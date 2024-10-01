位置智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奈及利亞

Glympse

corp.glympse.com

Glympse 是領先的地理位置追蹤平台，配備內建的客戶通知和通訊功能。它與尋求預測可見性和位置智慧解決方案的各種規模的公司合作，幫助他們捕獲和處理資料元素，以視覺化和智慧觸發內部和外部事件。 Glympse 成立的前提是位置共享應該是暫時的，最終使用者始終可以控制該位置共享的時間限制和地理邊界。它花了十多年的時間提供位置共享體驗，在簡單、安全、有用、臨時和私密之間取得了和諧的平衡。它掌握了基於位置資料建立互動式體驗的細微差別。它很自豪能夠根據複雜的到達檢測和地理圍欄邏輯自動更新客戶所看到的內容，優化電池壽命，並透過流暢的 UX/UI 功能平衡所有這些。由於Glympse 的每個人都是技術極...