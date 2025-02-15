位置智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 薩爾瓦多

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
位置智慧軟體可能具有與 GIS 軟體類似的功能；然而，它的不同之處在於它可以即時使用大數據集，而不是提供地理空間資料的歷史快照。此外，位置智慧軟體由資料分析師和科學家使用，而不是測量員和工程師。
提議新的應用程式
Mappedin
mappedin.com
Mappedin 是室內 3D 地圖軟體的領先供應商。我們的平台提供強大的室內導航體驗，Mappedin CMS 作為基礎層。 CMS 是您的財產地圖的真實來源，它可以跨組織創建協作以即時維護準確的資料。 Mappedin 是一款功能強大的室內智慧地圖平台，可為您提供先進的地圖系統和直覺的尋路應用程式。我們的地圖編輯器是您的房產地圖的真實來源，它可以跨組織創建協作，以即時維護準確的地圖和位置資料。
Maptive
maptive.com
Maptive 可在幾分鐘內將您的資料轉換為自訂 Google 地圖。開始免費試用我們功能豐富的企業級軟體，並使用我們強大的繪圖工具發現資料中隱藏的機會。
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext 是一個人工智慧原生平台，可完全自動化大型企業的端對端交付和運輸。 LogiNext 為電子商務、零售、運輸、送貨上門、全通路履行和 B2B 分銷市場的 200 多家企業客戶提供服務。 LogiNext 以平均 100% 的同比增長率幫助客戶數位化和優化訂單調度、客戶溝通、路線、調度和即時跟踪，以降低物流成本並實現卓越營運。 LogiNext 以人工智慧的 SaaS 平台提供，可高度配置快遞、快遞、包裹、QSR 連鎖店、零售、電子商務和運輸等各種用例。 LogiNext 在 50 多個國家的超過 10 萬名企業用戶中使用，每天交付超過 100 萬個訂單。 LogiNext 總部位於紐約地區，在杜拜、孟買、德里和吉隆坡設有區域辦事處。
xMap
xmap.ai
xMap是一個位置智慧SaaS平台，提供來自多個產業的大量資料集，讓企業和企業在地圖上查看資料、分析資料並做出基於資料的決策。 xMap 提供全面的見解，引導企業無縫實現無與倫比的成長和市場領導地位。
Fielda
fielda.com
Fielda 是一個低程式碼且易於使用的行動資料收集和工作流程管理平台，專為現場活動而建置。 無論您的組織是進行現場資產檢查、設備安裝專案還是簡單的資料收集，Fielda 都可以幫助您按計劃進行、共享資料、消除錯誤並保持檢查合規性。其專有的地理空間軟體（GIS）地圖可以加速行動資料收集並提供深入的見解。 Fielda 具有一系列功能，包括具有離線資料收集功能的無程式碼表單產生器、完全可自訂的表單、工作流程、即時見解、影像擷取以及與其他應用程式的輕鬆集成，這些功能使Fielda 深受我們的客戶歡迎。
Nrby
nrby.com
Nrby 是行動團隊更聰明的溝通方式。 Nrby 由擁有數十年經驗的現場操作資深人士創建，旨在方便現場人員、承包商和管理人員在行動裝置、平板電腦和桌上型電腦上輕鬆直觀地使用。該應用程式具有強大的位置智慧功能，為高階主管、董事和經理提供所有專案、專案狀態、任務、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，請訪問：https://nrby.com 或發送電子郵件至 [email protected] 以了解更多資訊。
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene 是一個數據驅動的市場平台，它改變了企業購買和銷售網路服務的方式。透過簡化採購和銷售活動，Cloudscene 為具有前瞻性思維的組織提供了更強的聯繫、更輕鬆的追蹤和管理、授權和敏捷的團隊、時間和成本效率以及提高的生產力。我們的平台以無與倫比的市場情報為後盾，因為我們相信最佳的業務決策是建立在強大的數據基礎上的。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是領先的地理位置追蹤平台，配備內建的客戶通知和通訊功能。它與尋求預測可見性和位置智慧解決方案的各種規模的公司合作，幫助他們捕獲和處理資料元素，以視覺化和智慧觸發內部和外部事件。 Glympse 成立的前提是位置共享應該是暫時的，最終使用者始終可以控制該位置共享的時間限制和地理邊界。它花了十多年的時間提供位置共享體驗，在簡單、安全、有用、臨時和私密之間取得了和諧的平衡。它掌握了基於位置資料建立互動式體驗的細微差別。它很自豪能夠根據複雜的到達檢測和地理圍欄邏輯自動更新客戶所看到的內容，優化電池壽命，並透過流暢的 UX/UI 功能平衡所有這些。由於Glympse 的每個人都是技術極客，並且對創建尖端解決方案感到興奮，因此它採用了相同的方法來開發解決方案，使企業品牌能夠在人員、產品和服務運行時提供更流暢的客戶至上體驗。 Glympse 提供靈活的地理位置追蹤平台，具有企業級位置SDK、API、儀表板等，可為您建立自己的基於位置的產品或服務解決方案，用於現場服務、車隊和物流、產品交付和零售到貨通知，或使用其兩種預包裝產品之一：適用於企業客戶的 Glympse En Route 和適用於小型企業的 Glympse PRO。
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ 是一個位置智慧平台，它以地圖上易於使用的圖層的形式講述每個位置的價值（人員、他們的行為、業務和潛力）。
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot 在過去八年裡一直在匯總消費者和零售市場數據，以建立全球最全面、最新且地理最精細的美國零售市場地圖。在我們的數據基礎之上，我們在與全國數千個零售品牌合作的同時，也開發了消費者行為和零售網路分析方面的專業知識。我們為客戶提供多種洞察途徑：自助服務 SaaS、基於專案的諮詢、API 整合和企業資料共享。在 SaaS 方面，我們靈活的自助服務平台使研究人員能夠在他們正在研究的任何位置深入了解他們所需的見解和報告。對於已經達到數據成熟度的企業，我們在工業規模上豐富位置數據，並聘請高度專業的分析師，透過專有的統計方法為業務問題制定新穎的解決方案。
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI 是一個先進的物體偵測平台，旨在分析衛星和無人機影像。它使用戶能夠檢測、分割和定位這些影像中的物件和區域，以及追蹤變化和識別異常。它的用戶友好界面和無代碼方法使所有技術背景的用戶都能夠創建定制用例並從數據中獲取有價值的見解。
Geoblink
geoblink.com
Geoblink 是位置智慧平台，可協助零售、房地產和快速消費品產業的專業人士了解地點如何影響其業務績效。其先進的數據分析和預測統計使公司能夠進行深入的市場研究，以便他們能夠就其策略做出明智的決策。從這些分析中獲得的寶貴見解會立即顯示在以地圖為中心的介面上，該介面易於導航和理解。這種具有競爭力的商業智慧用於最大限度地提高商店網路的效率、執行準確的銷售預測、改進行銷組合併制定擴張計劃。
GeoPostcodes
geopostcodes.com
真正的全球本地資料集，包含 247 個國家的所有郵遞區號、地理邊界和街道資料。它每週更新一次，以保持最高的數據質量，包括中國、巴西、俄羅斯和英國等具有挑戰性的國家。 GeoPostcodes 的資料庫分為三個產品： - 郵遞區號資料庫：用於企業和產品整合的完整郵遞區號資料。 - 邊界資料庫：我們的邊緣匹配邊界以高精度和可視化解析度覆蓋郵政和行政區域。 - 街道資料庫：使用街道級資訊完成您的地理數據，以進行地址驗證、自動完成和最後一英里交付。該資料集還補充了高級功能，包括多語言支援、UNLOCODE 和 IATA 代碼、城市定義、行政區域、緯度和經度座標等。專門負責您的帳戶並致力於您的成功的客戶成功經理將確保無縫的資料整合流程並立即回答您的所有問題。 Gartner、IBM 和 UPS 等公司都依賴我們的國際郵遞區號資料庫。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩市場開發的技術。除了iGaming 之外，GeoComply 還為串流影音廣播公司以及線上銀行、支付和加密貨幣行業提供地理位置詐欺偵測解決方案，建立了令人印象深刻的客戶名單，包括Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM 、DraftKings 和FanDuel。
Postcoder
postcoder.com
Postcoder 是一個 API，為您的客戶入職表單提供了一套完全整合的驗證功能。在現有表單中新增一項或多項功能，並觀察轉換率和資料品質的提升。 - 地址查找使用郵政編碼查找或自動完成功能來捕獲地址，速度提高5 倍，且零拼寫錯誤- 屋頂地理編碼獲取世界各地地址的坐標- 銀行驗證驗證銀行帳戶以進行直接借記和轉賬- 電子郵件和手機驗證捕獲有效的電子郵件地址和手機來自客戶和潛在客戶的號碼 - OTP 驗證 使用一次性密碼保護客戶帳戶 SMS 驗證 為何使用 Postcoder？ Postcoder 幫助英國和全球 9,000 多個組織在表單轉換和資料品質方面實現了可衡量的改進。在整合 Postcoder 後，許多人表示新員工數量增加，表單完成速度更快，潛在客戶品質也大幅提高。
Symaps.io
symaps.io
用於選址、選址規劃和擴張策略的位置智慧平台。 Symaps 幫助各行業（零售、奢侈品、餐廳、汽車充電站...）的客戶做出更好的位置相關決策。該平台結合並提取各種類型的位置數據（社會人口統計、客流量、競爭環境、私人數據）的價值，以識別最佳位置並對其進行評分。提供許多功能：視覺化網路覆蓋範圍、探索集水區域、比較位置、識別白色區域、根據一組預先定義的標準瞄準新的增長區域、查找相似位置、競爭基準…直觀的介面和輕鬆的圖層可視化地圖上的資料、資料的匯入和匯出。 Symaps 平台在全球經營，目前在 15 個國家/地區使用。
Combain
combain.com
透過 Combain，可以輕鬆定位室內和室外的連接設備。我們的 Cell ID 和 Wi-Fi 資料全球資料庫提供您裝置的緯度和經度。
Geokeo
geokeo.com
Geokeo 是根據各種來源（如openstreetmap、geonames、natural Earth 等）的開源資料開發的，地理編碼引擎採用nominatim、pelias 等的功能。數據的覆蓋範圍。
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify 是一個端到端平台，用於管理和處理即時地理空間資料並產生即時見解。透過 Mapify，您可以快速建立解決方案並將其用於智慧城市、物聯網和工業 4.0。我們透過簡單、低程式碼的 SaaS 平台填補了 Google 地圖和複雜地理資訊系統之間的空白。這很簡單但功能強大，攝取 > 處理 > 視覺化 > 採取行動！
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic 是適用於歐洲任何實體地點的位置洞察平台。我們為您的挑戰提供最精確的數據 以合適的價格投資合適的地點。宣傳您的資產。從戰略區域吸引更多流量。對您的資產績效進行基準測試。利用流量洞察來做出更有利可圖的決策，以進行擴張、資產和城市推廣、行銷活化、績效追蹤隨時可用的客流量資料整體視圖：借助標準化方法，我們的客流量資料可讓您與歐洲任何地方進行比較。您的所有決策都可以由不斷變化的環境中的最佳數據驅動
SiteZeus
sitezeus.com
新興和成熟的多部門品牌、經紀人和開發人員可以利用 SiteZeus 快速將數百萬個數據點提煉成易於理解、可操作的見解。
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc. 於2019 年由經驗豐富的營銷和技術專業人士創立，旨在建立易於使用的訂閱軟體解決方案，可用於改進媒體行銷活動，提高企業對其客戶和潛在客戶的了解，並顯著改善數位支出的財務回報。從一開始，我們就希望建立一個基於使用者同意（並遵守 GDPR 和 CCPA）的數據解決方案，不會令人毛骨悚然，並且能為出版商和廣告商帶來更好的財務表現。我們想要一個適合現有工作流程的解決方案，以便它可以與客戶目前的 DSP、SSP、DMP、CMP 等結合使用，而不是取代它們。我們希望能夠查看任何資料集並將其與公共或私人的任何其他資料集進行比較。我們也想建立一個平台，讓你可以親眼看看別人的資料是否有用。最後，我們希望建立一個在行銷產業之外同樣有價值的解決方案。當我們建立 Intuizi 平台時，我們正在解決資料聚合、處理和顯示方面的大問題。我們已經提供了最具成本效益的方法來提高數位行銷活動的廣告支出回報率，並且我們為我們添加的每個訊號提供者和客戶提供更好的服務。我們現在正在準備將我們的平台用於行銷以外的領域，例如研究、社區服務、醫療保健和健康。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica 是時間和空間的資料庫。 Kinetica 可以輕鬆快速地： - 攝取大量物聯網資料和其他上下文資料集 - 使用空間和時間連接融合資料集 - 使用基於 SQL 的空間、圖形和時間序列分析或運行容器化 ML 分析資料型號
Mapotic
mapotic.com
Mapotic 是一個雲端平台，可協助組織利用地理位置資料並建立基於地圖的應用程式。它提供多種產品，包括互動式地圖產生器、地理定位資料處理平台、行動應用程式以及用於即時或近實時可視化不斷變化的資料輸入的解決方案。 Mapotic 簡化了位置資料工作並實現了引人入勝的地圖視覺化，使公司能夠創建用戶喜愛的應用程式。
Solvice
solvice.io
Solvice 是一個開發人員的決策自動化平台。大型軟體供應商和創新的最終用戶都實施我們的求解器，並每天優化他們的路線規劃和資源調度。我們為企業提供解決複雜規劃、路線和調度問題所需的工具。 Solvice 將人工智慧驅動的技術融入您的應用程式中。我們利用深厚的運籌學專業知識來加速和改進您的解決方案的發展。 Solvice 產品 OnRoute 和 OnShift 是您所有調度和物流問題的完美答案。我們的求解器在幾秒鐘內計算出最佳決策，並將這些數據發送回您的開發團隊。我們的 API 將幫助您將效率提高到一個全新的水平。透過我們的 30 天試用期開始免費優化。
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP 是一款地點最佳化工具，可協助商店、餐廳和服務供應商等實體企業進行策略性位置規劃和決策。 TargomoLOOP 是一個集中平台，用於管理您企業的所有基於位置的信息，包括客戶人口統計、零售銷售和服務區域產品。從這種方法中獲得的見解可用於檢查和增強零售和酒店地點，以及規劃開發和優化網路。由人工智慧支援的分析可以準確預測銷售，準確率達到 80-90%，並找到企業的成功動力和成長可能性。
TravelTime
traveltime.com
TravelTime 是一個 API，可以在幾毫秒內計算任何交通方式到數千個地點的旅行時間。它用於企業搜尋和位置智慧。
CARTO
carto.com
將交易數據貨幣化。 Mastercard Advisors 使用 CARTO 將數百萬日常信用卡交易轉化為零售、房地產和公共部門 B2B 客戶的基於位置的見解。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Loqate
loqate.com
Loqate 地址擷取和驗證是一種即時地址查找解決方案，可更快、更輕鬆地擷取和驗證線上表單和結帳的地址。一旦用戶開始輸入，解決方案就會提供自動完成的建議，並且我們的搜尋演算法會預測輸入的細微差別（例如位置），以便瞬間提供正確的地址。透過 Loqate，您可以開始優化使用者在網站上的體驗，並透過為使用者提供更快捷的地址輸入方式來降低購物車或表單放棄率。此外，Loqate 的地址擷取和驗證可避免資料品質不佳和錯過遞送的成本，從而提高效率。 Loqate 位址擷取和驗證具有以下功能： - 更好的資料 – 位址源自多個資料集，然後進行組合、交叉引用和清理，以產生最正確的位址版本。 - 模糊匹配－我們的自然語言處理人工智慧可以糾正任何拼字錯誤、字母互換或任何其他錯誤，而不會延遲回應時間。 - Unicode – 客戶現在可以用母語和字元集輸入位址。 - 位置偏差 – 自動偵測使用者的位置以協助搜尋並產生更快的結果，而無需輸入完整位址。 - 結果過濾 – 自訂傳回位址的參數，以便於分段，將結果限制在特定區域或排除任何給定區域之外的位址。我們幫助世界上的每個企業接觸到世界上的每個客戶 Loqate 是一個 GBG 解決方案。 GBG 是世界領先的身份資料智慧專家，使 70 多個國家的組織能夠理解近 45 億人的資料。透過整合數兆筆資料記錄，我們幫助客戶在取得和管理個人資料、風險管理、打擊詐欺和就業方面做出明智的決策。我們屢獲殊榮的全球解決方案透過可客製化的 SaaS、行動和本地平台提供。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox 是超過 400 萬開發者首選的即時定位平台。 Mapbox 提供精確的位置資料和靈活的開發工具，使任何企業都可以為其應用程式添加地理空間功能，並透過位置智慧增強營運。客戶涵蓋汽車、物流、商業智慧、零售、旅遊、數據視覺化、消費者應用程式、天氣、物聯網、地理空間分析等。憑藉領先的網路和行動地圖渲染技術，Mapbox 因提供深受開發人員、公司和商業領袖信賴的高效能、可自訂、可靠且可擴展的位置服務而聞名。 Mapbox 服務包括全球地圖資料、即時交通、地理編碼和地址搜尋以及導航路線和方向。透過 API、程式碼庫、SDK 和綜合開發人員文件使用 Mapbox 進行建置。 Mapbox 專為各種規模的企業而設計，可以免費開始構建，定價基於每月使用情況，無需預先許可或合約。 Mapbox 是一個由 700 多人組成的全球團隊，在華盛頓特區、赫爾辛基和東京設有辦公室。 Mapbox 成立於 2010 年。
Nearmap
nearmap.com
探索比衛星影像和 3D 資料品質更好的高解析度鳥瞰圖，以及為政府和企業提供的自動化見解。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai 為您提供任何地點背後的故事。 Placer.ai 的客流量數據可讓您衡量訪問量、查看趨勢、對競爭對手進行基準測試、發現新受眾並找到並贏得理想的租戶或房產。零售商、商業房地產專業人士、消費品公司、投資者和市政當局依靠 Placer.ai 做出明智的決策和獲勝的建議。 Key features include: - Visitation measurement & trends - True Trade Area - Customer insights & demographics - Customer journeys - Competitive benchmarking - Chain & industry analysis - Online analytics platform - Data feed, custom reports & API Sign up for a free account and Placer.人工智慧
Tableau
tableau.com
Tableau 是一個分析平台，它改變了我們使用資料解決問題的方式，使人們和組織能夠充分利用資料。 Tableau 是最廣泛、最深入的端對端資料和分析平台。透過完全整合的資料管理和治理、視覺化分析和資料講故事以及協作，確保負責任地使用資料並推動取得更好的業務成果 — 所有這些均由 Tableau 中內建的 Salesforce 行業領先的 Einstein 提供每個人都可以使用，無論他們在資料視覺化工具方面的專業知識如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 使用者使用，並利用 Tableau AI 的強大功能以更個人化、情境化和智慧的方式交付資料。了解更多信息，請訪問 https://tableau.com/pulse Tableau Cloud 透過快速、靈活、直觀的分析來支援更聰明、由洞察力驅動的決策。在世界排名第一的分析平台上體驗完全託管的基於雲端的企業級解決方案。 Tableau Prep Builder 提供了一種現代化的資料準備方法，可以更快、更輕鬆地組合、調整和清理資料以進行分析。
Smappen
smappen.com
Smappen 是一種線上領土地圖工具，可為企業提供位置情報以進行有效的市場研究。可視化貿易區域、獲取人口洞察並分析競爭對手，以就最佳商業地點做出明智的決策。由於駕車時間區域，您還可以輕鬆管理物流並推動本地行銷策略。立即使用 Smappen 釋放位置智慧的力量並優化您的業務成功！
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint 優化零售商房地產策略，以推動更快、更準確的決策。這個易於使用的集中式數據平台為國家特許經營商和連鎖店提供先進的預測分析，可存取領先業界的數據，從而增強 PiinPoints 市場規劃工具和預測模型。
Scribble Maps
scribblemaps.com
易於使用的線上 GIS 和網路地圖視覺化解決方案。註釋地圖、繪製區域、篩選資料、分析資料、最佳化路線等。非常適合需要管理和創建大量地圖的團隊。較低的學習曲線將地圖數位化帶到組織的各個層級。 Scribble Maps 成立於 2009 年，是根據用戶的直接回饋而建構的。我們的團隊入口網站允許團隊在地圖上進行協作和協同工作，並透過大量匯出選項，Scribble Maps 可以與現有工作流程集成，為您的整個組織帶來地理空間功能。
Radar
radar.com
每個產品和服務的位置基礎設施。 最具創新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 為全球數億設備提供基於位置的體驗。
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit 是一個全球地理編碼 API，為您的應用程式提供快速且準確的地址自動完成、商店定位器和雙向地理編碼。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基於雲端的軟體，用於建立和分享互動式網路地圖。 繪製地圖並與您的位置資料交互 使用 Esri 的基於 Web 的地圖軟體 ArcGIS Online 建立互動式 Web 地圖。當您與資料互動、放大和在地圖上搜尋時，請獲得新的視角和增強的細節。使用智慧、數據驅動的地圖樣式和直覺的分析工具來獲取位置情報。透過協作建構和使用地圖，在整個組織內有效地工作。與特定的人或全世界分享您的見解。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 是一個有趣的、低程式碼/無程式碼、端到端資料分析平台，讓任何人在任何地方將大量資料轉化為快速見解，幫助他們每天創造突破。如今，世界各地的組織都依靠 Alteryx 來快速提高員工的技能並產生高影響力的業務成果。因此，請造訪 Alteryx.com 開始免費試用並從您的數據中獲得更多收益！
MaxMind
maxmind.com
自 2002 年以來，MaxMind 一直是業界領先的 IP 情報、代理商偵測和線上詐騙偵測工具提供者。 MaxMind 被稱為 GeoIP® 的創建者和第一家提供 IP 位址資料和詐欺偵測服務的公司，其使命是透過資料驅動的解決方案使網路更安全、更智慧。全球超過 100,000 家企業依靠 MaxMind 資料來實現網路安全、內容客製化、廣告、分析、數位版權管理、合規性、使用者體驗優化和線上詐欺預防。公司使用 GeoIP 資料來定位網路訪客並向他們展示相關內容和廣告、執行分析、實施數位版權並有效地路由網路流量。企業可以使用 GeoIP 資料獲得更多有關客戶連線速度、ISP 等的見解。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我們的地理定位工具對您的網站訪客進行地理定位。使用 IP 地理位置按國家、州和城市重新導向訪客或顯示內容。
Zipscore.ai
zipscore.ai
市場分析和位置規劃的人工智慧副駕駛。探索更多全面的人口普查資料、郵遞區號地圖以及各種地理細節的資訊。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的軟體可協助現場銷售團隊更快、更聰明地運作。他們的解決方案利用數位工具解決了銷售組織的所有主要痛點。潛在客戶和區域管理、代表績效追蹤、數位合約、潛在客戶生成等功能。他們還提供多種附加服務，例如培訓圖書館、地理圍欄行銷平台和房主信息，以幫助您更聰明地銷售。最重要的是，他們親自與您和您的公司合作，以確保您獲得想要的結果。請造訪 salesrabbit.com 以了解更多資訊。
Mapline
mapline.com
將您的數據連接到現實世界。只需幾秒鐘，您就可以上傳數據，在地圖上查看數據，建立路線，產生圖表和報告，並將所有數據整合到視覺化儀表板中。使用我們強大的分析工具，創建可視化和理解數據的新方法。如果您遇到問題，我們的專家團隊隨時準備向您展示如何充分利用您的數據！致電我們、與我們聊天或發送電子郵件，我們隨時為您提供協助。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用來連接的產業雲。 Connectbase 是行業合作夥伴，支援下一代連接購買和銷售，包括自動報價，並提供深入、值得信賴的見解。 Connectbase 的業界領先平台 The Connected World 為全球近 300 家供應商提供服務，管理超過 150 個國家的 27 億個地點。 Connectbase 團隊建立了一個互聯的生態系統，改變了網路購買和銷售流程。請造訪 Connectbase connectbase.com 並在 LinkedIn 上關注我們：linkedin.com/company/connectbase-us/
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式從任何 IPv4 和 IPv6 位址取得安全性資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
Zartico
zartico.com
Zartico 目的地作業系統® (ZDOS®) 採用我們專有的整合式資料模型™，包括居民和遊客以及所有活動類型的最高頻率和最高解析度的地理位置、支出和活動資料。結合目的地入住率、行銷績效和我們的策略顧問團隊，全國 200 多個目的地相信 Zartico 能夠提供清晰的見解，從而創造更好的成果。 Zartico 成立於 2019 年，旨在解決旅遊業面臨的世界上最嚴峻的挑戰，透過提高居民的生活品質和遊客體驗，同時促進旅遊業內的組織變革，造福社區。我們的使命是透過改進數據智慧和決策，使組織能夠更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供獨特的見解、基準、基準和指數，DMO 可以透過它們衡量其成功並提供有利於利害關係人和社區的成果。為了幫助我們的合作夥伴成功管理他們的目的地，我們引入了當代目的地組織的五個基礎，以超越過時的以行銷為中心的 KPI 來衡量和了解遊客經濟的真正影響。目前，超過 200 家 Zartico 合作夥伴正在使用這套綜合最佳實踐來改善策略規劃、卓越營運、利害關係人參與和協調，並最終引導其遊客經濟取得更大的成功。
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps 是一個基於雲端且易於使用的零售地圖平台。該平台專注於位置智慧、地圖繪製和數據分析。 GapMap 使零售企業能夠建立人口普查、行業和數位資料並將其應用於網路規劃流程。透過使用此平台，企業可以獲得有關其行業、競爭對手和客戶的強大且具有成本效益的見解。企快餐店、快餐店、咖啡館、咖啡零售、燃料、兒童保育、健康與健身、零售開發、醫療與保健等行業使用 GapMaps 平台進行重要業務決策。目前，GapMaps已被澳洲、紐西蘭、印度、印尼、中東、香港、台灣、奈及利亞等地的客戶有效使用。
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC 是一個全球消費者洞察平台，透過可操作的情報幫助行銷和營運領導者提高效率，從而推動業務成果。其使命是創造一個更具相關性的世界，讓品牌接觸消費者並與他們建立關係。 Azira 提供創新的行銷解決方案來管理受眾、啟動全通路行銷活動並了解客流量歸因。它還為選址、貿易區域分析、競爭情報等用例提供營運見解。 Azira 為零售、飯店、旅遊、房地產、金融服務和媒體企業提供服務。 Azira 資料智慧平台闡明了 44 個國家 70 多萬個地方的消費者行為。營運情報：Pinnacle 可以輕鬆獲得有關位置績效的見解，幫助回答以下問題： - 我所在位置的人流量如何？ - 一周中的哪一天或一天中的哪一天訪問量最多？ - 他們在我的位置待了多久？ - 我的訪客在哪裡生活或工作？ - 訪客前往我所在位置最常用的路線是什麼？ - 我的競爭對手錶現如何？行銷情報：Allspark 讓您可以即時存取高級受眾管理，為您的數據驅動行銷提供支援： - 根據真實數據建立和管理受眾。 - 透過跨數位管道即時估計自訂受眾，提高媒體規劃效率，並比較結果，從而更明智地分配預算。 - 在您選擇的平台上啟動。 - 透過離線歸因閉合循環來衡量結果。 - 創建與您目前客戶或競爭對手客戶相似的受眾群體，並以他們為目標來推動收購。
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC 是一個全球消費者洞察平台，透過可操作的情報幫助行銷和營運領導者提高效率，從而推動業務成果。其使命是創造一個更具相關性的世界，讓品牌接觸消費者並與他們建立關係。 Azira 提供創新的行銷解決方案來管理受眾、啟動全通路行銷活動並了解客流量歸因。它還為選址、貿易區域分析、競爭情報等用例提供營運見解。 Azira 為零售、飯店、旅遊、房地產、金融服務和媒體企業提供服務。 Azira 資料智慧平台闡明了 44 個國家 70 多萬個地方的消費者行為。營運情報：Pinnacle 可以輕鬆獲得有關位置績效的見解，幫助回答以下問題： - 我所在位置的人流量如何？ - 一週中的哪一天或一天中的哪一天訪客最多？ - 他們在我的位置待了多久？ - 我的訪客在哪裡生活或工作？ - 訪客前往我所在位置最常用的路線是什麼？ - 我的競爭對手錶現如何？行銷情報：Allspark 讓您可以即時存取高級受眾管理，為您的數據驅動行銷提供支援： - 根據真實數據建立和管理受眾。 - 透過跨數位管道即時估計自訂受眾，提高媒體規劃效率，並比較結果，從而更明智地分配預算。 - 在您選擇的平台上啟動。 - 透過離線歸因閉合循環來衡量結果。 - 創建與您現有客戶或競爭對手客戶類似的受眾群體，並以他們為目標來推動收購。