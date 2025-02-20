日誌分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬南部屬地

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
日誌分析軟體有助於應用程式日誌檔案的記錄和分析，以實現記錄保存和洞察。該軟體增強了日誌收集並提供用於儲存資料的集中資料庫。它還具有分析元件，例如預先建置的儀表板，有助於識別事件的原因和影響。此外，這些工具允許查詢日誌以發現可操作的見解。監控功能是日誌分析的一個重要方面，通常透過機器學習進行增強，有助於檢測、預測和防止未來的異常情況。公司使用這些數據來了解效能問題、解決這些問題並實施防止再次發生的策略，最終旨在提高應用程式效能和可靠性。
提議新的應用程式
Sematext
sematext.com
Sematext Cloud 是一個創新的統一平台，提供用於基礎設施監控、應用程式效能監控、日誌管理、真實用戶監控和綜合監控的一體化解決方案，為整個技術堆疊提供統一、即時的可觀察性。它被各種規模和跨行業的組織所使用，其目標是推動工程和業務團隊之間的協作，減少根本原因分析的時間，了解用戶行為並追蹤關鍵業務指標。
Edge Delta
edgedelta.com
在幾分鐘內檢測到每個異常並解決生產問題。過去，保持應用程式正常運作意味著為每個潛在問題定義監視器。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack 可讓您查看任何堆疊的內部情況、偵錯任何問題並解決任何事件。視覺化您的整個堆疊，將所有日誌聚合為結構化數據，並像使用 SQL 查詢單一資料庫一樣查詢所有內容。監控從網站到伺服器的一切。安排值班輪替、獲取可操作的警報並比以往更快地解決事件。透過超過 100 種整合來適應您的工作流程。
Validato
validato.io
Validato 是一個持續安全驗證平台，它在生產中使用安全使用的違規和攻擊模擬，模擬進攻性網路攻擊方法來測試和驗證安全控製配置。
Veriato
veriato.com
Veriato 重新發明了它創建的類別，使用基於人工智慧的使用者行為分析來幫助公司在遠端、混合和辦公室環境中預防風險並提高生產力。 Veriato 的平台在一個強大的平台中提供內部風險管理 (IRM)、行為分析、使用者活動監控 (UAM) 和資料遺失防護 (DLP) 的解決方案。 Veriato 提供監控、警報、報告和螢幕截圖，使客戶能夠具有預測性和主動性，而不是被動性，這對網路安全至關重要。該平台幫助全球企業、中小企業和政府實體提高參與度、生產力和安全性。
Middleware
middleware.io
中間件是一種即時雲端觀測平台，可將所有指標、日誌和追蹤納入統一的時間軸中，以便更快地偵錯問題。它可以幫助您從所有容器中消除資料和見解的孤島，使您的開發人員和 DevOps 能夠識別根本原因並即時解決問題。各種規模的企業都使用我們的平台來減少停機時間並改善用戶體驗。主要產品 > 即時監控 > 日誌監控 > APM 和追蹤 > 統一儀表板，可在一處查看指標、日誌和追蹤等所有資料。 > 警報與通知 > 根本原因分析 > 經濟高效 > 資料安全與保護
OpenResty
openresty.com
OpenResty 是一個成熟的 Web 平台，整合了標準 Nginx 核心和 LuaJIT。它旨在幫助開發人員建立可擴展的 Web 應用程式、Web 服務和動態 Web 網關。
Cribl
cribl.io
Cribl Stream 是一個可觀察性和資料流平台，用於即時處理日誌、指標、追蹤和可觀察性數據，使ITops/SRE/SecOps/O11y 團隊能夠收集他們想要的數據，以他們需要的格式塑造數據，將數據路由到任何他們想要的地方，並按需重播數據；從而使客戶能夠觀察更多，花費更少，擁有選擇和靈活性，並提供對其數據的控制。在正確的時間以正確的格式將正確的資料流傳送到正確的目的地。
Anodot
anodot.com
Anodot 的增強分析平台是下一代商業智慧。 Anodot 主動即時識別對收入至關重要的業務事件、建議操作並自動執行補救流程。 Anodot 的專利技術超越了資料視覺化，不斷分析和關聯業務指標、警報和預測。 Anodot 的增強分析利用人工智慧和機器學習，主動提醒公司注意影響收入的業務事件，並即時自動進行補救。該公司的雲端成本解決方案提供準確的監控和預測以及節省建議，可將年度雲端支出削減高達 40%。財富 500 強公司利用 Anodot 進行雲端成本管理，並利用 Anodot 進行支付智能，以協助減少雲端浪費並保護收入流。我們的團隊橫跨幾大洲，總部位於美國和以色列，業務部門致力於數位、金融服務和電信。要了解更多信息，請訪問 www.anodot.com 或在 LinkedIn 和 Twitter 上查看我們。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 的存在是為了讓軟體完美運作。 我們的平台將廣泛而深入的可觀察性、持續運行時應用程式安全性與先進的 AIOps 相結合，從數據中提供答案和智慧自動化。這使創新者能夠實現雲端營運的現代化和自動化，更快、更安全地交付軟體，並確保完美的數位體驗。
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack 是 Solarwinds® Web Help Desk 和 Dameware Remote Support 的組合。它們的整合可以透過自動化和簡化幫助台和 IT 遠端支援任務來節省您的時間。主要功能： • 集中式票務和事件管理• 具有自動發現和集中式庫存的IT 資產管理(ITAM) • 用於自助服務的內置知識庫• IT 變更管理和可定制的審批工作流程• 報告、SLA 警報和客戶調查•遠端控制 Windows®、Mac OS® X 和 Linux® 系統 • 用於系統監控、事件日誌檢視和網路診斷的內建工具，無需啟動完整的遠端會話 • 遠端存取以支援防火牆外的最終用戶
Coralogix
coralogix.com
Coralogix 是一個全端可觀察性平台，可隨時隨地為您提供有關日誌、指標、追蹤和安全資料的無限見解。獨特的 Streama© 技術用於在不依賴索引的情況下分析流中的可觀測性數據，這意味著您的數據（所有數據）可以為您的產品、營運和業務提供資訊。流中的元件儲存系統狀態，以提供狀態洞察和即時警報，而無需對資料進行索引，因此無需任何權衡即可實現可觀察性。一旦攝取、解析和豐富，資料就會遠端寫入客戶端控制的存檔儲存桶中。可以隨時從平台 UI 或 CLI 直接查詢存檔，從而使用戶能夠無限保留並完全控制和存取其資料。使用任何語法從任何儀表板檢視和查詢資料。 Coralogix 已成功完成 BDO 的相關安全和隱私合規性，包括 GDPR、SOC 2、PCI、HIPAA 和 ISO 27001/27701。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. 是一家基於雲端的機器資料分析公司，專注於安全、營運和 BI 用例。它提供日誌管理和分析服務，利用機器產生的大數據來提供即時 IT 洞察。 Sumo Logic 總部位於加州雷德伍德城，由ArcSight 資深人士Kumar Saurabh 和Christian Beedgen 於2010 年4 月創立，並獲得了來自Accel Partners、DFJ Growth、Greylock Partners、Institutional Venture Partners、紅杉資本、Sapphire Ventures 、Sutter Hill Ventures 的資金、天使投資人 Shlomo Kramer、Battery Ventures、Tiger Global Management 和富蘭克林鄧普頓。截至2019年5月，該公司已籌集創投總額達3.45億美元。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家總部位於加州舊金山的美國科技公司，生產用於透過 Web 式介面搜尋、監控和分析機器產生的資料的軟體。識別資料模式、提供指標、診斷問題和提供業務營運情報，使機器資料在整個組織中可存取。 Splunk 是一種用於應用程式管理、安全性和合規性以及業務和 Web 分析的橫向技術。最近，Splunk 也開始為 BizOps 開發機器學習和資料解決方案。
New Relic
newrelic.com
監控、調試和改進整個堆疊。 New Relic 是開發、營運、安全和業務團隊利用資料解決軟體效能問題的地方。 New Relic 是一家總部位於加州舊金山的科技公司，開發基於雲端的軟體，幫助網站和應用程式所有者追蹤其服務的效能。
Memfault
memfault.com
Memfault 是一種用於嵌入式設備的可觀察性工具。一旦您的設備部署到現場，就會自動收集全面的調試和崩潰數據以及關鍵的運行狀況和性能指標。 Memfault 還允許您透過受控、可重複且低風險的流程來管理 OTA 更新到您的車隊的分發。 Memfault 支援任何運行 Linux、Android 的嵌入式裝置以及運行任何 RTOS 或裸機的 MCU。
Logz.io
logz.io
Logz.io 協助雲端原生企業監控和保護其環境。 Logz.io Open 360TM 平台透過結合和擴展跨日誌、指標和數據的熟悉、強大且相關的開源功能，將可觀測性從高成本、低價值的負擔轉變為高價值、經濟高效的推動者，從而實現更好的業務成果。現在，開發人員和工程師可以使用單一 UI 和統一代理，以任何人都可以承受的成本，使用基於可擴展且易於使用的開源構建的端到端雲原生可觀測性堆疊。解鎖主動故障排除、更快的產品交付和完全支援的 SaaS 可觀察平台，同時提高時間和成本效率。
logit.io
logit.io
Logit.io 是一個日誌管理平台，全球數以千計的來自公共和私營部門組織的使用者使用該平台來管理 Grafana、ELK 和 Open Distro。該平台還提供了完整的雲端可觀察性、基礎設施監控和業務分析的解決方案。 Logit.io 也完全通過 ISO 27001 認證且符合 GDPR。
Mezmo
mezmo.com
Mezmo（以前稱為 LogDNA）是一個可觀察平台，用於管理資料並對其採取行動。它攝取、處理和路由日誌數據，以推動企業級應用程式開發和交付、安全性和合規性用例。
Elastic Cloud
elastic.co
雲端的企業搜尋、可觀察性和安全性。無論您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 還是 Google Cloud 上執行，都可以快速輕鬆地找到資訊、取得見解並保護您的技術投資。
Datadog
datadoghq.com
Datadog 是雲端時代為開發人員、IT 營運團隊、安全工程師和業務用戶提供的監控、安全和分析平台。 SaaS 平台整合並自動化基礎設施監控、應用程式效能監控和日誌管理，為客戶的整個技術堆疊提供統一、即時的可觀察性。 Datadog 被各種規模和跨行業的組織使用，以實現數位轉型和雲端遷移，推動開發、營運、安全和業務團隊之間的協作，加快應用程式的上市時間，縮短解決問題的時間，保護應用程式的安全和基礎設施，了解用戶行為並追蹤關鍵業務指標。