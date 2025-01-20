忠誠度管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 留尼旺

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忠誠度管理軟體使企業能夠建立、監督和評估客戶忠誠度計畫。這些工具使企業能夠識別經常光顧的顧客和潛在的回頭客，從而促進提供折扣或獎勵積分等激勵措施以鼓勵他們再次光顧。忠誠度管理軟體主要由零售、電子商務、旅遊和酒店業的企業對消費者 (B2C) 公司採用，是行銷團隊的寶貴資產。這些團隊利用該軟體來提高客戶保留率、優化重複銷售並提高整體客戶生命週期價值 (CLV)。
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Referrizer
referrizer.com
世界上最先進的行銷自動化平台，為您的本地業務提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
利用袋鼠獎勵 (Kangaroo Rewards) 提高客戶忠誠度和成長，袋鼠獎勵是受到數千家中小型企業和財富 500 強公司信賴的領先全通路忠誠引擎。透過有針對性的獎勵、自動化行銷和您自己的品牌應用程式打造超個人化的互動。見證平均訂單價值飆升，因為客戶感到受到重視，花費更多，回報更多。透過輕鬆設定和專家支援簡化操作。我們以雷射為中心的數據洞察力可優化您的計劃、最大化投資回報率並增加純利潤。 Kangaroo 與領先的 POS、電子商務和行銷平台（例如 Shopify、Lightspeed、Magento 和 Mailchimp）整合。立即預約演示！
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango 透過提供客戶參與平台來加強關係，透過企業自己的忠誠度計畫為企業提供創新解決方案。
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
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Paylode
paylode.com
Paylode 是一個客戶福利平台，適合希望快速推出高度參與的客戶福利計畫的公司。 Paylode 使公司能夠為其客戶提供全面的福利計劃，其時間和成本僅為內部建置計劃的一小部分。 Paylode 就像有一個完整的合作夥伴團隊在您身邊。我們審查並預先協商來自頂級消費品牌的數千種福利優惠，並提供簡單的無程式碼工具，為公司節省大量時間和管理費用。福利計畫可以提高轉換率、留任率、參與度、滿意度，並最終提高客戶的長期滿意度，同時也為您的企業帶來新的收入來源。了解更多信息，請訪問 https://paylode.com/
Gameball
gameball.co
Gameball 是一個忠誠度和遊戲化行銷平台，旨在將訪客和偶爾購買者轉變為忠誠的終身客戶。透過旨在保留和擴大客戶群的遊戲化忠誠度計畫來增強行動優先體驗。
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty 是世界領先的網路應用程序，用於為 Apple 和 Google 錢包創建和管理數位郵票卡。在線上設計您的卡片、向客戶發送推播訊息、捕獲交易歷史記錄並查看客戶見解。無需技術知識，無需接觸 POS，也無需開發應用程式。
99minds
99minds.io
99minds 是一個全方位的客戶參與、獲取和保留解決方案。我們是一個面向電子商務和店內的全通路行銷自動化平台，需要禮品卡處理和管理、忠誠度和獎勵計劃、優惠券和推薦解決方案。 99minds 最好的部分是易於使用、即插即用、經濟高效的行銷平台，使行銷團隊能夠創建活動以進行個人化促銷並建立全通路客戶體驗。 99minds 幫助您將消費者轉變為品牌擁護者。創建激發客戶興趣的個人化活動 - 產生數百萬張優惠券、數據驅動的折扣代碼、購物者推薦計劃、說服顧客留下來的忠誠度計劃、設置自動產品捆綁以及基於位置的促銷。最適合在 Bigcommerce Shopify、Woocommerce、Salesforce Commerce、MIVA、Cart.com 和 Shopware 等電子商務平台上為任何垂直行業的企業和各種規模的零售商打造。與 Square、Lightspeed、Vend、Heartland Retail、Hike、Runit、Retail Pro 等銷售點 (POS) 整合。行銷自動化與 CRM、CDP 和電子郵件行銷工具集成，例如 Hubspot、Active Campaign、Aweber、Segment、Listtrack、Salesforce、Mailchimp、Klaviyo、Sendlane、Sendgrid、Ominsend
Ackroo
ackroo.com
透過供應商和產業整合，Ackroo 為各種規模的商家提供行銷、支付和銷售點解決方案。 Ackroo 的自助式、數據驅動、基於雲端的行銷平台可協助商家在店內和線上處理和管理銷售點的忠誠度、禮品卡和促銷交易，以吸引、吸引和發展客戶，同時增加收入和邊距。 Ackroo 的支付服務透過一些全球最大的支付技術和服務提供者為商家提供低成本支付處理選項。 Ackroo 的混合管理和銷售點解決方案有助於管理和優化高爾夫、遊艇、網球俱樂部等利基產業的一般營運。所有解決方案都致力於幫助客戶鞏固、簡化和改善商家行銷、支付和銷售點生態系統。 Ackroo 總部位於加拿大安大略省漢密爾頓。欲了解更多信息，請訪問：www.ackroo.com。
Lootly
lootly.io
Lootly 是一個忠誠度和獎勵、推薦和 VIP 平台，幫助電子商務品牌與客戶建立良好的關係。 Lootly 為 2,000 多個全球獎勵計劃提供支持，每天為數百萬積分和客戶提供服務。 Lootly 讓您可以在幾分鐘內輕鬆啟動自己的忠誠度計畫。在 Lootly，我們認為忠誠度計劃應該功能豐富、易於訪問、完全可自訂且適合所有規模的企業。透過我們龐大的整合庫，只需幾分鐘即可將 Lootly 連接到您最喜歡的應用程序，例如：TrustSpot、Klaviyo、Zapier 等。連接應用程式後，它會在背景完全自動運行。 Lootly 適用於：Shopify、Shopify Plus、BigCommerce、Magento 1 和 2 以及 WooCommerce。任何尋求自訂部署的品牌都可以透過我們的企業計劃存取我們的 API。
O4S
o4s.io
O4S 是一個技術平台，徹底改變了分銷主導型企業與其通路合作夥伴的互動方式。透過尖端的解決方案和數據驅動的方法，O4S 使企業能夠精確定位和激勵高績效通路合作夥伴，從而促進銷售並培養持久的合作夥伴關係。
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes 是一個購物者體驗平台，讓電子商務零售商能夠動態地與購物者互動。電子商務零售商可以使用 SiteVibes 收集真實的產品評論、創建忠誠度計劃、使 Instagram 上的用戶生成內容可供購物、顯示社交證明訊息，並透過一個易於使用的介面顯示即時趨勢產品。該平台還為電子商務和採購商提供可操作的分析和多功能工具集。
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked 是一個遊戲化平台，用於創建互動促銷活動，以增加銷售線索、獎勵和激勵銷售團隊並建立客戶忠誠度。將潛在客戶轉變為微型影響者。無論管道如何，都可以透過個人化的活動和促銷來吸引和激勵您的受眾。創造高品質的銷售線索，收集行銷選擇加入，並獲得識別下一個客戶所需的見解。激勵和獎勵您的員工和通路合作夥伴的表現。透過我們的一系列互動解決方案提高銷售業績、獎勵培訓並給予即時認可。
OptCulture
optculture.com
OptCulture 是一個專注於零售業的客戶參與和忠誠度解決方案。它吸收來自不同零售系統和來源（如 POS 軟體、電子商務引擎、資訊網站甚至實體形式）的選擇加入的客戶資料。利用這些數據，它為零售商提供購買和行為洞察力，以及執行忠誠度計劃、多通路行銷活動和促銷、瞄準回訪和重複銷售的能力。
Poket
poket.com
Poket 是一款屢獲殊榮的一體化忠誠度計畫軟體，可協助企業增加重複銷售並吸引更多新的忠誠客戶。借助Poket，無論身處哪個行業，商家都可以設定適合其業務的忠誠度計劃類型的任意組合。消費習慣、忠誠度平衡或活動績效。此解決方案具有推薦自動化、社群媒體分享獎勵、有針對性的行銷自動化、客戶參與遊戲化等功能。企業可以使用客戶的手機號碼或電子郵件甚至應用程式進行交易，並可以透過商店存取登入來管理一切。商家可以透過行動推播通知、電子郵件甚至簡訊與客戶聯繫。 Poket 提供三個方案：FREE（永久性）、Strong（7 天免費試用*）和 Mighty（7 天免費試用*）。 *無需信用卡 它為客戶提供了一個“Poket Rewards”應用程序，允許他們管理和跟踪他們的獎勵、存儲電子卡和電子優惠券以及推薦朋友。商家還可以下載專為 Android 和 iOS 建置的「Poket Business」應用程式。
inCust
incust.com
inCust 提供客戶生命週期管理平台，讓任何企業都能吸引並留住客戶、銷售預付商品、處理付款、分析客戶活動、與客戶溝通等。零售商受益於個人忠誠度計劃、數位優惠券和禮品卡、預付費商品和服務訂閱、眾多溝通管道以及 inCust 平台的其他出色業務功能
Loyale
loyale.io
Loyale 是一個基於雲端的客戶忠誠度平台，為公司提供獎勵計劃和行銷工具。它可以與 Shopify、WooCommerce、Lightspeed、Mailchimp 等現有堆疊集成，以實現工作流程自動化。該軟體提供積分、獎勵、優惠券、禮品卡、回饋表、打孔卡和 VIP 客戶等高級功能。作為一個行銷自動化平台，Loyale 允許企業以令人難以置信的投資回報率開展高轉換率的行銷活動。 - 根據人口統計或購買行為細分客戶。 - 透過推播通知、電子郵件和貼文與客戶溝通。 - 安排由時間或操作觸發的個人化一次性或重複自動化。 - 根據即時數據產生報告以分析和提高效能。
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant 協助全球線下企業與客戶建立有意義的聯繫。
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen 的合作夥伴計畫適用於行銷代理商和軟體公司。如果您的公司想要實施卓越的忠誠度計劃，那麼我們可以是完美的搭配！聯繫我們成為合作夥伴。
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo 是為中小型零售商和餐廳提供的數位會員卡服務。 Loyalzoo 提供價格實惠、基於訂閱的系統，允許任何規模的零售商運行自己的店內忠誠計劃。 Loyalzoo 提供價格實惠、基於訂閱的系統，允許任何規模的零售商運行自己的店內忠誠度計劃。
Nector
nector.io
Nector 忠誠度應用程式是企業培養客戶忠誠度、推動重複購買、獲取新客戶、收集見解和簡化營運的寶貴工具。透過實施個人化忠誠度計劃，企業可以激勵重複購買並為客戶創造價值感。推薦功能可以幫助企業進入新的客戶網絡，而分析則可以為數據驅動的決策提供有價值的見解。透過無縫整合並專注於增強客戶體驗，Nector 是建立牢固的客戶關係和推動業務成長的強大工具。
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency 透過獨特的目錄為世界各地的客戶提供數位獎勵，其中包括 36 個國家的 24 種不同貨幣的頂級品牌、預付和其他類似現金的選項。 NeoCurrency 是一家總部位於美國的獨立供應商，為促銷和忠誠度計劃、市場研究、員工獎勵和銷售獎勵提供數位獎勵和獎品。
Propello
propello.com
快速上市、基於白標獎勵的客戶忠誠度軟體。提高參與度、減少客戶流失、提高轉換率、產生新的收入來源並提高客戶終身價值。
Shopuddy
shopuddy.com
讓小型企業能夠向客戶的 Apple Wallet 和 Google Wallet 發放數位獎勵卡和優惠券。品牌可以快速部署各種類型的忠誠度計劃，以吸引回頭客，提高客戶忠誠度水平並增加您的錢包份額。
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral 是一款簡單的客戶忠誠度軟體，可追蹤傳統行銷以及數位行銷工作。
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage 是一個數位忠誠度平台，可簡化小型企業的行銷。它擁有與客戶聯繫、鼓勵重複訪問和發展業務所需的一切。
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage 是一個數位忠誠度平台，可簡化小型企業的行銷。它擁有與客戶聯繫、鼓勵重複訪問和發展業務所需的一切。
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo 的使命是重新定義促銷活動，使其成為更大更好成果的催化劑。我們正在開創一種新的客戶體驗類別；解決整個客戶生命週期中的促銷挑戰，我們稱之為 PromotionX。優衣庫的促銷體驗平台將高級促銷的效果與卓越的客戶體驗相結合，以提高轉換率和參與度，透過激勵措施和激發行動的線上體驗，幫助您在關鍵時刻瞄準合適的人群。
Ambassador
getambassador.com
大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue 是一款功能強大、全自動的忠誠度管理器，可在您處理業務的同時照顧您的客戶。 Glue 專為幫助當地企業主增加和維持客戶群和收入而設計。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Talkable
talkable.com
Talkable 的行銷技術使電子商務品牌能夠透過推薦和忠誠度行銷計劃獲取並留住高價值客戶。作為滿足您的推薦行銷和忠誠度行銷需求的單一來源解決方案，品牌能夠創建無縫的用戶體驗，旨在提高品牌參與度和建立品牌親和力。 對於推薦和忠誠度解決方案，Talkable 提供全面的細分功能、內建 A/B 測試套件以及一流的詐欺預防智慧。 Talkable 不僅僅是一個技術解決方案，我們也是您的合作夥伴。因此，每個客戶都有一個專門的專家團隊，他們將制定策略、設想、創建、部署和優化您的所有活動。客戶成功團隊將作為行銷團隊的延伸，設計超越您期望的推薦和忠誠度計畫。 Talkable 最適合年收入超過 400 萬美元的品牌。其企業客戶平均從推薦計畫中獲得 52 倍的投資報酬率。 Talkable 的行銷解決方案用於： * 透過深入的數據分析來識別、定位和獎勵最有價值的客戶。 * 以低成本取得並留住最高價值的客戶 * 推動更多銷售並增加收入 Talkable 成立於 2009 年，率先提供了數位化追蹤口碑行銷病毒式傳播的能力，最終引發了推薦行銷的誕生。如今，Talkable 制定並實施了長期成長策略，目標是獲取新客戶、提高保留率、提高生命週期價值，而所有這些的每次轉換費用都顯著低於其他行銷管道。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的電子商務保留行銷平台可協助各種規模的品牌加強與消費者的關係。 Yotpo 憑藉統一的、數據驅動的忠誠度、簡訊和電子郵件行銷、評論、訂閱等解決方案，幫助品牌提供致勝、有凝聚力的客戶體驗，推動電子商務成長。 Yotpo 是福布斯雲端 100 大公司，在全球設有辦事處，包括美國、加拿大、以色列、英國、保加利亞和澳洲。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多貨幣和多區域功能，有助於在全球範圍內實現獎勵、激勵和支付計劃的自動化。我們透過使用大規模工作流程的獎勵積分系統，讓行銷和銷售團隊可以輕鬆地在整個客戶生命週期中發送獎勵、激勵措施和電子禮物。我們與 CRM、調查工具和電子郵件工具集成，並提供 API 解決方案以直接與您的產品整合。數千家各種規模的企業，從新創公司到大型企業，都使用 Xoxoday 的商業貨幣來發送獎勵、福利、激勵和支付支出。超過 2000 名客戶已在全球範圍內發出超過 8000 萬份獎勵，使 Plum 成為品牌支付的支柱。
Stamped
stamped.io
Stamped 是一個多通路電子商務行銷自動化平台，旨在優化電子商務商家的客戶獲取和保留。 Stamped 專為可靠性和規模而設計，使各種規模的線上零售商能夠使用企業級技術，透過評論、評級和忠誠度激勵計劃加速業務成長。將 Stamped 視為終極團隊合作者，透過開放 API 存取進行行銷堆疊轉換的遷移、整合和改進；獨特的客製化計劃解決方案和任何計劃級別的卓越客戶服務。 Stamped 是任何內部團隊的延伸。作為一家以產品為中心的公司，Stamped 是由企業家為企業家設計的，以單一平台的方式提供數據驅動、具有成本效益的解決方案；這樣賣家就可以重新為當今的全球電子商務消費市場做出獨特的貢獻。 Stamped 總部位於不列顛哥倫比亞省維多利亞，深受高露潔、Purple.com 和 Linjer 等行業領先品牌的信賴，目前為 45,000 多家全球電子商務商家提供支持，為多元化的電子商務經濟做出貢獻。
Smile.io
smile.io
Smile.io 是全球最大的忠誠度平台，提供易於使用的獎勵計劃，幫助擴大電子商務品牌規模，將一次性銷售轉化為回頭客、忠誠客戶。超過 100,000 個品牌使用微笑積分、推薦和 VIP 計劃來最大限度地提高收購力度，並將交易性購買轉化為熱情的品牌擁護者，讓他們情不自禁地一次又一次地回來。只需點擊幾下，您就可以啟動精美且可自訂的獎勵計劃。此外，Smile.io 允許您獎勵客戶的各種行為，包括社交媒體分享、產品評論等。 Smile 應用程式的數量也在增加，包括 MailChimp 和 Klaviyo。這些應用程式可讓您將程式連接到您已經使用的工具。 Smile.io 可在以下應用程式商店使用：Shopify、Shopify Plus、BigCommerce 和 Wix。尋求完全掌控？透過 Smile Plus 存取我們的 API，開始以獨特的方式獎勵您的客戶。
LoyaltyLion
loyaltylion.com
超越積分和獎勵的關係。 讓您現有的客戶為您發展業務。如何？使用 LoyaltyLion 創建超越積分和獎勵的忠誠度計劃，透過更好的客戶關係推動更大的客戶終身價值和成本效益的獲取。
Giftbit
giftbit.com
Giftbit 是一個用戶友好的獎勵和激勵軟體平台，可讓您購買、發送和追蹤數位禮品卡。使用網路應用程式大量發送、直接與我們的禮品卡 API 整合或透過 Zapier 觸發優惠，以實現您的忠誠度、激勵和獎勵計劃。您也可以直接在您自己的應用程式中提供獎勵市場。追蹤和監控您的活動並享受無與倫比的客戶支援。免費註冊，無最低限額或訂閱。支付您提供的卡的面值，並獲得無人認領獎勵的 50% 回饋。組織將 Giftbit 用於行銷激勵、客戶忠誠度和推薦、員工獎勵以及學術和市場研究項目。
Paystone
paystone.com
用於發展您的業務的軟體和支付處理。 我們將客戶互動軟體和支付處理結合，為您的每筆交易提供更多發展業務的機會。
Marsello
marsello.com
Marsello 是您的完整行銷解決方案，擁有建立有利可圖的客戶關係所需的一切。忠誠度、電子郵件、簡訊、行銷自動化、社交安排、評論、客戶回饋等等。連接您的 POS 和電子商務數據，根據行銷工作追蹤銷售情況，所有這些都在一個儀表板中完成。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行活動，提供個人化的使用者體驗、提高客戶忠誠度並提高保留率。增加新產品功能的採用，並吸引處於客戶生命週期各個階段的用戶，不錯過任何成長的機會。
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簡單而強大的客戶保留和獲取平台。為您建立自己的品牌獎勵計劃。
Emarsys
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Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Friendbuy
friendbuy.com
高成長品牌可以透過 Friendbuy 從每位客戶身上獲得更多收益。憑藉一流的推薦和忠誠度計劃，品牌可以透過推薦實現至少 5-10% 的銷售額，生命週期價值提高 4 倍。 Friendbuy 與 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃爾瑪、迪士尼和雀巢等財富 100 強公司合作。此外，Friendbuy 與您的技術堆疊無縫集成，因此您可以將推薦和忠誠度無縫地融入您的客戶旅程中。
Perkville
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Perkville 是健康、健身、沙龍、水療和零售業領先的保留和推薦解決方案。我們的獎勵計劃直接與 POS 或調度系統集成，可以為每個企業量身定制。 Perkville 系統在世界各地的企業中得到應用，可以推動推薦、獎勵客戶回訪和購買，甚至產生社交媒體貼文。了解 Perkville 如何幫助您增加客戶群並發展業務。
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Annex Cloud 全面、敏捷且可擴展的忠誠度體驗平台™ 讓全球企業能夠捕獲零方和第一方資料並採取行動，從而在整個客戶旅程（從認知到購買到保留、忠誠度）中無縫參與、認可、獎勵和增加價值和宣傳。與市場領先技術的超過 125 項整合可實現一致、個人化、全通路體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.annexcloud.com。
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Influence.io 是電子商務品牌透過創建個人化忠誠度和推薦計劃來發展業務的理想即插即用解決方案。借助這種面向未來的工具，客戶可以透過完成下訂單等操作來賺取積分，然後可以兌換獨家福利。透過引入 VIP 等級，您可以獎勵最忠實的客戶，同時推薦計劃可以吸引新客戶。此外，您可以識別和管理聯營公司以提高客戶保留率。
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Kudo Koala 不僅僅是一個忠誠度和評論平台。它是一套完整的客戶保留套件，結合了忠誠度計劃、客戶回饋和創新的推薦系統。深入吸引客戶，鼓勵回頭客，並輕鬆擴大您的客戶群。
Boomerangme
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Boomerangme.biz 是一個針對中小型企業的忠誠度平台，專為代理商設計。我們將所有印刷促銷訊息數位化，並向企業提供免費的推播通知管道。這有助於提高中小型企業的保留率、收入和客戶群。白標經銷商帳戶透過向數位機構提供忠誠度即服務來幫助獲得額外的經常性收入。
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo 是一個企業級、基於 SaaS 的人工智慧忠誠度平台，可協助品牌推出整體獎勵計劃，同時收集和利用其個人化引擎產生的零方和第一方資料。 Zinrelo 將技術與深度數據分析和持續的策略諮詢相結合，以解鎖忠誠度的多個維度，包括交易、社交、宣傳、參與、行為和情感。在過去 14 年裡，Zinrelo 已與全球數千個品牌合作。我們不斷發展的全球合作夥伴網路、技術創新和數據驅動的情報可確保您的忠誠度計畫具有策略性、獨特性和結果驅動性。
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體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Voucherify
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Voucherify 是一個數位團隊的 API 優先、基於雲端的促銷和忠誠度管理平台。它有助於提高客戶忠誠度、獲取新客戶並透過有針對性的激勵措施和情境獎勵來增加收入。我們幫助各種規模的公司像電子商務巨頭一樣推出、分發和追蹤客製化優惠券、禮品卡、推薦、折扣、忠誠度計劃和贈品活動，但成本僅為其一小部分。 Voucherify 提供靈活的規則引擎，可在不消耗促銷預算的情況下提高轉換率和保留率。我們贏得了超過 250 家客戶的信任（包括 Clorox、Pomelo、ABInBev、OVO Energy、SIG Combibloc、DB Schenker、Woowa Brothers、Bellroy 或 Bloomberg）。
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Fivestars 是一個一體化支付和行銷平台，結合了易於使用的技術、可自訂的獎勵和促銷以及自動化。