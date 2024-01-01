以位置為基礎的行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲 最受歡迎 最近新增

鄰近行銷軟體，也稱為基於位置的行銷軟體，使企業能夠根據客戶或潛在潛在客戶當前的地理位置自動向其發送行銷訊息。這種創新軟體可以識別客戶或潛在客戶何時靠近指定的興趣點 (POI)，從而提示將量身定制的、上下文相關的行銷內容直接發送到他們的行動裝置。這些工具使行銷人員能夠在最佳時刻在正確的位置精確定位適當的受眾，促使他們採取所需的行動，例如訪問商店或完成購買。雖然該技術主要由零售店和餐廳等擁有實體店面的企業使用，但它也適用於購物中心、交通樞紐和活動場所等大型場所的更廣泛應用。