Cloud4Wi

cloud4wi.com

Cloud4Wi 幫助企業釋放實體位置的力量。透過我們的雲端平台，企業可以提供無縫、安全的 WiFi 存取並釋放創新的位置感知體驗，同時推動業務成果，而無需為 IT 員工帶來任何額外工作量。 Cloud4Wi 擁有超過1.5 億行動用戶，遍佈150 多個國家的70,000 個地點，是全球領先企業值得信賴的合作夥伴，包括Albertsons、Aldi、漢堡王、Campari Group、Carmila（家樂福集團）、Guess、Gruppo FS Italiane、Prada Group、Puma、Raia Drogasil 和 Valentino——推動業務成果。 Cloud4Wi 提供雲端 WiFi 解決方案，讓企業能夠提供無縫且安全的 WiFi 連接，同時增強使用者體驗並推動業務成果，而無需為 IT 員工帶來任何額外工作量。透過 Cloud4Wi，企業只需點擊幾下即可啟動並執行其 WiFi 服務。他們可以透過包含詳細日誌和分析的單一基於雲端的儀表板管理和主動監控多個地點和國家的 WiFi 服務。使用 Cloud4Wi，企業可以自訂 WiFi 的各個方面，以最適合其業務和用戶需求。他們可以在基於 Wi-Fi CERTIFIED Passpoint、WBA OpenRoaming 和強制門戶的多個入職選項中進行選擇，並且可以輕鬆自訂註冊門戶，從外觀到語言。透過Cloud4Wi強大的整合工具，企業可以快速將WiFi整合到現有的營運工作流程中，並輕鬆管理使用者體驗的每一步。借助Cloud4Wi的合規框架，企業還可以靈活地滿足其個人資料保護要求並遵守所有領域的當地法規。企業最終可以利用 WiFi 接入來加速從用戶收集數據。不僅如此，他們還能夠根據用戶人口統計和行為發送相關內容，例如廣告、優惠券和調查，同時利用 WiFi 分析來改善業務決策。優點： - 完全客製化訪客WiFi 服務- 透過Wi-Fi CERTIFIED Passpoint 實現安全網路存取- 與WBA OpenRoaming 實現全球無縫連接- 透過分析、儀表板和日誌進行主動監控- 輕鬆整合到現有營運工作流程- 輕鬆遵守資料保護法規和特定公司的需求 受影響的指標： - 降低總擁有成本 - 保護 WiFi 投資 - 無隱藏成本