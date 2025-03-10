日誌分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
日誌分析軟體有助於應用程式日誌檔案的記錄和分析，以實現記錄保存和洞察。該軟體增強了日誌收集並提供用於儲存資料的集中資料庫。它還具有分析元件，例如預先建置的儀表板，有助於識別事件的原因和影響。此外，這些工具允許查詢日誌以發現可操作的見解。監控功能是日誌分析的一個重要方面，通常透過機器學習進行增強，有助於檢測、預測和防止未來的異常情況。公司使用這些數據來了解效能問題、解決這些問題並實施防止再次發生的策略，最終旨在提高應用程式效能和可靠性。
提議新的應用程式
Sematext
sematext.com
Sematext是一個綜合監控平台，提供基礎架構監控、應用性能監控、日誌管理等功能，幫助用戶管理IT環境。
Edge Delta
edgedelta.com
在幾分鐘內檢測到每個異常並解決生產問題。過去，保持應用程式正常運作意味著為每個潛在問題定義監視器。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一個監視和日誌分析平台，幫助用戶可視化技術堆棧、管理事件和故障排除，並支持SQL查詢。
Validato
validato.io
Validato 是一個持續安全驗證平台，它在生產中使用安全使用的違規和攻擊模擬，模擬進攻性網路攻擊方法來測試和驗證安全控製配置。
Veriato
veriato.com
Veriato 重新發明了它創建的類別，使用基於人工智慧的使用者行為分析來幫助公司在遠端、混合和辦公室環境中預防風險並提高生產力。 Veriato 的平台在一個強大的平台中提供內部風險管理 (IRM)、行為分析、使用者活動監控 (UAM) 和資料遺失防護 (DLP) 的解決方案。 Veriato 提供監控、警報、報告和螢幕截圖，使客戶能夠具有預測性和主動性，而不是被動性，這對網路安全至關重要。該平台幫助全球企業、中小企業和政府實體提高參與度、生產力和安全性。
Middleware
middleware.io
中間件是一種即時雲端觀測平台，可將所有指標、日誌和追蹤納入統一的時間軸中，以便更快地偵錯問題。它可以幫助您從所有容器中消除資料和見解的孤島，使您的開發人員和 DevOps 能夠識別根本原因並即時解決問題。各種規模的企業都使用我們的平台來減少停機時間並改善用戶體驗。主要產品 > 即時監控 > 日誌監控 > APM 和追蹤 > 統一儀表板，可在一處查看指標、日誌和追蹤等所有資料。 > 警報與通知 > 根本原因分析 > 經濟高效 > 資料安全與保護
OpenResty
openresty.com
OpenResty是一個集NGINX和LuaJIT於一體的Web平台，幫助開發人員構建可擴展的Web應用和服務，支持動態HTTP請求處理。
Cribl
cribl.io
Cribl Stream 是一個可觀察性和資料流平台，用於即時處理日誌、指標、追蹤和可觀察性數據，使ITops/SRE/SecOps/O11y 團隊能夠收集他們想要的數據，以他們需要的格式塑造數據，將數據路由到任何他們想要的地方，並按需重播數據；從而使客戶能夠觀察更多，花費更少，擁有選擇和靈活性，並提供對其數據的控制。在正確的時間以正確的格式將正確的資料流傳送到正確的目的地。
Anodot
anodot.com
Anodot 的增強分析平台是下一代商業智慧。 Anodot 主動即時識別對收入至關重要的業務事件、建議操作並自動執行補救流程。 Anodot 的專利技術超越了資料視覺化，不斷分析和關聯業務指標、警報和預測。 Anodot 的增強分析利用人工智慧和機器學習，主動提醒公司注意影響收入的業務事件，並即時自動進行補救。該公司的雲端成本解決方案提供準確的監控和預測以及節省建議，可將年度雲端支出削減高達 40%。財富 500 強公司利用 Anodot 進行雲端成本管理，並利用 Anodot 進行支付智能，以協助減少雲端浪費並保護收入流。我們的團隊橫跨幾大洲，總部位於美國和以色列，業務部門致力於數位、金融服務和電信。要了解更多信息，請訪問 www.anodot.com 或在 LinkedIn 和 Twitter 上查看我們。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace是一個平台，提供實時可觀察性和安全性，幫助監控管理IT環境，增強運營合規和性能。
SolarWinds
solarwinds.com
SolarWinds 幫助台基礎包結合 Web 幫助台和遠端支援，可自動化幫助台和 IT 支援任務，包括故障管理、資產管理和遠端控制功能。
Coralogix
coralogix.com
Coralogix是一個全面的可觀察性平台，提供日誌、指標和追蹤數據的深入分析，並支持即時警報和數據存檔。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic是一個雲端平台，用於分析機器生成的日誌數據，以提供有關性能、安全性和合規性的實時見解。
Splunk
splunk.com
Splunk是一個企業級平台，用於搜尋、監視和分析機器生成的數據，幫助提升IT運營和安全管理。
New Relic
newrelic.com
New Relic是一個基於雲的平台，提供軟體性能監控與故障排除功能，幫助用戶實時追蹤應用程式和基礎架構的健康狀況。
Memfault
memfault.com
Memfault 是一種用於嵌入式設備的可觀察性工具。一旦您的設備部署到現場，就會自動收集全面的調試和崩潰數據以及關鍵的運行狀況和性能指標。 Memfault 還允許您透過受控、可重複且低風險的流程來管理 OTA 更新到您的車隊的分發。 Memfault 支援任何運行 Linux、Android 的嵌入式裝置以及運行任何 RTOS 或裸機的 MCU。
Logz.io
logz.io
Logz.io是一個平台，幫助雲本地企業監控和分析日誌數據，支援故障排除和性能監視，並提高操作效率。
logit.io
logit.io
Logit.io是一個全球使用的日誌管理平台，幫助組織收集和分析日誌數據，以促進系統監控和業務分析。
Mezmo
mezmo.com
Mezmo是一個可觀察性平台，專注於日誌數據的收集、處理和路由，幫助企業進行應用開發、安全及合規管理。
Elastic Cloud
elastic.co
彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。