫任何程式碼即可建立任何人工智慧模型。使用這些模型進行投資組合最佳化、機器人顧問、推薦引擎、詐欺偵測等
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Research, LLC（d/b/a Geophysical Insights）由 Tom Smith 博士於 2008 年創立，其願景是將機器學習方法應用於地震解釋，以降低石油和天然氣勘探的風險以及油田開發的成本。公司成立後不久，史密斯博士就召集了業界最優秀的人才來開發下一代地震解釋軟體。 該小組的使命是將機器學習應用於地震解釋問題，並在任何地球科學家都可以使用的現成商業軟體產品中提供新功能。 新的人工智慧工作台，品牌為Paradise，將具有直覺、優雅的介面，指導地球科學家將機器學習應用到許多不同類型的地質調查中。經過三年多的開發，包括一年的現場試驗，Paradise 在2013 年勘探地球物理學家協會(SEG) 年會上作為商業產品推出，此後在全球範圍內得到穩定採用，包括國家石油公司(NOC ) 和國際石油公司。 Geophysical Insights 繼續在 Paradise AI 工作台中建立功能，事實證明，該工作台可以透過機器學習和深度學習技術揭示對地震響應的更深刻的見解。 Paradise 專為大型資料集而構建，是一種「大數據」解決方案，可輕鬆從單一工作站擴展到企業。透過使用 GPU 運算支援的監督和無監督機器學習演算法的組合，地震解釋人員可以從 Paradise 的地震和井資料中提取比傳統解釋工具更多的資訊。
rellify
rellify.com
制定可推動結果的內容策略過去很困難，並且需要大量時間和專業知識。 現在，Rellify 讓您可以輕鬆建立可提供可衡量結果的內容策略。
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ 是一家機器學習公司，提供業界第一個以軟體為中心的專用 MLSoC™ 平台。 憑藉一鍵式效能，我們允許客戶解決任何電腦視覺問題，同時以最低功耗實現 10 倍的效能提升，從而在嵌入式邊緣輕鬆部署和擴展 ML。 SiMa.ai 最初專注於電腦視覺應用，由技術專家和商業資深人士領導，並得到一群致力於幫助客戶將機器學習引入其平台的頂級投資者的支持。
Linguise
linguise.com
Linguise 是一款高品質的網站自動翻譯工具。 透過超過 85 種語言的雲端 AI 翻譯增加您的網站流量。 Linguise 與傳統翻譯系統和自動翻譯系統相比具有許多優勢。網站翻譯可以在 WordPress、Joomla 和所有使用 PHP 的 CMS 或網站建立器上完成（工具的主要部分） 他們之中 ： * 無論大小，5 分鐘即可完成完整網站 * 100%內容翻譯，包含動態元素 * 得益於“神經翻譯”模型，出色的翻譯質量 * 具有翻譯者自訂存取權限的前端翻譯編輯器 * 對所有相關語言的頁面進行索引 * 流量平均增加40% * 對性能的影響非常低 * 翻譯中小型網站 200 000 字每年 115 美元（或每月 15 美元） * 一個月完全免費，我們提供免費安裝
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一個尖端的人工智慧開發平台，它正在改變組織建立人工智慧應用程式的方式。 Dataloop 的平台經過精心設計，旨在滿足處於 AI 開發流程核心的開發人員的需求，使資料和 AI 模型的使用更加簡單、直觀。 Dataloop 的綜合解決方案涵蓋整個人工智慧開發生命週期，提供簡化資料管理、註解、模型選擇和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以協作為重點，允許開發人員、資料科學家和工程師無縫協作，打破傳統孤島並促進創新。 主要功能包括用於建立資料管道的直覺拖放介面、龐大的預先建置 AI 元素和模型庫以及強大的資料管理和註釋功能。這些功能旨在幫助開發人員快速建立原型、迭代和部署人工智慧解決方案，跟上市場快速變化的需求。 Dataloop 致力於透過提供以開發人員為中心的平台來解決人工智慧和資料管理的複雜性和挑戰，從而推動人工智慧開發。 Dataloop 的願景是將人工智慧開發民主化，使每個組織都能利用人工智慧的力量並推動其創新解決方案。
Kili Technology
kili-technology.com
快速建立高品質資料集。 企業相信我們能夠簡化他們的資料標記操作，並為其自訂模型、生成式人工智慧和法學碩士建立最佳資料集 ___ 為什麼選擇奇力科技？ 你可能不知道這一點，但： MNIST 的資料集錯誤率為 3.4%，仍被超過 38,000 篇論文引用。 ImageNet 資料集及其眾包標籤的錯誤率為 6%。該資料集可以說是 Google 和 Facebook 開發的最受歡迎的圖像識別系統的基礎。這些資料集中的系統錯誤會產生現實後果。在包含錯誤的資料上訓練的模型被迫學習這些錯誤，從而導致錯誤的預測或需要對不斷增加的資料進行重新訓練以「消除」錯誤。 每個產業都開始了解人工智慧的變革潛力並進行投資。但機器學習轉換器的革命和對機器學習模型優化的不懈關注正在達到收益遞減的地步。還有什麼？
Phrase Localization Suite
phrase.com
短語在地化平台是一個獨特的人工智慧語言平台，為企業和語言服務提供者將翻譯、評分和自動化工具整合到一個地方。它提供可擴展性、供應商中立的方法以及用於性能優化的高級分析。它隨時可用，可存取其所有關鍵產品，有助於輕鬆啟動和快速擴展。憑藉單一登入 (SSO) 和直覺的介面，Phrase 提供了一個使用者友好的集中式生態系統。短語在地化平台包括： 短語翻譯管理系統(Phrase TMS) 使用行業級CAT 工具進行翻譯專案管理短語字串開發人員友好型工具，用於軟體、遊戲和網站副本本地化短語編排器無程式碼、可自定義的工作流程，可自動執行您的手冊處理短語分析富有洞察力的數據，以優化您的成本、品質和速度短語語言AI 根據您的術語量身定制快速、安全的機器翻譯短語自訂AI 人工智慧支援的機器翻譯，利用您自己的內容短語入口網站安全、即時、直觀地存取高級本地化技術短語品質技術評分和檢查，以確保您的內容始終符合品質標準集成50 多種集成，採用即插即用方法，可實現快速部署
Prolific
prolific.com
Prolific 是一個平台，使研究人員能夠從大量經過審查的研究參與者和任務執行者中大規模收集高品質的人力資料。使用 Prolific 平台，研究人員可以定位、聯繫和管理 Prolific 多樣化、經過審查和公平對待的研究參與者，以提供改變世界的研究和下一代人工智慧。
Riku.AI
riku.ai
嘗試人工智慧 一個遊樂場，多個提供者。 Riku 是你的人工智慧的寶庫。創作以及保存、分發和試驗最新技術的地方。 Riku 是利用 NLP 技術建立自訂模型的一站式解決方案。 Riku.AI 將最好的大型語言模型聚合在一個地方，使人工智慧技術的學習、建構和共享變得盡可能簡單。
Softcatalà Traductor
softcatala.org
TranslatorTranslator 加泰隆尼亞語 <> {西班牙語、英語、葡萄牙語、法語}基於 Apertium 技術。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
Deep Block
deepblock.net
Deep Block 是一款創新軟體，它徹底改變了電腦視覺模型的開發和利用，而且無需編碼。 Deep Block 經過 6 年的精心打造，使其能夠處理最苛刻的高解析度影像。 借助 Deep Block，您可以訪問世界上最快的人工智慧驅動平台來進行高解析度影像分析。 Deep Block 讓您能夠從各種影像（包括遙感和顯微鏡數據）中獲得有價值的見解。無論您是開始大規模影像分析還是探索機器視覺技術的可能性，Deep Block 都能讓您以前所未有的速度和效率實現這一目標。 但這還不是全部。 Deep Block 不僅僅提供影像分析平台。它提供了一套全面的功能，旨在簡化整個機器學習模型開發過程。 從用於訓練資料準備的註釋工具到 API 和使用者友好的拖放推理介面，Deep Block 涵蓋了無程式碼 ML 模型開發的各個方面。 此外，它透過提供各種客製化選項來滿足企業客戶的獨特需求。 Deep Block 對高解析度影像分析（包括顯微影像分析和遙感資料分析）的最佳化使其成為國防、地理空間和半導體製造等行業的寶貴資產。 這些產業經常面臨分析大量影像資料的挑戰，而 Deep Block 提供了所需的解決方案。 透過 Deep Block，您可以對高解析度影像進行快速、自動化和精確的分析。無論您是在國防、GIS、計量或生命科學領域，Deep Block 都能協助您提取有意義的見解並推動您所在領域的創新。
Smarsh
smarsh.com
Smarsh 透過在數位通訊中呈現關鍵業務訊號，使公司能夠將監督轉變為遠見。各種規模的受監管組織都依靠 Smarsh 的雲端原生數位通訊捕獲、保留和監督解決方案組合來幫助他們識別通訊資料中的監管和聲譽風險，以免這些風險成為罰款或頭條新聞。 Smarsh 服務的全球客戶群涵蓋北美、歐洲和亞洲的頂級銀行，以及領先的經紀公司、保險公司、註冊投資顧問以及美國州和地方政府機構。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一個面向電子商務和酒店業的人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 平台。預測性人工智慧平台的功能是提供個人化體驗，以提高品牌的轉換率。 其主要產品包括人工智慧驅動的推薦引擎，利用機器學習產生適合每個客戶的有針對性的產品建議。 該平台旨在自動將數據分析轉化為可操作的洞察力，從而將業務從單純的數據驅動升級為智慧驅動。 該平台還包括整合功能，使企業能夠將平台的功能與其現有系統無縫連接。 Aidaptive 因其在促進高效商務方面的創新貢獻而獲得認可，並繼續在為品牌和消費者提供機器學習技術解決方案方面處於領先地位。 請注意，雖然 Aidaptive 提供演示和免費預測受眾列表，但條款和詳細資訊可能有所不同。
BentoCloud
bentoml.com
AI 無伺服器雲端 - BentoCloud 是一個完全託管的平台，用於建立和營運 AI 應用程序，為 AI 團隊帶來敏捷的產品交付。 BentoML 是軟體工程師建構人工智慧產品的平台。
V7
v7labs.com
V7 是一款專為電腦視覺和生成式人工智慧應用而設計的人工智慧資料引擎。該平台為企業培訓資料提供基礎設施，包括標籤、工作流程、資料集，並具有人機互動培訓功能。 它提供多種註釋屬性來提高人工智慧模型的資料品質。憑藉自動註釋、醫學成像 DICOM 註釋、資料集管理和模型管理等功能，V7 可以自動化並簡化各種任務。 其影像和視訊標註工具旨在提高資料標註的精度。此外，它還支援自訂資料管道的建置和自動化，並具有用於自動化光學字元辨識 (OCR) 和智慧型文件處理 (IDP) 工作流程的工具。 它可用於農業、汽車、建築、能源、食品飲料、醫療保健等各個行業。它提供即時團隊註釋的協作功能，並提供貼標機和模型效能分析。 憑藉其增強的自動註釋功能，它加快了註釋的速度和準確性。該平台與 AWS、Databricks 和 Voxel51 等集成，支援視訊、圖像和文字資料等一系列資料類型。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套雲計算服務的套件，該服務在與Google內部用於其最終用戶產品的基礎架構上運行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一組管理工具外，它還提供了一系列模塊化雲服務，包括計算，數據存儲，數據分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細信息。GoogleCloud Platform提供基礎架構作為服務，平台作為服務以及無服務器的計算環境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，該平台用於在Google管理的數據中心開發和託管Web應用程序，這是該公司的首個雲計算服務。該服務通常於2011年11月獲得。自App Engine發布以來，Google向平台添加了多個雲服務。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共雲基礎架構以及G Suite，Android和Chrome OS的企業版本以及用於機器學習和企業映射服務的應用程序編程接口（API）。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家獨立的人工智慧公司，專注於電腦視覺、自然語言處理和音訊辨識。 Clarifai 成立於 2013 年，是最早成立的深度學習平台之一，為非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料提供人工智慧平台。其平台支援整個人工智慧生命週期，包括圖像、視訊、文字和音訊資料的資料探索、資料標記、模型訓練、評估和推理。 Clarifai 總部位於華盛頓特區，利用機器學習和深度神經網路自動識別和分析圖像、視訊、文字和音訊。 Clarifai 使用戶能夠透過 API、行動 SDK 和/或本地解決方案將人工智慧技術應用到他們的產品中。
Encord
encord.com
Encord 是從資料中解鎖人工智慧的端到端平台。大規模安全地開發、測試和部署預測性和生成式人工智慧系統，以釋放機器學習的價值。創建高品質的訓練資料、利用主動學習管道、評估模型品質、微調模型等等，全部集中在一個易於使用的平台上。 * 註釋 - 透過可自訂的工作流程和品質控制工具，有效地標記任何視覺模式並管理大規模註釋團隊。 * 主動 - 測試、驗證和評估您的模型，並展示、整理和優先考慮最有價值的數據進行標記，以增強模型性能。 * Apollo - 大規模訓練、微調和管理專有模型和基礎模型，用於生產人工智慧應用。 * 加速 - 按需、專業的標籤服務可協助您擴大規模。 Encord 受到 RapidAI、Tractable、Stanford Medicine、Memorial、倫敦國王學院、NHS、UHN、皇家海軍、Veo 和許多其他跨國公司的先鋒 AI 團隊的信賴。
B2Metric
b2metric.com
B2Metric 是一個由 AI/ML 驅動的數據分析平台，使行銷、數據分析和 CRM 團隊能夠更好地了解客戶趨勢和行為。 B2Metric 使用機器學習來自動化資料分析並產生預測性見解，可用於提高客戶參與度、保留率和成長。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款安全、先進的人工智慧翻譯工具，旨在簡化多語言客戶服務和文件翻譯。其平台使企業能夠跨訊息傳遞管道和幫助中心提供無縫的多語言客製化支援，從而在無需額外資源的情況下增強全球客戶體驗。 Lingpad 提供什麼： * 即時 AI 驅動翻譯：120 多種語言的即時、準確的 AI 翻譯 * 以客戶服務為中心的解決方案：專為支援團隊量身定制，實現即時本地化回應 * 幫助中心在地化：輕鬆翻譯和維護多語言知識庫/幫助中心和常見問題解答 * 文件翻譯：支援40多種文件類型 * 情境人工智慧技術：理解細微差別，實現更自然的翻譯 * 自動化：簡化手動任務，減少時間和成本 好處： * 增強多語言客戶體驗 * 不受語言限制全球擴張 * 減少營運成本和翻譯時間 * 透過即時翻譯縮短反應時間 * 保持所有客戶溝通的一致性 透過 Lingpad 經濟高效的定價體驗所有這些產品和優勢，旨在為您的投資帶來最大價值。 與流行的客戶服務平台無縫整合：Zendesk；對講機；高爾吉亞；正面;新鮮桌面 適合： *跨任何行業的客戶支援團隊 * 全球業務 * 電子商務公司 * SaaS 提供者 * 任何需要高效率多語言溝通的組織 * 任何需要人工智慧翻譯的組織
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是最聰明的平台，提供洞察力推薦，推動線上發現和參與。 Crossing Minds 由世界著名的人工智慧先驅創立和領導，並以深度學習的最新進展為動力，可立即提供精確的、基於會話的建議，不會侵犯或危害客戶隱私。我們幫助企業吸引客戶。我們幫助人們發現他們喜歡的產品。我們幫助將好奇心轉化為忠誠。
Recombee
recombee.com
我們提供個人化的內容、產品和搜尋推薦作為服務，以增加客戶的收入、提高用戶滿意度並幫助他們的業務發展。透過我們簡單易用的集成，我們的用戶可以透過加入 30 天無限制免費試用來親身體驗我們的服務。我們的總部位於布拉格，為全球 300 多家滿意的客戶提供服務，他們樂於分享他們的經驗。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 幫助公司在其數位資產（網路、行動、電子郵件、推播等）中受益於基於即時機器學習的在地推薦。我們的技術可與領先的網路資產（Youtube、亞馬遜等）為其「為您推薦」或「您可能喜歡」等部分構建的技術相媲美。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充當您可信賴的業務副駕駛，目的是使您對數據驅動的決策更加聰明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics為每個用戶（無論是數據科學家，業務分析師還是非IT專家）都以與組織目標相關的方式執行相關分析的功能。它縮短了每個用戶的旅程從簡單的分析到復雜的分析，使他們可以利用數據探索未知的數據，確定新的關係，對結果有更深入的了解並挑戰現狀。通過IBM Cognos分析可視化，分析和分享有關您的數據的可行見解。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供人工智慧驅動的雲端成本優化和效能調整，使 DevOps 和 SRE 團隊能夠最大限度地節省雲端成本、改善客戶體驗並無縫擴展。借助 Sedai，公司可以實現即時、持續的優化，以最少的人為幹預來適應持續的變化和成長。 Sedai 使雲端團隊能夠透過自主雲端管理功能增強運營，輕鬆擴展並最大化投資回報率。
SAS
sas.com
借助全球最值得信賴的分析合作夥伴提供的更快、更有效率的人工智慧和分析，完成更多工作。使用 SAS 產生答案的速度與世界產生資料的速度一樣快。憑藉著四十多年的分析創新，SAS 一直為世界各地的客戶提供 THE POWER TO KNOW®。
Neo4j
neo4j.com
Neo4j 是一種資料科學和機器學習引擎，它使用資料中的關係來改善預測。它插入企業資料生態系統，以便您可以快速將更多資料科學專案投入生產。使用包含超過65 種預先調整的圖形演算法的目錄，資料科學家可以在幾秒鐘內探索數十億個數據點，以識別隱藏的聯繫並產生引人注目的視覺化效果，從而幫助利益相關者做出更好的決策。實際的業務應用程式和營運受益於上下文優先分析，只有圖形才能跨專案提供，例如推薦引擎、異常和欺詐檢測、路線優化、行銷、網路分析等等。
SAP
sap.com
SAP是領先的企業應用程序和業務AI公司。他們站在商業和技術的交匯處，其創新旨在直接應對真正的業務挑戰並產生現實世界的影響。 他們的解決方案是世界上最複雜和苛刻的過程的骨幹。 SAP的集成投資組合將現代組織的要素（從勞動力和財務到客戶再到供應鏈）的元素融合到一個統一的生態系統中，以推動進步。