日誌分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 立陶宛

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Coralogix 是一個全端可觀察性平台，可隨時隨地為您提供有關日誌、指標、追蹤和安全資料的無限見解。獨特的 Streama© 技術用於在不依賴索引的情況下分析流中的可觀測性數據，這意味著您的數據（所有數據）可以為您的產品、營運和業務提供資訊。流中的元件儲存系統狀態，以提供狀態洞察和即時警報，而無需對資料進行索引，因此無需任何權衡即可實現可觀察性。一旦攝取、解析和豐富，資料就會遠端寫入客戶端控制的存檔儲存桶中。可以隨時從平台 UI 或 CLI 直接查詢存檔，從而使用戶能夠無限保留並完全控制和存取其資料。使用任何語法從任何儀表板檢視和查詢資料。 Coralogix 已成功完成 BDO 的相關安...