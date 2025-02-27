以位置為基礎的行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 突尼西亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
鄰近行銷軟體，也稱為基於位置的行銷軟體，使企業能夠根據客戶或潛在潛在客戶當前的地理位置自動向其發送行銷訊息。這種創新軟體可以識別客戶或潛在客戶何時靠近指定的興趣點 (POI)，從而提示將量身定制的、上下文相關的行銷內容直接發送到他們的行動裝置。這些工具使行銷人員能夠在最佳時刻在正確的位置精確定位適當的受眾，促使他們採取所需的行動，例如訪問商店或完成購買。雖然該技術主要由零售店和餐廳等擁有實體店面的企業使用，但它也適用於購物中心、交通樞紐和活動場所等大型場所的更廣泛應用。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Adentro
adentro.com
Adentro 是唯一基於訪問的行銷平台，可與店內 WiFi 配對，以推動真實的客人訪問並證明這一點。我們的技術可協助您識別未知客戶、吸引新客戶並衡量他們的造訪行為。我們專有的 Walk-Through Rate™ 與豐富的客戶檔案相結合，簡化了您推動和衡量您所在地點收入影響的方式。您正在投資數位廣告嗎？利用我們超過 5300 萬消費者的資料庫，將您的行銷活動定位到訪問像您這樣的企業的當地人。 Adentro 可以幫助您更了解您的客人，從而實現更有效的行銷並提高投資報酬率。
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報 (ROI)。自助服務 使用我們創新的自助服務平台，您可以自行管理您的廣告活動。您可以簡單地從頭開始建立自己的廣告，或使用我們眾多廣告範本之一，選擇它們的定位方式，選擇您希望它們出現的管道和網站，然後在報告部分查看結果。無論您選擇哪個選項，您都將獲得從線上廣告活動中獲得更好效果所需的一切。
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信賴的本地搜尋企業列表身份管理提供商，幫助全國品牌和本地企業控制並提高其在線企業列表的可見性，並向廣泛的本地搜索平台網絡提供可信、經過驗證的本地企業信息。
Woosmap
woosmap.com
利用地圖繪製、地址查找、地理編碼、距離計算、地圖、移動位置檢測、位置搜尋引擎等進行創新、提高轉換率並提供更快的數位旅程。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人、物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 運用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧、永續，並提供無縫的人員體驗。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
餐廳行銷平台 CDP 用於收集、清理和集中賓客資料。由人工智慧驅動的行銷自動化和聲譽管理可推動更快、更有效率的成長。
Netmera
netmera.com
Netmera 是一個全通路客戶參與行銷平台，可提供個人化的客戶體驗。該平台允許數位行銷人員和產品經理透過人工智慧支援的行動和網路推播通知、應用程式內訊息、彈出視窗、分析和行銷自動化來增加收入和投資回報率。 Netmera 在全球擁有 4.5 億用戶，每月發送 120 億則推播通知。 Netmera 協助公司接觸、轉換和留住客戶。
Bluedot
bluedot.io
位置提供相關性和意圖。 Bluedot 讓公司（透過其行動應用程式）能夠利用現實世界的見解並發現在客戶首選管道上向客戶發送訊息的正確時機。 Bluedot 的行動定位技術使品牌和企業能夠大規模地取悅客戶。我們的定位精度比其他解決方案高 20 倍。無需硬件。 了解您的客戶去過哪裡、他們經常去哪裡，並預測如何最好地吸引他們。提供 1:1 見解。公司從 Bluedot 的位置數據中獲取背景資訊。將您的數位客戶檔案與身體行為配對，以獲得真正的 360 度視角，直到個人層面。了解 Dunkin'、Salesforce、Oracle、麥當勞、肯德基、Cox Automotive 和 Transurban 等頂級企業為何與 Bluedot 合作以滿足其基於位置的需求。
Blue Bite
bluebite.com
我們的專利平台使創作者能夠建立動態數位體驗，並使用 NFC、QR 和地理圍欄等技術透過實體物品引導他們。由於實體事物變得更加智能，用戶只需點擊或掃描智慧型手機即可存取有價值的內容。
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi 幫助企業釋放實體位置的力量。透過我們的雲端平台，企業可以提供無縫、安全的 WiFi 存取並釋放創新的位置感知體驗，同時推動業務成果，而無需為 IT 員工帶來任何額外工作量。 Cloud4Wi 擁有超過1.5 億行動用戶，遍佈150 多個國家的70,000 個地點，是全球領先企業值得信賴的合作夥伴，包括Albertsons、Aldi、漢堡王、Campari Group、Carmila（家樂福集團）、Guess、Gruppo FS Italiane、Prada Group、Puma、Raia Drogasil 和 Valentino——推動業務成果。 Cloud4Wi 提供雲端 WiFi 解決方案，讓企業能夠提供無縫且安全的 WiFi 連接，同時增強使用者體驗並推動業務成果，而無需為 IT 員工帶來任何額外工作量。透過 Cloud4Wi，企業只需點擊幾下即可啟動並執行其 WiFi 服務。他們可以透過包含詳細日誌和分析的單一基於雲端的儀表板管理和主動監控多個地點和國家的 WiFi 服務。使用 Cloud4Wi，企業可以自訂 WiFi 的各個方面，以最適合其業務和用戶需求。他們可以在基於 Wi-Fi CERTIFIED Passpoint、WBA OpenRoaming 和強制門戶的多個入職選項中進行選擇，並且可以輕鬆自訂註冊門戶，從外觀到語言。透過Cloud4Wi強大的整合工具，企業可以快速將WiFi整合到現有的營運工作流程中，並輕鬆管理使用者體驗的每一步。借助Cloud4Wi的合規框架，企業還可以靈活地滿足其個人資料保護要求並遵守所有領域的當地法規。企業最終可以利用 WiFi 接入來加速從用戶收集數據。不僅如此，他們還能夠根據用戶人口統計和行為發送相關內容，例如廣告、優惠券和調查，同時利用 WiFi 分析來改善業務決策。優點： - 完全客製化訪客WiFi 服務- 透過Wi-Fi CERTIFIED Passpoint 實現安全網路存取- 與WBA OpenRoaming 實現全球無縫連接- 透過分析、儀表板和日誌進行主動監控- 輕鬆整合到現有營運工作流程- 輕鬆遵守資料保護法規和特定公司的需求 受影響的指標： - 降低總擁有成本 - 保護 WiFi 投資 - 無隱藏成本
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate 是一種位置行銷解決方案，可讓行銷人員根據使用者的精確位置吸引使用者。
Zoniz
zoniz.com
Zoniz 是一個互動平台，它使用鄰近技術根據人們的位置來接觸他們。 市政當局、博物館、大學、活動和會議、體育場和運動場、餐廳和咖啡店、酒店、購物中心和商店等可以使用它通過發布相關內容與公民、遊客、參觀者和顧客互動到人們當前所在的位置。 Zoniz 讓社群行銷變得簡單，對於初學者和專業人士都是如此。 Zoniz 提供您傳達訊息所需的一切。沒有程式設計師，沒有設計師——只有結果。