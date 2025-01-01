日誌分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

日誌分析軟體有助於應用程式日誌檔案的記錄和分析，以實現記錄保存和洞察。該軟體增強了日誌收集並提供用於儲存資料的集中資料庫。它還具有分析元件，例如預先建置的儀表板，有助於識別事件的原因和影響。此外，這些工具允許查詢日誌以發現可操作的見解。監控功能是日誌分析的一個重要方面，通常透過機器學習進行增強，有助於檢測、預測和防止未來的異常情況。公司使用這些數據來了解效能問題、解決這些問題並實施防止再次發生的策略，最終旨在提高應用程式效能和可靠性。
提議新的應用程式
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。
New Relic
newrelic.com
New Relic是一個基於雲的平台，提供軟體性能監控與故障排除功能，幫助用戶實時追蹤應用程式和基礎架構的健康狀況。
Elastic Cloud
elastic.co
彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一個監視和日誌分析平台，幫助用戶可視化技術堆棧、管理事件和故障排除，並支持SQL查詢。
SolarWinds
solarwinds.com
SolarWinds 幫助台基礎包結合 Web 幫助台和遠端支援，可自動化幫助台和 IT 支援任務，包括故障管理、資產管理和遠端控制功能。
logit.io
logit.io
Logit.io是一個全球使用的日誌管理平台，幫助組織收集和分析日誌數據，以促進系統監控和業務分析。
Validato
validato.io
Validato 是一個持續安全驗證平台，透過模擬網路攻擊方法來測試和驗證安全控制配置，確保生產環境的安全性。
Splunk
splunk.com
Splunk是一個企業級平台，用於搜尋、監視和分析機器生成的數據，幫助提升IT運營和安全管理。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic是一個雲端平台，用於分析機器生成的日誌數據，以提供有關性能、安全性和合規性的實時見解。
Logz.io
logz.io
Logz.io是一個平台，幫助雲本地企業監控和分析日誌數據，支援故障排除和性能監視，並提高操作效率。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace是一個平台，提供實時可觀察性和安全性，幫助監控管理IT環境，增強運營合規和性能。
Memfault
memfault.com
Memfault是一款用於嵌入式設備的觀察工具，自動收集故障數據和性能指標，並支持OTA更新管理。
Mezmo
mezmo.com
Mezmo是一個可觀察性平台，專注於日誌數據的收集、處理和路由，幫助企業進行應用開發、安全及合規管理。
Sematext
sematext.com
Sematext是一個綜合監控平台，提供基礎架構監控、應用性能監控、日誌管理等功能，幫助用戶管理IT環境。
OpenResty
openresty.com
OpenResty是一個集NGINX和LuaJIT於一體的Web平台，幫助開發人員構建可擴展的Web應用和服務，支持動態HTTP請求處理。
Edge Delta
edgedelta.com
Edge Delta是一款提高運營效率的工具，提供實時見解和自動化功能，以便快速識別異常並解決生產問題。
Veriato
veriato.com
Veriato是一款員工監控軟件，透過行為分析和人工智能提升組織安全和生產力，提供風險管理、數據保護及活動監控功能。
Cribl
cribl.io
Cribl Stream 是一個即時數據處理平台，用於收集、處理和路由日誌、度量、跟蹤和觀察數據，支持靈活性和數據控制。
Coralogix
coralogix.com
Coralogix是一個全面的可觀察性平台，提供日誌、指標和追蹤數據的深入分析，並支持即時警報和數據存檔。
Middleware
middleware.io
Middleware是一個即時雲端可觀察平台，整合指標、日誌和追蹤，以便快速除錯和分析根本原因，提升用戶體驗及降低停機時間。
Anodot
anodot.com
Anodot是一個AI驅動的分析平台，實時監測數據異常、預測業務績效並自動化成本管理，幫助企業做出明智的決策。
TIBCO
tibco.com
TIBCO 提供基於雲的解決方案，協助組織整合數據、分析和管理，支持雲端、本地及混合部署。