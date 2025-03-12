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位置智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

位置智慧軟體可能具有與 GIS 軟體類似的功能；然而，它的不同之處在於它可以即時使用大數據集，而不是提供地理空間資料的歷史快照。此外，位置智慧軟體由資料分析師和科學家使用，而不是測量員和工程師。

提議新的應用程式


Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau是一款數據可視化和分析工具，幫助用戶將數據轉化為可行的見解，支持數據準備和交互式儀表板的創建。

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps 是一個易於使用的線上地理資訊系統，允許用戶註解地圖、分析數據和優化路徑，支持團隊協作與地圖管理。

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply是一款防欺詐及地理位置合規的應用，專為遊戲、金融、媒體等行業提供準確的地理位置驗證解決方案。

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online是一個雲端軟體，用於創建和分享互動式網絡地圖，並進行空間數據分析和可視化。

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Mapbox是一個提供實時地理數據和開發工具的平台，幫助企業在應用中整合地理空間功能和位置智能。

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

IP Geolocation應用程式提供準確的IP查找服務，允許用戶根據地理位置模擬網站和應用體驗，並協助防止欺詐。

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit 是一款銷售管理工具，幫助行銷團隊管理潛在客戶、跟蹤互動並優化銷售策略。

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

近圖應用提供高分辨率空中圖像和3D數據，幫助用戶進行城市規劃和基礎設施管理，並分析土地利用變化。

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

TravelTime是一個API，可以在毫秒內計算各種交通工具到數千個地點的旅行時間，應用於企業搜索和位置智能。

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai 提供位置的流量數據分析，幫助用戶瞭解訪問趨勢、競爭對手表現及消費者行為，優化業務策略與房地產投資決策。

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse是一款位置共享應用，允許用戶以安全、臨時的方式共享實時位置，並提供私密和協作功能。

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Geo Targetly 是一款地理定位應用，根據訪客的 IP 位址，為他們提供地區相關的網站內容和廣告。

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

IPINFO是一款提供IP地址地理定位和組織數據的工具，幫助企業改善安全、數據分析和營銷策略。

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify IoT是一個平台，用於管理和處理實時地理空間數據，支持物聯網應用的可視化和分析。

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

GeoPostcodes應用提供全球247個國家的郵政編碼、地理邊界和街道數據，並支持位置基礎的搜索和分析。

Radar

Radar

radar.com

Radar應用程式提供位置基礎設施，協助各類產品和服務實現基於位置的體驗。

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline是一款映射軟件，用於可視化和分析數據，支援地圖繪製、路線規劃、報告生成及團隊協作。

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI是一個進階的對象檢測平台，用於分析衛星和無人機圖像，支援檢測、分割及追蹤變更和異常。

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx是一個低代碼/無代碼的數據分析平台，允許用戶輕鬆收集、分析數據並生成洞察，以支持商業決策。

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

MaxMind提供IP地理位置和欺詐檢測服務，幫助企業識別用戶位置、風險交易並改善網絡安全與分析。

Mapotic

Mapotic

mapotic.com

Mapotic是一個雲端平台，幫助組織利用地理數據建構地圖應用，提供互動地圖製作、數據處理及實時可視化功能。

Mappedin

Mappedin

mappedin.com

Mappedin是一款室內3D地圖應用，提供導航與數據視覺化功能，支援實時更新的互動地圖管理。

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby是一款智能的通訊應用，幫助移動團隊輕鬆協作，提供項目狀態及工作安全的全面概覽。

CARTO

CARTO

carto.com

CARTO應用程式將每日的信用卡交易數據轉換為地理位置洞察，幫助零售、房地產和公共部門的B2B客戶。

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate是一個實時地址查詢解決方案，幫助用戶快速捕捉和驗證地址，提升數據質量和用戶體驗，減少錯誤和遺漏。

Smappen

Smappen

smappen.com

Smappen是一款在線領域映射工具，為企業提供地理資訊，幫助分析市場、競爭者及選擇最佳商業地點。

Maptive

Maptive

maptive.com

Maptive是一款基於Web的地圖解決方案，幫助用戶從各種數據創建互動式地圖，支持數據整合和協作。

xMap

xMap

xmap.ai

xMap是一個位置智慧SaaS平台，提供多行業的數據集，幫助企業在地圖上可視化數據，分析數據並做出決策。

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext是一款自動化運輸和交付的AI平台，用於優化各行業的物流運營，提供實時跟踪、路由計劃及API集成等功能。

GapMaps

GapMaps

gapmaps.com

GapMaps是一個基於雲端的零售地圖平台，專注於位置情報、地圖和數據分析，幫助企業進行市場規劃及業務決策。

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica是一個專為時間和空間數據而設的資料庫，能快速處理和分析大量IoT數據及其他數據集，支持SQL查詢和即時分析。

Geoblink

Geoblink

geoblink.com

Geoblink是一個位置智慧平台，幫助企業分析地理數據，了解位置如何影響業務表現，做出明智的戰略決策。

Fielda

Fielda

fielda.com

Fielda是一個低代碼的移動數據收集和工作流程管理平台，專為現場活動而設計，幫助組織有效管理任務和數據。

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

Azira Allspark 是一個數據智能平台，提供受眾規劃和行銷解決方案，幫助企業分析消費者行為並優化行銷活動。

PlaceKit

PlaceKit

placekit.io

PlaceKit 是一個全球地理編碼 API，提供快速準確的地址自動完成、商店定位及雙向地理編碼功能。

Targomo

Targomo

targomo.com

TargomoLOOP是一個位置優化工具，幫助實體商店和服務提供商進行地點規劃、數據分析和銷售預測，提升運營效益。

Mytraffic

Mytraffic

mytraffic.io

Mytraffic 是一個位置洞察平台，提供歐洲地區精確的實地數據，幫助用戶評估和促進資產表現及流量分析。

Geokeo

Geokeo

geokeo.com

Geokeo是一款基於開源數據的地理編碼應用，利用多個來源進行分析，以提供準確的地理資訊和更完善的數據覆蓋。

Symaps.io

Symaps.io

symaps.io

Symaps.io 是一個位置智能平台，幫助客戶進行選址、規劃和擴展策略，利用各類位置數據來做出更好的決策。

Postcoder

Postcoder

postcoder.com

Postcoder是一款API應用，提供地址驗證、自動完成、地理編碼和銀行帳戶驗證等功能，幫助提高客戶數據準確性和表單轉換率。

Cloudscene

Cloudscene

cloudscene.com

Cloudscene是一個數據驅動的平台，幫助企業發現、比對及管理數據中心與雲服務，簡化採購流程，提升效率與生產力。

Azira Pinnacle

Azira Pinnacle

azira.com

Azira Pinnacle 是一個幫助企業獲取地點績效數據的應用，提供客流量分析和競爭對手表現等見解，支持數據驅動的行銷。

PiinPoint

PiinPoint

piinpoint.com

PiinPoint是一個地產策略優化應用，提供高級位置分析和市場預測工具，幫助零售商做出明智的決策。

Solvice

Solvice

solvice.io

Solvice是一個決策自動化平台，幫助開發者解決複雜的規劃、路由和排程問題，提供即時決策支持及API工具。

intuizi

intuizi

intuizi.com

Intuizi 是一款易於使用的訂閱軟體，改善媒體活動，提升企業對顧客的理解，並優化數位花費的財務回報。

SiteZeus

SiteZeus

sitezeus.com

SiteZeus是一個數據驅動的平台，幫助企業進行地點選擇、項目管理和營運優化，以提高利潤和降低風險。

Combain

Combain

combain.com

Combain應用程式可輕鬆定位室內和室外的連接設備，利用全球的手機ID和Wi-Fi數據提供設備的經緯度資訊。

IdealSpot

IdealSpot

idealspot.com

IdealSpot 是一款聚合美國零售市場數據的應用，提供分析消費者行為和零售網絡的工具，支持自助服務和顧問項目。

GeoIQ

GeoIQ

geoiq.ai

GeoIQ是一個地理信息平台，提供位置相關的數據分析和視覺化工具，幫助企業優化決策及提升效率。

Zartico

Zartico

zartico.com

Zartico應用程序提供數據驅動的見解與分析，幫助旅遊業優化營銷策略，提升客戶體驗並促進目的地管理。

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase 是一個全球連接服務平台，簡化購買與銷售，提供網絡管理和相關數據的透明度，支持多個供應商和地點的運營。

Zipscore.ai

Zipscore.ai

zipscore.ai

Zipscore.ai是一個AI驅動的市場分析與位置規劃工具，提供人口統計數據和ZIP碼地圖，幫助企業優化決策。

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