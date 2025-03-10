位置智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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intuizi.com

Intuizi, Inc. 於2019 年由經驗豐富的營銷和技術專業人士創立，旨在建立易於使用的訂閱軟體解決方案，可用於改進媒體行銷活動，提高企業對其客戶和潛在客戶的了解，並顯著改善數位支出的財務回報。從一開始，我們就希望建立一個基於使用者同意（並遵守 GDPR 和 CCPA）的數據解決方案，不會令人毛骨悚然，並且能為出版商和廣告商帶來更好的財務表現。我們想要一個適合現有工作流程的解決方案，以便它可以與客戶目前的 DSP、SSP、DMP、CMP 等結合使用，而不是取代它們。我們希望能夠查看任何資料集並將其與公共或私人的任何其他資料集進行比較。我們也想建立一個平台，讓你可以親眼看看別人的資料是否有用。最後，我們希望建立一個在行銷產業之外同樣有價值的解決方案。當我們建立 Intuizi 平台時，我們正在解決資料聚合、處理和顯示方面的大問題。我們已經提供了最具成本效益的方法來提高數位行銷活動的廣告支出回報率，並且我們為我們添加的每個訊號提供者和客戶提供更好的服務。我們現在正在準備將我們的平台用於行銷以外的領域，例如研究、社區服務、醫療保健和健康。