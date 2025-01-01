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最受歡迎 最近新增 忠誠度管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

忠誠度管理軟體使企業能夠建立、監督和評估客戶忠誠度計畫。這些工具使企業能夠識別經常光顧的顧客和潛在的回頭客，從而促進提供折扣或獎勵積分等激勵措施以鼓勵他們再次光顧。忠誠度管理軟體主要由零售、電子商務、旅遊和酒店業的企業對消費者 (B2C) 公司採用，是行銷團隊的寶貴資產。這些團隊利用該軟體來提高客戶保留率、優化重複銷售並提高整體客戶生命週期價值 (CLV)。