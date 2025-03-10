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「本地行銷軟體」指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業針對特定地理區域或社群優化本地行銷工作。這些工具對於擁有實際位置的企業或希望在特定區域或地點瞄準客戶的企業特別有利。
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Allintitle.co
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Allintitle.co是一個多功能的SEO和關鍵字研究平台，提供關鍵字檢查、長尾關鍵字查詢和排名分析等工具，以提升數位行銷效果。
SEOprofiler
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SEOprofiler是一款基於網絡的SEO工具，提供排名跟蹤、網站審核、競爭對手反向鏈接監測等功能，幫助企業提升搜索引擎排名。
Rank Ranger
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Rank Ranger 是 SEO 和行銷軟體即服務 (SaaS) 平台，專為代理商設計，任何規模的數位行銷公司或內部專業人士都可以負擔得起。 Rank Ranger 的綜合線上行銷平台追蹤和監控數百個搜尋引擎上的有機、本地、行動、應用程式和影片排名，驗證和監控反向連結數據，並包括來自各種第三方軟體和服務的行銷指標的整合。完全個人化的 100% 白標報告選項包括可自訂以符合任何網站設計的品牌化拖放網路行銷儀表板，以及單一登入用戶端儀表板、自訂 URL 的使用以及品牌 PDF 的自動排程報告。
Grid My Business
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Grid My Business 是一款本地排名追蹤工具，幫助企業透過可視化界面追蹤排名與競爭對手比較，監測搜尋表現。
Obenan
obenan.com
Obenan 是一款自動化數位行銷助手，旨在簡化和優化各種規模企業的網路行銷工作。它利用先進的演算法和人工智慧 (AI)，提供個人化的行銷策略、自動化 Google 內容分發，並為績效追蹤提供富有洞察力的分析。其用戶友好的介面可以輕鬆設定和管理，使企業能夠以最少的手動幹預有效地接觸目標受眾、提高參與度並推動銷售。 Obenan 體現了數位行銷的未來，為實現數位時代的行銷目標提供可擴展、經濟高效的解決方案。
Local Falcon
localfalcon.com
當地獵鷹是一款本地搜索排名追蹤工具，幫助企業提高可見性並評估其在評論網站上的表現。
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker是一款專業的SEO排名追蹤與報告工具，支持多平台關鍵字排名分析、歷史數據追蹤，適合SEO機構及網站擁有者使用。
Whitespark
whitespark.ca
Whitespark是一款本地SEO工具，幫助企業追蹤引用，發現新機會，並管理在線評論以提高搜索可見性和信譽。
Milestone
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Milestone 透過增強數位體驗和內容可見性來增加獲取量。我們透過數位體驗平台來實現這一點，並根據您的需求添加盡可能多或盡可能少的服務，以幫助您到達客戶所在的任何地方。我們與各行業的主要品牌和中型企業合作。了解如何利用我們經過驗證的方法，請造訪 www.milestoneinternet.com 或發送電子郵件至 [email protected]
Insites
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Insites 是一款 SEO 審核工具，專為希望獲得更多潛在客戶、贏得更多業務並兌現承諾的數位行銷代理商而設計。 Insites 是唯一能夠在 60 秒內讓您全面了解客戶表現的 SEO 平台。它涵蓋了數位行銷的各個方面，從本地 SEO、從 PPC 到 Google Core Web Vitals - 我們在一次易於理解的 SEO 審核中掌握了這一切。 Insites 創建精美的品牌 SEO 報告，您可以與客戶分享。它與您現有的銷售工具集成，例如 Salesforce、Hubspot 等。但這只是開始。 Insites 可以協助您透過獨特的入站行銷解決方案產生潛在客戶，並透過複雜的商業智慧擴充您現有的聯絡人清單。我們設計 Insites 的目的是透過企業級架構提供消費級使用者體驗。這意味著該軟體非常易於使用，您不需要任何人都可以理解的簡單英語手冊和報告。如果您想了解更多有關 Insites 的資訊並與我們的專家安排演示，請聯絡我們。
GeoRanker
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GeoRanker允許用戶在全球超過50000個地點查看本地搜索引擎結果頁面，幫助企業監控和改善當地SEO排名。
Localo
localo.com
Localo是一款專門用於優化本地搜索引擎的工具，提供GMB優化、關鍵字跟踪和評論管理等功能，幫助企業提升本地可見性。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial是一款社交媒體管理應用，幫助企業管理多個平台的發佈、廣告、互動和報告，並支援地理定位廣告。
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 向您展示要創建的確切內容，以提高第一頁排名並推動成果。透過一鍵式 SEO 內容簡介，針對任何主題編寫排名內容從未如此簡單。
Marketing Miner
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Marketing Miner 是一款專為數據驅動的行銷人員設計的 SEO 工具，提供超過 40 種功能以提升網站排名，支援批量數據分析。
Seobility
seobility.net
Seobility是一款綜合SEO工具，提供網站審核、反向鏈接分析、關鍵字研究和排名追蹤，幫助用戶提升網站排名和可見性。
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch是一款排名跟蹤工具，幫助用戶輕鬆獲取關鍵字排名及競爭者分析，並生成可共享的詳細報告以支持SEO決策。
WebCEO
webceo.com
WebCEO是一個數字營銷平台，提供23種工具以支援關鍵字研究、排名追蹤、SEO審核及社交媒體管理等功能，適合企業和代理商使用。
SE Ranking
seranking.com
SE排名是一個全面的SEO工具，幫助用戶執行關鍵字研究、網站審核、反向鏈接分析等，以提升搜索引擎排名。
Nozzle
nozzle.io
Nozzle是一款企業級SEO關鍵字排名追蹤工具，能分析SERP數據，監測競爭對手及網站在搜尋結果中的排名與顯示情況。
Keyword.com
keyword.com
KeyWord.com是一款幫助用戶管理和優化關鍵字的工具，提供關鍵字研究、性能分析和競爭對手分析功能。
Storemapper
storemapper.com
成千上萬的企業依賴 Storemapper 幫助客戶找到他們的產品和服務。它易於安裝、可自訂，並且經證明可推動更多銷售。
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps是一款可在WordPress網站中創建和管理地圖的工具，無需編碼知識，支持多位置標記、自定義樣式和數據導入導出。
AIO Store Locator
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幫助您的訪客找到您的商店。使用Google地圖的免費商店定位器/經銷商定位器/郵遞區號定位器/產品定位器軟體。 AIO 商店定位器是透過功能完善的免費商店定位器或郵遞區號查找器來最大化您的網站覆蓋範圍的最簡單方法。它非常易於設定、隨時可用且完全客製化的商店/經銷商/郵政定位服務，可為現有和潛在客戶提供寶貴的服務。並且無需下載或安裝軟體。使用即用型、可自訂且易於安裝的商店定位器節省您的時間和金錢。 AIO 可協助您的客戶到達您家門口。價格： • 我們有一個永遠免費的計劃• 當我們聯繫您時，即使您決定使用我們的高級計劃，您也至少在六個月內不會被收取費用• 我們保證提供整個行業最低的價格（讓我們了解您是否發現其他地方更便宜） 效能： • 我們使用最快的渲染技術，可以更快地加載您的網頁• 除非客戶指定，否則我們不使用iFrame • 我們在AWS 上託管伺服器，保證99.99%的正常運作時間• 我們使用 Google 地圖定位服務獲得最高精度的分析： • 我們將為您提供最佳的資料分析。我們還可以幫助您自訂它 託管： • 我們將在需要時為您提供免費的 SSL 憑證和個人化託管 支援： • 您可以隨時與我們聯繫，24*7*365 • 我們還可以幫助您自訂（樣式、結果面板等）直到您對高級計劃的滿意程度
Store Locator Widgets
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商店定位器小部件幫助企業管理及展示實體商店位置，易於集成並支持多種地圖服務，提供客戶自定義搜索功能。
Pear Commerce
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Pear Commerce 是一個零售電子商務平台，它將快速消費品與零售商聯繫起來，將購物工具轉化為可操作的見解，從而推動績效行銷。 Pear 的工具套件- 包括商店定位器、可購物頁面、可購物鏈接和Pear Connect - 加上可操作的見解和銷售數據，為CPG 品牌提供了基礎設施，以戰略性地提高零售認知度、試用、重複購買和銷售速度。 Pear 平台為品牌提供了在零售領域運行 DTC 績效行銷策略所需的購物工具和全通路數據。
MetaLocator
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MetaLocator 是市場上最好的商店定位軟體之一。它允許用戶以極其可配置且簡單的方式搜尋、顯示和管理網站上的多個位置。 MetaLocator 的商店定位器軟體具有 300 多種功能，是高度可配置的定位器軟體，附帶利用合理預設值的即用型模板。使用者可以透過深入研究 HTML、CSS 或 API 設定來獲得更高級的定位器配置。
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Center.ai 憑藉在 Google 地圖上更好的知名度和聲譽，將幫助您增加實體店的客流量。借助 Center.ai，您不僅可以節省日常 Google 地圖列表管理的時間，還可以根據競爭對手分析您的評級，並更有效地提高您的清單在 Google 地圖上的可見性，這最終將轉化為更多的客戶和更高的收入。
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Blipstar 是一款商店定位器軟體，可建立、編輯、配置商店定位器並將其發佈到網站和社群媒體。
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Woosmap是一個位置服務平台，提供地圖、地址驗證、地理編碼等工具，幫助企業管理和優化位置數據。
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StoreRocket是一款商店定位應用，幫助企業提升客戶參與度，提供自訂化設置和分析功能，支持Google Maps和Mapbox。
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Rio SEO 提供本地市場營銷解決方案，幫助企業管理本地搜索排名、評論及在線形象，以提升可見性和吸引客戶。
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Partoo是一個綜合平台，幫助企業管理線上形象，增強客戶關係，並有效追蹤業務表現。
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Synup 透過三管齊下的方法轉變品牌的線上形象：本地列表、聲譽管理和社交媒體管理。借助 Synup，品牌可以在一個整體儀表板中在所有地點和媒體管道中提供相關且值得信賴的業務內容。品牌現在可以管理和優化其所有營業地點的清單和內容，同時提高其線上評論、排名和參與度。 Synup 將所有線上資料和平台轉變為行銷管道以提高投資回報率。
GoSite
gosite.com
GoSite 為推動美國經濟的小型企業創造簡化的技術。我們的軟體使他們能夠在一個地方擁有在數位時代與客戶聯繫所需的一切。我們基於雲端的行動和網路工具套件改變了客戶隨時隨地開展業務的方式。
UpCity
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UpCity是一個連接企業與可信賴B2B服務供應商的平台，幫助企業增強數字業務並找到合適的合作夥伴。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud是一個分散式營銷平台，幫助品牌通過渠道夥伴及當地員工有效地執行本地營銷活動。
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SOCi是多地點企業的協作行銷雲端平台，幫助管理在當地搜索和社交媒體的行銷工作，增強數位存在和顧客參與。
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uberall.com
Uberall是一個多地點行銷平台，幫助商家提升本地搜尋能見度並確保商業資訊準確一致，適合多地點業務管理。
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透過更好的業務概況尋找、贏得並留住更多客戶。 Mobal 可以自動化您的業務資料管理，以便您可以專注於更快地取得成果。 Mobals AI 支援的平台是最簡單、最快的方法，可以輕鬆地讓您的業務資料在所有主要線上目錄中保持良好狀態並保持最新狀態。
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本地數位廣告和清單工具和解決方案。 dbaPlatform 幫助企業提高本地企業在 Google、Apple、Bing 和其他消費者平台上的知名度。 dbaPlatform 提供客製化計畫： + Done for You 廣告+ Done by You 廣告+ Done for You 清單+ Done by You 清單我們的廣告解決方案中的一些關鍵功能包括： + 帳戶建立+ 帳戶設定+ 監控與故障排除+ Feed優化+ White -標籤報告我們的清單解決方案中的一些關鍵功能包括： + 為多地點企業自動執行和安排Google 帖子+ 擴展由Google Looker 提供支援的Google 商家資料洞察數據的報告+ 將所有地點的Google評論匯入到單一畫面中能夠回覆評論 + 自動將位置資料同步到網路上的主要線上目錄和資料聚合器，並確保所有重複清單均已被抑制
Vendasta
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Vendasta是一個綜合電商平台，幫助企業銷售數字產品和服務，並提供行銷自動化、CRM及專案管理工具。
Thryv
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Thryv是一款綜合的小型企業管理軟體，提供客戶通訊、報價、付款、排程和聲譽管理等功能，以簡化業務運營。
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