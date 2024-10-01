位置智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬拉威

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IdealSpot 在過去八年裡一直在匯總消費者和零售市場數據，以建立全球最全面、最新且地理最精細的美國零售市場地圖。在我們的數據基礎之上，我們在與全國數千個零售品牌合作的同時，也開發了消費者行為和零售網路分析方面的專業知識。我們為客戶提供多種洞察途徑：自助服務 SaaS、基於專案的諮詢、API 整合和企業資料共享。在 SaaS 方面，我們靈活的自助服務平台使研究人員能夠在他們正在研究的任何位置深入了解他們所需的見解和報告。對於已經達到數據成熟度的企業，我們在工業規模上豐富位置數據，並聘請高度專業的分析師，透過專有的統計方法為業務問題制定新穎的解決方案。