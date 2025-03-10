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本地搜尋引擎優化軟體使企業能夠向附近的潛在客戶推銷他們的產品。此軟體類別有助於確保在 Local 3-Pack 中的位置，這是一組突出顯示在 Google 搜尋結果頂部的列表，並附有地圖。從功能上講，本地 SEO 軟體可以促進諸如向搜尋引擎提交精確的企業列表、監控本地搜尋排名、監督線上評論以及完善公司的 Google 我的商家資料等任務。通常，擁有實體店面的小型企業會利用本地 SEO 產品來提高品牌知名度並增加人流。
提議新的應用程式
Local Falcon
localfalcon.com
當地獵鷹是一款本地搜索排名追蹤工具，幫助企業提高可見性並評估其在評論網站上的表現。
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO 提供本地市場營銷解決方案，幫助企業管理本地搜索排名、評論及在線形象，以提升可見性和吸引客戶。
Social Places
socialplaces.io
行銷技術機構，專門從事多地點品牌的清單、聲譽、社交、廣告和預訂。 Social Places 的價格對於特許經營商來說是負擔得起的，並提供實踐服務來實施和推動本地行銷策略。產品套件包括清單 - 跨渠道設定、最佳化和管理位置頁面。聲譽 - 集中並回應多個管道的回饋。社交 - 大規模上傳、管理和批准在地化內容。廣告 - 跨 100 多個平台的付費媒體和數據視覺化。 Bookings - 專為特許經營商打造的預訂和預約軟體。
dbaPlatform
dbaplatform.com
本地數位廣告和清單工具和解決方案。 dbaPlatform 幫助企業提高本地企業在 Google、Apple、Bing 和其他消費者平台上的知名度。 dbaPlatform 提供客製化計畫： + Done for You 廣告+ Done by You 廣告+ Done for You 清單+ Done by You 清單我們的廣告解決方案中的一些關鍵功能包括： + 帳戶建立+ 帳戶設定+ 監控與故障排除+ Feed優化+ White -標籤報告我們的清單解決方案中的一些關鍵功能包括： + 為多地點企業自動執行和安排Google 帖子+ 擴展由Google Looker 提供支援的Google 商家資料洞察數據的報告+ 將所有地點的Google評論匯入到單一畫面中能夠回覆評論 + 自動將位置資料同步到網路上的主要線上目錄和資料聚合器，並確保所有重複清單均已被抑制
DigitalMaas
digitalmaas.com
我們是一個全球本地行銷平台，供企業用來優化其在多個搜尋平台（例如Google 我的商家、Apple、Facebook 和Bing）上的位置資訊。其在多個搜尋平台上的位置資訊。
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo 擁有您的多地點品牌所需的一切，幫助客戶從搜尋到採取行動。在最大的搜尋、地圖和社交媒體平台上更新和同步您的業務訊息，以提升您的本地搜尋引擎優化 (SEO)。透過跨搜尋、地圖和社交網站收集評論和評分並從一個地方回覆來管理您的聲譽。透過在所有 Facebook 位置頁面上發布訊息，就像在一頁上發布訊息一樣簡單，可以放大您的品牌訊息。
Experience.com
experience.com
自2015年以來，Experience.com一直致力於提供世界一流的AI在線聲譽，評論和業務管理解決方案，幫助公司和專業人員增強其在線業務以及客戶和員工的參與度。通過共同的使命，旨在幫助數百萬組織發展和改進，Experience.com的集成SaaS平台繼續領導該行業成為數字營銷創新的最前沿。 Experience.com迎合廣泛的目標市場，包括本地專業人員和多站點品牌，旨在通過AI和客戶反饋的力量來鞏固其在線聲譽。 該平台旨在幫助企業和專業人士提高他們的卓越經驗，從客戶反饋中獲得洞察力，並在受眾中建立堅定不移的信任。它使他們不僅要保持出色的在線聲譽，還可以利用它作為獲得新業務的工具。 多功能解決方案提供了各種規模的企業，提供了各個行業的客戶體驗（CX），員工體驗（EX）和聲譽管理的手段。搜索排名平台還允許專業人員和組織從一個平台控制其整個在線形象，並使用量身定制的工具來攀升搜索等級。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一個MaaS（行銷即服務）平台，透過三種方式更好地與客戶和潛在客戶互動、增加評論以及創建統一的客戶資料庫來指導品牌和企業與Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等大公司的分銷技術合作夥伴關係平台可以在單一介面中管理所有清單。透過實施品牌審核、智慧回應管理和採用最佳實踐來產生評論來建立聲譽。增加參與度 透過 ProManages 統一聊天整合和來自多個平台的查詢來接觸客戶和潛在客戶。透過回應範本、自動回應、Chabot 和票證路由啟用實用聊天協助。 ProManage 是一個新興的 MaaS 平台，透過跨多個平台的可發現性、增強與客戶和潛在客戶的互動、改善評論和評級以及統一的客戶資料庫來指導品牌和企業。集成 透過將 Promanage 與現有工具集成，簡化您的客戶體驗管理。
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com 是多地點 Google 商家資料軟體的超值選擇。代理商和直接客戶都喜歡我們。管理您在當地的聲譽並大量發佈內容、服務、產品和照片。輕鬆概覽所有本地搜尋優先順序和效能，以便您知道要採取哪些措施。我們的 A/B 測試功能可以輕鬆最大化本地可見性。人工智慧支援的評論回應、競爭性評論報告和已刪除的評論使其成為本地搜尋評論的頂級播放器，可提高您的權威。兩週免費測試和無與倫比的價格！誰使用 GMBapi.com？對推動績效、聲譽管理、發佈內容和照片感興趣的多地點企業。我們以 15% 的價格獲得 90% 的利益。 15 分鐘內使用您的數據進行 24/7 線上免費測試！
Direction Local
direction.com
Direction Local 是一個完整的在地行銷平台，專為希望快速提高線上知名度、接觸更多客戶並提高聲譽的企業而設計。其強大的工具包包括美國頂級目錄的引文構建、列表管理、評論管理、發布套件以及詳細的本地 SEO 報告見解。透過 Direction Local，會員可以體驗到本地搜尋中更快的排名提升、更大的地圖可見性以及更多的潛在客戶開發。會員資格起價為 999 美元/年，針對醫療保健（1199 美元/年）和旅遊（1099 美元/年）領域的企業提供利基計劃。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 協助透過經銷商網路進行銷售的品牌和製造商透過協調的訊息傳遞和數據驅動的見解來增強客戶旅程，從而優化行銷支出。 PowerChord 的軟體可輕鬆整合到您現有的行銷科技套件中，以便與本地客戶建立聯繫並在此過程中建立品牌忠誠度。憑藉與製造商及其數千名經銷商網路合作的豐富經驗，PowerChord 擁有創新、解決方案和支持，為當地市場注入活力。從平台整合和客製化解決方案到培訓和入職，PowerChord 團隊知道如何才能最大限度地取得成功。
iReview
ireview.com
iReview：您值得信賴的線上聲譽管理合作夥伴在快速發展的數位環境中，企業認識到線上評論在塑造其成功方面所發揮的關鍵作用。輸入 iReview——一個創新的線上聲譽管理平台，旨在為數位時代的企業提供支援。主要特點： 1. 全面的聲譽管理：iReview 為企業提供整體解決方案，幫助他們產生更多評論、獲得更高的搜尋引擎排名並提高在各個平台上的知名度。 90% 的線上客戶在購買前都會諮詢評論，因此 iReview 強大的聲譽管理解決方案不可或缺。 2. 多方面的工具：該平台為企業提供了一套工具來產生、管理、監控、回應、審查和分析市場評論。除了傳統的聲譽管理之外，iReview 還與行銷自動化平台（包括簡訊和電子郵件服務）無縫集成，將自己定位為旨在確保在頂級實體中佔據顯著位置的企業的多功能解決方案。 3. 為所有企業量身定制的解決方案：iReview 專為中小型企業和多地點企業而設計，可作為提高搜尋排名和整體業務成果的催化劑。無論您是旨在建立更強大數位業務的本地企業，還是尋求簡化和提高線上聲譽的多地點企業，iReview 都能提供量身定制的解決方案來滿足您的獨特需求。 4. 真實結果，人類專業知識：iReview 的與眾不同之處在於它致力於提供由真實人員支持的真實結果。 iReview 超越了典型的軟體解決方案，將先進的工具與人類專業知識相結合。該平台用戶友好，不需要用戶具備專業知識。 iReview 的專業團隊優化解決方案、監控進度並與用戶合作，不斷提高投資回報 (ROI)。 5. 企業和消費者聯合起來：在 iReview，企業和消費者匯聚在一個共同的理解和目標促進共同成長的領域。這種和諧的關係帶來了蓬勃發展的聯繫，使公司與其客戶之間實現了共生進步。無論用戶選擇全方位服務還是自助服務，iReview 團隊都致力於確保企業在數位化方面取得成功。在不斷發展的數位環境中，iReview 成為企業支持的燈塔，提供技術和人類專業知識的動態融合，以成功應對線上聲譽管理的複雜性。選擇 iReview 作為您建立和管理線上聲譽的值得信賴的合作夥伴。 www.ireview.com
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone 透過增強數位體驗和內容可見性來增加獲取量。我們透過數位體驗平台來實現這一點，並根據您的需求添加盡可能多或盡可能少的服務，以幫助您到達客戶所在的任何地方。我們與各行業的主要品牌和中型企業合作。了解如何利用我們經過驗證的方法，請造訪 www.milestoneinternet.com 或發送電子郵件至 [email protected]
Whitespark
whitespark.ca
Whitespark是一款本地SEO工具，幫助企業追蹤引用，發現新機會，並管理在線評論以提高搜索可見性和信譽。
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker是一款專業的SEO排名追蹤與報告工具，支持多平台關鍵字排名分析、歷史數據追蹤，適合SEO機構及網站擁有者使用。
Partoo
partoo.co
Partoo是一個綜合平台，幫助企業管理線上形象，增強客戶關係，並有效追蹤業務表現。
Obenan
obenan.com
Obenan 是一款自動化數位行銷助手，旨在簡化和優化各種規模企業的網路行銷工作。它利用先進的演算法和人工智慧 (AI)，提供個人化的行銷策略、自動化 Google 內容分發，並為績效追蹤提供富有洞察力的分析。其用戶友好的介面可以輕鬆設定和管理，使企業能夠以最少的手動幹預有效地接觸目標受眾、提高參與度並推動銷售。 Obenan 體現了數位行銷的未來，為實現數位時代的行銷目標提供可擴展、經濟高效的解決方案。
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business 是一款本地排名追蹤工具，幫助企業透過可視化界面追蹤排名與競爭對手比較，監測搜尋表現。
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger 是 SEO 和行銷軟體即服務 (SaaS) 平台，專為代理商設計，任何規模的數位行銷公司或內部專業人士都可以負擔得起。 Rank Ranger 的綜合線上行銷平台追蹤和監控數百個搜尋引擎上的有機、本地、行動、應用程式和影片排名，驗證和監控反向連結數據，並包括來自各種第三方軟體和服務的行銷指標的整合。完全個人化的 100% 白標報告選項包括可自訂以符合任何網站設計的品牌化拖放網路行銷儀表板，以及單一登入用戶端儀表板、自訂 URL 的使用以及品牌 PDF 的自動排程報告。
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler是一款基於網絡的SEO工具，提供排名跟蹤、網站審核、競爭對手反向鏈接監測等功能，幫助企業提升搜索引擎排名。
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co是一個多功能的SEO和關鍵字研究平台，提供關鍵字檢查、長尾關鍵字查詢和排名分析等工具，以提升數位行銷效果。
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker允許用戶在全球超過50000個地點查看本地搜索引擎結果頁面，幫助企業監控和改善當地SEO排名。
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
Leads Gorilla 是一款雲端軟體，幫助企業找到、分析及轉換潛在客戶，優化數位行銷服務。
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout 是最快的線上聲譽管理解決方案。它與排名前 21 的評論分析網站整合。它根據所有評論的所有文字顯示普通人對業務的看法。
RealWork Labs
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無需做更多工作即可賺更多錢：現場拍攝您的工作成果並在附近展示，改進您的評論並向附近的鄰居證明您是該工作值得信賴的家庭服務提供者。
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可靠且準確的SEO 排名追蹤軟體我們業界領先的SEO 軟體受到世界各地行銷人員的信賴。關鍵字。沒有合約。 立即開始免費試用 產業領導者為每個企業選擇 AuthorityLabs AuthorityLabs 解決方案 SEO 數據 AuthorityLabs 排名追蹤器 透過可靠且準確的關鍵字數據監控 SEO 效能。透過每日報告自動執行本地排名追蹤和行動排名追蹤。恢復（未提供）有機關鍵字。了解更多 AuthorityLabs 數據服務 透過最強大的功能為您的數據分析提供支持
Localiza.me
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LOCALIZA.ME 是一款本地 SEO 工具，旨在提高企業在 Google 上的線上知名度和聲譽。它將業務資料集中在「Google 我的商家」上，使用人工智慧管理評論，並提供本地分析和內容發布，旨在推動實體店的線上流量。
Nurch
nurch.io
Nurch 是一款一體化軟體解決方案，可協助當地企業在搜尋結果中被發現、獲得更多評論並將潛在客戶轉化為實際客戶。
TrackRight
trackright.com
TrackRight 是一款數位行銷績效追蹤工具，專門提供本地 SEO 和潛在客戶追蹤解決方案，同時提供客戶儀表板，讓您和您的客戶始終了解您的行銷活動的績效。
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BirdEye
birdeye.com
Birdeye是一個在線聲譽管理平台，幫助企業管理客戶反饋，加強社交媒體存在，並提高業務可見性。
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal是一個專業的本地SEO平台，幫助企業和代理商提高本地搜索排名，管理評論和在線聲譽。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 是一家品牌情報公司，透過人工智慧驅動的深度傾聽重新構想客戶聯繫和聲譽管理。我們使多地點品牌能夠透過重要時刻的相關見解輕鬆推動即時影響。 Chatmeter 了解多地點和全通路聲譽管理的挑戰，並創建了一個規模化的平台，為從本地所有者到執行領導層的每個人提供端到端的可見性。 Chatmeter 擁有 93% 的客戶保留率，是零售、餐飲、醫療保健和金融服務業等領域的首選品牌聲譽合作夥伴。
Keyword.com
keyword.com
KeyWord.com是一款幫助用戶管理和優化關鍵字的工具，提供關鍵字研究、性能分析和競爭對手分析功能。
Marketing 360
marketing360.com
營銷360是一個綜合營銷平台，為小企業提供從設計到行銷及CRM的所有工具，簡化管理和優化營銷策略。
Moz
moz.com
Moz App是一個SEO平台，提供本地業務清單管理、評論管理及SEO分析工具，幫助企業優化在線形象並提升搜索引擎排名。
Nozzle
nozzle.io
Nozzle是一款企業級SEO關鍵字排名追蹤工具，能分析SERP數據，監測競爭對手及網站在搜尋結果中的排名與顯示情況。
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic是一個社交媒體管理平台，幫助專營權和多站點業務簡化內容營銷和品牌一致性管理。
SE Ranking
seranking.com
SE排名是一個全面的SEO工具，幫助用戶執行關鍵字研究、網站審核、反向鏈接分析等，以提升搜索引擎排名。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
Solocal
solocal.com
Solocal 應用程式提供店鋪定位及網絡管理功能，協助品牌優化當地搜尋排名，管理商店資訊及評價，推廣消息及查看表現。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta是一個綜合電商平台，幫助企業銷售數字產品和服務，並提供行銷自動化、CRM及專案管理工具。
WebCEO
webceo.com
WebCEO是一個數字營銷平台，提供23種工具以支援關鍵字研究、排名追蹤、SEO審核及社交媒體管理等功能，適合企業和代理商使用。
Yext
yext.com
Yext是一個數字管理平台，幫助企業管理在線形象，優化數位清單、評論和內容，並提供數據分析以改善客戶聯繫。
Google My Business
business.google.com
Google我的業務是免費服務，幫助企業管理其在Google搜索和地圖上的在線形象，增強客戶互動及提高可見性。
Uberall
uberall.com
Uberall是一個多地點行銷平台，幫助商家提升本地搜尋能見度並確保商業資訊準確一致，適合多地點業務管理。
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch是一款排名跟蹤工具，幫助用戶輕鬆獲取關鍵字排名及競爭者分析，並生成可共享的詳細報告以支持SEO決策。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud是一個分散式營銷平台，幫助品牌通過渠道夥伴及當地員工有效地執行本地營銷活動。
UpCity
upcity.com
UpCity是一個連接企業與可信賴B2B服務供應商的平台，幫助企業增強數字業務並找到合適的合作夥伴。
GoSite
gosite.com
GoSite 為推動美國經濟的小型企業創造簡化的技術。我們的軟體使他們能夠在一個地方擁有在數位時代與客戶聯繫所需的一切。我們基於雲端的行動和網路工具套件改變了客戶隨時隨地開展業務的方式。
Seobility
seobility.net
Seobility是一款綜合SEO工具，提供網站審核、反向鏈接分析、關鍵字研究和排名追蹤，幫助用戶提升網站排名和可見性。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款專為數據驅動的行銷人員設計的 SEO 工具，提供超過 40 種功能以提升網站排名，支援批量數據分析。
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 向您展示要創建的確切內容，以提高第一頁排名並推動成果。透過一鍵式 SEO 內容簡介，針對任何主題編寫排名內容從未如此簡單。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial是一款社交媒體管理應用，幫助企業管理多個平台的發佈、廣告、互動和報告，並支援地理定位廣告。
Localo
localo.com
Localo是一款專門用於優化本地搜索引擎的工具，提供GMB優化、關鍵字跟踪和評論管理等功能，幫助企業提升本地可見性。
Synup
synup.com
Synup 透過三管齊下的方法轉變品牌的線上形象：本地列表、聲譽管理和社交媒體管理。借助 Synup，品牌可以在一個整體儀表板中在所有地點和媒體管道中提供相關且值得信賴的業務內容。品牌現在可以管理和優化其所有營業地點的清單和內容，同時提高其線上評論、排名和參與度。 Synup 將所有線上資料和平台轉變為行銷管道以提高投資回報率。
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