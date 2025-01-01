忠誠度管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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忠誠度管理軟體使企業能夠建立、監督和評估客戶忠誠度計畫。這些工具使企業能夠識別經常光顧的顧客和潛在的回頭客，從而促進提供折扣或獎勵積分等激勵措施以鼓勵他們再次光顧。忠誠度管理軟體主要由零售、電子商務、旅遊和酒店業的企業對消費者 (B2C) 公司採用，是行銷團隊的寶貴資產。這些團隊利用該軟體來提高客戶保留率、優化重複銷售並提高整體客戶生命週期價值 (CLV)。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Square
squareup.com
Square是一款綜合支付解決方案，幫助企業進行交易處理、庫存管理和銷售分析，特別適合小型商業使用。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo是一個電子商務營銷平台，幫助品牌透過忠誠度、SMS和電子郵件行銷、評論等方式加強與消費者的關係。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday是一個數字獎勵平台，幫助企業自動化獎勵和激勵計劃，支持多貨幣和多地區，並提供自定義選項和分析工具。
Referrizer
referrizer.com
推薦器是一個營銷自動化平台，幫助企業管理推薦活動，跟踪性能，提升客戶參與及獲得更多客戶。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款 AI 驅動的 CRM，幫助大型零售商及 D2C 品牌透過理解顧客來提升重複銷售，並優化行銷活動。
Giftbit
giftbit.com
Giftbit是一個數字禮品卡平台，提供購買、發送及追蹤數位禮品卡的功能，適用於獎勵和激勵計劃管理。
Fivestars
fivestars.com
Fivestars是一個整合支付和營銷的平台，幫助當地企業通過自動化獎勵和促銷與客戶互動，提升客戶忠誠度。
Smile.io
smile.io
Smile.io是全球最大的忠誠度平台，幫助電商品牌建立可定制的獎勵計劃，提升客戶忠誠度和參與度。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一個全渠道客戶參與平台，幫助企業根據客戶行為制定個性化營銷策略，以提升客戶忠誠度和業務成果。
Stamped
stamped.io
Stamped 是一個電商營銷自動化平台，幫助商家收集和管理顧客評論，提升參與度與信任，並增強銷售。
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked是一個遊戲化平台，能夠創建互動促銷活動，增加潛在客戶生成並提升客戶忠誠度與銷售團隊表現。
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage Merchant是一個數位忠誠平台，提供庫存管理、訂單追蹤和客戶關係管理等工具，幫助小企業簡化營運和提升業績。
Ambassador
getambassador.com
大使是一款自動化推薦營銷平台，簡化了管理、追蹤和獎勵客戶及聯盟的過程。
Marsello
marsello.com
Marsello是一個數位行銷平台，提供會員忠誠、電子郵件、簡訊等功能，協助企業建立客戶關係並追蹤銷售數據。
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen是一個平台，幫助企業設計和管理客戶忠誠度計劃，提供個性化獎勵並分析計劃績效。
Voucherify
voucherify.io
Voucherify是一個雲端優惠券管理平台，幫助企業建立、分發和追蹤促銷活動，包括優惠券、禮品卡及忠誠計劃。
Talkable
talkable.com
Talkable 是一個幫助電商品牌通過推薦和忠誠度計劃獲取及保留高價值客戶的營銷工具。
Lootly
lootly.io
Lootly是一個忠誠度與獎勵平台，幫助電子商務品牌建立客戶關係，支持多種整合，易於自定義，適合各種規模企業。
Gameball
gameball.co
遊戲球是一個忠誠度和遊戲化行銷平台，旨在促進客戶參與和品牌忠誠度，並透過獎勵系統提升重複購買率。
Paylode
paylode.com
Paylode是一個客戶福利平台，幫助企業快速啟動客戶福利計劃，提供多樣的特權以提高客戶參與和滿意度。
inCust
incust.com
inCust是一個客戶生命周期管理平台，幫助企業吸引和保留客戶，進行支付處理、分析客戶活動和溝通。
Poket
poket.com
Poket是一款全方位的忠誠計畫軟體，幫助商家管理忠誠計畫，吸引新客戶並增加重複銷售。提供多種計畫設定及客戶互動功能。
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme是一個專為中小企業設計的忠誠平台，提供數位會員卡和推播通知，幫助提升客戶保留和業務收入。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch是一款推薦與忠誠行銷軟體，幫助企業獎勵用戶，建立忠誠社群，並提升收入，支持多種自訂化的獎勵計劃。
Paystone
paystone.com
Paystone是一個綜合平台，提供付款處理、忠誠度計劃和禮品卡管理，幫助企業增強客戶參與與財務運營。
O4S
o4s.io
O4S是一個打造數據驅動解決方案的技術平台，旨在提升分銷企業與其渠道合作夥伴的合作及性能。
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral 是一款客戶忠誠度軟體，可以簡單地追蹤傳統行銷及數位行銷效果。
Shopuddy
shopuddy.com
Shopuddy 應用程式幫助小型企業發行數位獎勵卡和優惠券，並快速實施各類忠誠度計畫，增強顧客回流和忠誠度。
Propello
propello.com
Propello是一個白標的客戶忠誠度軟體，透過獎勵解決方案提升客戶參與度，減少流失並增加企業收入。
Nector
nector.io
Nector是一款忠誠度應用，幫助企業增強客戶黏著度、促進重複購買和獲取新客戶，並提供數據分析與整合管理功能。
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo是一個數位忠誠卡服務，幫助中小型零售商和餐飲業者建立和管理自己的忠誠度計劃，增強客戶參與和保留率。
OptCulture
optculture.com
OptCulture 是一款專注於零售的客戶互動及忠誠度解決方案，整合來自不同零售系統的客戶數據，提供購買和行為洞察，執行忠誠計畫和多渠道行銷活動。
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes是一款購物體驗平台，幫助電子商務零售商與消費者互動，收集產品評價、創建忠誠計畫及展示實時熱門產品等功能。
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
袋鼠業務是一個忠誠度平台，幫助企業通過個性化獎勵計劃增強客戶關係並提升銷售。適合各種行業和規模的企業使用。
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo是一個基於SaaS的忠誠度平台，幫助企業建立獎勵計劃，通過個性化引擎和數據分析提升客戶參與度和忠誠度。
Annex Cloud
annexcloud.com
附件雲是一個客戶忠誠度平台，幫助企業透過數據分析和個性化互動增強客戶參與和忠誠度。
Perkville
perkville.com
珀克維爾是一個忠誠度和獎勵管理平台，幫助企業增強客戶保留和推薦，支持自定義計劃和積分管理。
Glue Loyalty
glueloyalty.com
膠水忠誠度是一個自動化的客戶忠誠度管理平台，幫助企業建立客戶關係，提供可定制的忠誠計劃和分析工具。
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy是一款推薦營銷軟件，幫助企業建立和優化推薦計劃，提供獎勵機制和數據分析，提高轉介效率。
LoyaltyLion
loyaltylion.com
LoyaltyLion是一個忠誠度和獎勵平台，幫助企業增強客戶關係，提高客戶保留率和終身價值，並提供量身定制的忠誠度計劃。
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo 是一款促銷經驗平台，旨在改善整個客戶生命周期中的促銷挑戰，提升轉換率和參與度。
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage是一個數位忠誠度平台，幫助小型企業簡化行銷，連結客戶，促進重複消費，並推動業務成長。
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency 提供全球客戶來自頂級品牌的數字獎勵，支持 24 種貨幣，適用於促銷、忠誠計劃、員工獎勵等。
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant是一個幫助企業管理客戶忠誠度計劃的應用，提供賺取積分、兌換獎勵及與企業互動的功能。
Loyale
loyale.io
Loyale 是一個雲端顧客忠誠度平台，提供獎勵計劃和行銷工具，能與多種系統整合以自動化工作流程。
Ackroo
ackroo.com
Ackroo是一個雲端平台，幫助商家管理忠誠度、禮品卡和促銷交易，以增強客戶參與並提高收入。
99minds
99minds.io
99minds是一個全面的客戶參與和忠誠度管理平台，支援禮品卡、忠誠計劃和推薦系統，適用於各種零售商和電商平台。
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
LoopyLoyalty 是一個數字郵票卡管理平台，幫助企業設計、發送推送資訊、跟踪交易和客戶行為，兼容 Apple 與 Google 錢包。
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango 客戶應用程序提供了一個平台，讓客戶輕鬆訪問品牌的忠誠度計劃，獲取獎勵，並支持社交分享，增強客戶參與感和忠誠度。
AiTrillion
aitrillion.com
AiTrillion是一款綜合的電子商務市場營銷自動化平台，提供忠誠度計劃、電子郵件營銷和實時產品推薦等功能，幫助增強客戶參與和保留。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala 是一個整合顧客忠誠計劃、顧客回饋和推薦系統的平台，旨在提高顧客保留率和擴大客戶基礎。
Influence.io
influence.io
Influence.io 是一個電子商務應用程式，可以幫助品牌建立個性化的忠誠和推薦計畫，通過賺取積分來獎勵顧客。
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Kangaroo成員應用程序是一個全面的獎勵計劃，幫助企業增強客戶忠誠度，提供個性化的獎勵和互動體驗。
TapMango Merchant
tapmango.com
Tapmango商人應用是一個客戶忠誠度管理平台，幫助企業創建獎勵計劃並分析客戶互動，以提高客戶保留率和滿意度。