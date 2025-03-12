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鄰近行銷軟體，也稱為基於位置的行銷軟體，使企業能夠根據客戶或潛在潛在客戶當前的地理位置自動向其發送行銷訊息。這種創新軟體可以識別客戶或潛在客戶何時靠近指定的興趣點 (POI)，從而提示將量身定制的、上下文相關的行銷內容直接發送到他們的行動裝置。這些工具使行銷人員能夠在最佳時刻在正確的位置精確定位適當的受眾，促使他們採取所需的行動，例如訪問商店或完成購買。雖然該技術主要由零售店和餐廳等擁有實體店面的企業使用，但它也適用於購物中心、交通樞紐和活動場所等大型場所的更廣泛應用。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads 提供廣告製作和管理服務，讓用戶可精確定位目標受眾，並提供報告分析以優化廣告效果。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一個全渠道客戶參與平台，幫助企業根據客戶行為制定個性化營銷策略，以提升客戶忠誠度和業務成果。
Woosmap
woosmap.com
Woosmap是一個位置服務平台，提供地圖、地址驗證、地理編碼等工具，幫助企業管理和優化位置數據。
Bluedot
bluedot.io
Bluedot是一個基於位置的服務平台，幫助企業利用精確的地理數據進行客戶消息傳遞，提高參與和運營效率。
Netmera
netmera.com
Netmera是一個綜合客戶參與平台，提供個性化行銷解決方案，包括推送通知、應用內消息與分析，幫助企業提高用戶參與與轉化率。
Zoniz
zoniz.com
Zoniz是一個利用接近技術的互動平台，幫助用戶根據位置與附近的服務、活動和社區內容建立聯繫。
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi是一個雲端平台，幫助企業提供安全的Wi-Fi連接，並通過數據分析改善用戶體驗，無需額外的IT工作負擔。
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
Bloom Intelligence是一款餐廳營銷平台，通過數據收集和分析，提供自動化營銷和聲譽管理工具，幫助提升客戶參與和滿意度。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是一個完整的 CRM 解決方案，幫助 iGaming 公司利用實時數據和 AI 管理玩家關係，提升經驗和保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush是一個完整的CRM解決方案，幫助iGaming公司透過實時數據和AI提升玩家關係，增強玩家體驗和留存率。
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze是一款商業名錄管理應用，協助企業管理和分發一致的業務信息，以提高在線可見性和搜索排名。
Blue Bite
bluebite.com
Blue Bite是一個數字平台，通過NFC、QR碼和地理圍欄技術，將實體物品與互動內容連接，提升用戶參與度和互動體驗。
Pulsate
pulsatehq.com
脈動是一個位置行銷解決方案，幫助企業依據用戶的精確位置進行互動和個性化內容推送。
Adentro
adentro.com
Adentro是一個基於訪問的營銷平台，幫助企業追蹤客戶到店行為，建立客戶資料，並衡量廣告效果。
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