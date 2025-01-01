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最受歡迎 最近新增 位置智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

位置智慧軟體可能具有與 GIS 軟體類似的功能；然而，它的不同之處在於它可以即時使用大數據集，而不是提供地理空間資料的歷史快照。此外，位置智慧軟體由資料分析師和科學家使用，而不是測量員和工程師。