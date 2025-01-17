忠誠度管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 帛琉

Talkable

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Talkable 的行銷技術使電子商務品牌能夠透過推薦和忠誠度行銷計劃獲取並留住高價值客戶。作為滿足您的推薦行銷和忠誠度行銷需求的單一來源解決方案，品牌能夠創建無縫的用戶體驗，旨在提高品牌參與度和建立品牌親和力。 對於推薦和忠誠度解決方案，Talkable 提供全面的細分功能、內建 A/B 測試套件以及一流的詐欺預防智慧。 Talkable 不僅僅是一個技術解決方案，我們也是您的合作夥伴。因此，每個客戶都有一個專門的專家團隊，他們將制定策略、設想、創建、部署和優化您的所有活動。客戶成功團隊將作為行銷團隊的延伸，設計超越您期望的推薦和忠誠度計畫。 Talkable 最適合年收入超過 400 萬美元的品牌。其企業客戶平均從推薦計畫中獲得 52 倍的投資報酬率。 Talkable 的行銷解決方案用於： * 透過深入的數據分析來識別、定位和獎勵最有價值的客戶。 * 以低成本取得並留住最高價值的客戶 * 推動更多銷售並增加收入 Talkable 成立於 2009 年，率先提供了數位化追蹤口碑行銷病毒式傳播的能力，最終引發了推薦行銷的誕生。如今，Talkable 制定並實施了長期成長策略，目標是獲取新客戶、提高保留率、提高生命週期價值，而所有這些的每次轉換費用都顯著低於其他行銷管道。