本地行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏克蘭

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「本地行銷軟體」指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業針對特定地理區域或社群優化本地行銷工作。這些工具對於擁有實際位置的企業或希望在特定區域或地點瞄準客戶的企業特別有利。
提議新的應用程式
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是下一代網路行銷平台，為您提供23 種強大的工具，用於關鍵字研究、排名追蹤、網域分析、SEO 審核、內部連結分析和反向連結追蹤、社群媒體管理、付費搜尋管理、競爭對手研究等。 Web CEO 的白標功能使數位代理商可以自由地自訂報告並使其看起來專業。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的自動報告、白標和協作專案管理中受益。大多數訂閱方案包括為團隊成員提供的額外使用者席位和無限的項目，以滿足所有客戶的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 專為中小型行銷機構設計，提供無限的報告、潛在客戶生成小部件、WL 和額外的客戶席位，以幫助機構更好地展示其可交付成果。
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我們的使命是讓企業在網路上更加引人注目，提高他們的電子聲譽並幫助他們贏得更多客戶。我們的一體化解決方案透過直覺的儀表板支援策略決策，使決策者能夠衡量投資回報率並培養持久的客戶關係。 Partoo 與各行各業的眾多本地和國際公司合作，包括中小企業以及麥當勞、豐田、家樂福和 Sports Direct 等大型公司。我們的本地清單解決方案非常簡單，使公司能夠在本地和品牌層級管理該工具。 Partoo 擁有一支由400 多名專業人士組成的團隊，為100 多個國家/地區的400 多家客戶提供服務產品詳細資訊Partoo 透過實現其3 個目標，利用以下產品幫助公司發展：找到客戶、選擇客戶和客戶客戶。被發現： - 存在管理：在主目錄、GPS、搜尋引擎、社交網路和意見網站上自動廣播您商店的資訊。 - 商店定位器：使用商店定位器和每個位置的可自訂頁面來優化您的網站。讓您的銷售點在與您的活動相關的查詢中脫穎而出。獲得選擇： - 評論管理：集中您清單中留下的評論，無論它們來自 Google、TripAdvisor 還是 Facebook。取得定期報告、分析報告並從單一介面做出回應。 - 評價助推器：鼓勵滿意的客戶透過簡訊邀請在 Google 商家資料上留下正面評價。獲取客戶： - 訊息：集中從 Google 商家資料、Facebook Messenger 和 Instagram 收到的訊息，並輕鬆集中或本地回應它們！
UpCity
upcity.com
UpCity 是一種資源，可協助企業與他們可以信任的 B2B 服務提供者建立聯繫。我們在企業和服務提供者之間建立並促進成功的關係。 UpCity 擁有超過 70,000 家上市供應商（從行銷機構、會計師事務所到人力資源顧問等），近 200 萬家企業（並且還在不斷增加）已訪問 UpCity 來尋找滿足其需求的最佳合作夥伴。我們的使命是促進成功的關係，因此我們創建了專有的數據驅動的推薦性評級，以幫助指導我們在每個本地市場和全國範圍內排名和推薦頂級服務提供者。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是針對本地品牌和多網站業務的最高聲譽管理和數字客戶體驗平台。超過100,000家企業利用Birdeye的AI驅動平台與客戶無縫互動，推動忠誠度並在其本地市場中表現出色。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com 是多地點 Google 商家資料軟體的超值選擇。代理商和直接客戶都喜歡我們。管理您在當地的聲譽並大量發佈內容、服務、產品和照片。輕鬆概覽所有本地搜尋優先順序和效能，以便您知道要採取哪些措施。我們的 A/B 測試功能可以輕鬆最大化本地可見性。人工智慧支援的評論回應、競爭性評論報告和已刪除的評論使其成為本地搜尋評論的頂級播放器，可提高您的權威。兩週免費測試和無與倫比的價格！誰使用 GMBapi.com？對推動績效、聲譽管理、發佈內容和照片感興趣的多地點企業。我們以 15% 的價格獲得 90% 的利益。 15 分鐘內使用您的數據進行 24/7 線上免費測試！
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business 是一種本地排名追蹤工具，具有本地搜尋引擎結果的獨特視覺化視圖。在網格視圖中將您的排名位置與本地競爭對手進行比較。監控您在 Google 3-pack 上的表現並進行調整以提高您的搜尋可見度。
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon 是同類中首屈一指的追蹤工具，也是本地 SEO 分析不可或缺的視覺效果。
RocketData
rocketdata.ru
RocketData 是一個易於使用的平台，可在 30 多種基於位置的服務中管理公司的業務資訊和評論：地圖、搜尋引擎、所有流行的目錄、GPS 設備和社交網路。 RocketData 將有關您公司的資訊加入這些服務中，自動發現錯誤、修復錯誤並保護您的資料。 RocketData 還可以幫助您的企業與當地客戶互動，無論他們在哪裡交談。此平台監控和收集客戶回饋，並提供從單一介面回答問題的工具。我們的整合清單包括 Google 地圖、Apple 地圖、Yandex.Maps、2GIS、Facebook、Instagram、TripAdvisor、Yelp、Garmin、Waze、Here 地圖、OpenSreetMap、Navitel、Osmand、Tomtom、Uber 以及許多其他整合以及本地整合對於每個地區。使用我們的服務，公司可以完全控制流行的基於位置的服務中的數字信息，並提高在線可見度和客流量。
Social Places
socialplaces.io
行銷技術機構，專門從事多地點品牌的清單、聲譽、社交、廣告和預訂。 Social Places 的價格對於特許經營商來說是負擔得起的，並提供實踐服務來實施和推動本地行銷策略。產品套件包括清單 - 跨渠道設定、最佳化和管理位置頁面。聲譽 - 集中並回應多個管道的回饋。社交 - 大規模上傳、管理和批准在地化內容。廣告 - 跨 100 多個平台的付費媒體和數據視覺化。 Bookings - 專為特許經營商打造的預訂和預約軟體。
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker® 是一款高度專業的 SEO 排名追蹤和報告解決方案，適用於 SEO 機構、SEO 專業人員、內部 SEO 部門和網站所有者。它擁有任何其他排名追蹤或一體化 SEO 工具中最準確的演算法，並且全面的各種報告選項將使您、您的隊友和您的客戶滿意！對於 SEO 代理商來說，PRT 向客戶提供的報告將增加他們的信任，從而提高保留率。為您的企業帶來的好處是無價的。無論是對您的一體化大型 SEO 工具（具有基本位置追蹤功能）的補充，還是如果您對當前的排名追蹤器不滿意，您都可以免費試用 ProRankTracker®，看看它能為您做些什麼。
Digitaleo
digitaleo.com
該平台讓本地行銷變得更容易。 從客戶評論審核和社交網路管理到贊助活動和本地知名度，Digitaleo 幫助網路和品牌為其銷售點帶來更多流量！
Woosmap
woosmap.com
利用地圖繪製、地址查找、地理編碼、距離計算、地圖、移動位置檢測、位置搜尋引擎等進行創新、提高轉換率並提供更快的數位旅程。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Thryv 讓客戶可以輕鬆地： * 透過評分和評論、社交存在和準確的搜尋結果在線找到您。 * 輕鬆即時地互動、接收提醒、發送簡訊和電子郵件以及安排約會。 * 輕鬆付款，立即收到收據，知道它是安全可靠的並選擇付款方式。 * 與要求他們回覆的自動訊息保持聯繫，保持聯繫並要求評論。 Thryv 屢獲殊榮的軟體正在幫助美國、加拿大和澳洲的 45,000 多家企業轉變其開展業務和管理客戶的方式。
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic 的行銷平台透過獨特的數據驅動方法幫助特許經營商提高在搜尋和社群媒體中的線上知名度。它使特許經營商能夠從中央控制中心高效、無縫地管理行銷工具、資產和數據。 PromoRepublic 已與 80 多個特許經營品牌、400 多個行銷機構取得了成功，改善了 25,000 多個地點的成果，也簡化了決策。 這是透過其數據驅動的 Copilot 解決方案實現的，該解決方案充當個人數據分析師，將本地行銷數據轉化為可操作的業務見解。 無論您是新興品牌還是成熟的多地點品牌或品牌組合，PromoRepublic 都可以幫助您自動化和優化您的行銷工作。 您的品牌如何利用 PromoRepublic？ * 將您的原始行銷數據轉化為商業智慧。 * 提高您在本地搜尋中的知名度。 * 確保品牌一致性。 * 有效管理在地化社群媒體行銷。 * 在一處管理評論。 * 大規模優化清單。 * 將所有資料收集到一個儀表板中。 * 讓加盟主參與在地行銷。
Localo
localo.com
使用終極本地 SEO 工具 - Localo 促進客戶的業務 使用最強大的本地 SEO 工具增強您代理商的服務範圍，從而大幅提升客戶的本地知名度 - Localo。這個強大的基於人工智慧的工具旨在為本地企業提供競爭優勢，吸引更多本地客戶，並透過優化的本地 SEO 策略提高投資回報率。 * 適合所有尋求更快、更有效的方式來管理客戶本地 SEO 的行銷機構和自由 SEO 顧問。 主要特點和優點： * 智慧任務：透過個人化的每週任務和先進的見解在競爭中保持領先。提高客戶的本地搜尋可見度並吸引新客戶。 * 排名檢查和監控：準確追蹤客戶的 Google 本地排名，並做出數據驅動的決策，以提高他們的知名度。 * Localo AI：我們的智慧 AI 可協助您自動化和最佳化 Google 貼文、評論回覆和企業資料資訊。 * 評論管理器：一個出色的工具，用於管理和增強客戶的 Google 評論。改善客戶關係並建立線上信譽。 * 英鎊保護：保護您的客戶業務免受可能影響其本地搜尋排名的不必要的更改。 * 英鎊貼文：透過及時、資訊豐富的 Google 貼文讓客戶保持參與。 * 成長統計：透過全面的成長統計數據做出明智的決策。更了解本地搜尋可見性並制定有效的策略。 * 立即開始使用 Localo，即可獲得 30 天退款保證，無需長期承諾。 您的客戶信任您的數位形象；不只是滿足他們的期望 - 超越他們。 為您的代理商配備 Localo - 終極本地 SEO 工具，並在不斷發展的數位環境中佔據上風。 立即利用我們的限時優惠，讓我們帶領您客戶的業務在當地佔據主導地位！
IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
Google My Business
business.google.com
如果您被重新導向到此頁面，則「Google 我的商家」不支援您的瀏覽器。如果您使用的不是最新版本的瀏覽器，「Google 我的商家」可能無法正常顯示或執行
Nozzle
nozzle.io
Nozzle 是一款企業級 SEO 關鍵字排名追蹤工具。我們從整個 SERP 收集數據，使您能夠了解自己與所有競爭對手的比較。您可以查看哪個網域和特定 URL 擁有所有精選片段、本地包列表、視頻包列表等。上佔用的像素數。我們追蹤 SERP 中的 400 多個數據點，這意味著您可以發現哪些網域擁有最多的附加連結、常見問題解答架構、價格/評論/評級架構等。
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone 透過增強數位體驗和內容可見性來增加獲取量。我們透過數位體驗平台來實現這一點，並根據您的需求添加盡可能多或盡可能少的服務，以幫助您到達客戶所在的任何地方。我們與各行業的主要品牌和中型企業合作。了解如何利用我們經過驗證的方法，請造訪 www.milestoneinternet.com 或發送電子郵件至 [email protected]
Whitespark
whitespark.ca
本地引文查找器可協助您追蹤引文、發現新機會並取得競爭對手的引文。 *根據競爭對手的引文發現新機會 *找到並追蹤列出您的企業的所有引文網站 *輕鬆識別您可以向其提交業務的新引文網站
Insites
insites.com
Insites 是一款 SEO 審核工具，專為希望獲得更多潛在客戶、贏得更多業務並兌現承諾的數位行銷代理商而設計。 Insites 是唯一能夠在 60 秒內讓您全面了解客戶表現的 SEO 平台。它涵蓋了數位行銷的各個方面，從本地 SEO、從 PPC 到 Google Core Web Vitals - 我們在一次易於理解的 SEO 審核中掌握了這一切。 Insites 創建精美的品牌 SEO 報告，您可以與客戶分享。它與您現有的銷售工具集成，例如 Salesforce、Hubspot 等。但這只是開始。 Insites 可以協助您透過獨特的入站行銷解決方案產生潛在客戶，並透過複雜的商業智慧擴充您現有的聯絡人清單。我們設計 Insites 的目的是透過企業級架構提供消費級使用者體驗。這意味著該軟體非常易於使用，您不需要任何人都可以理解的簡單英語手冊和報告。如果您想了解更多有關 Insites 的資訊並與我們的專家安排演示，請聯絡我們。
OneLocal
onelocal.com
透過 OneLocal 以正確的方式發展您的業務。行銷您的小型企業不再只是購買廣告。您的客戶正在網上尋找您 - 您需要為他們提供找到您的方式、購買您的服務的理由以及不斷回來獲取更多服務的理由。 OneLocal 讓您的客戶能夠輕鬆執行以下操作，從而輕鬆智勝並贏得競爭： - 查找並找到您 - 隨時與您聯繫 - 向您發送短信以獲取報價 - 安排服務 - 支付服務費用 - 留下聯繫方式在線評論OneLocal 是滿足您所有行銷需求的一站式商店。您可以從一個儀表板存取您需要的每一種行銷工具，並有一位專門的行銷專家全程陪伴您。要了解有關 OneLocal 的更多信息，請訪問：https://onelocal.com/
Obenan
obenan.com
Obenan 是一款自動化數位行銷助手，旨在簡化和優化各種規模企業的網路行銷工作。它利用先進的演算法和人工智慧 (AI)，提供個人化的行銷策略、自動化 Google 內容分發，並為績效追蹤提供富有洞察力的分析。其用戶友好的介面可以輕鬆設定和管理，使企業能夠以最少的手動幹預有效地接觸目標受眾、提高參與度並推動銷售。 Obenan 體現了數位行銷的未來，為實現數位時代的行銷目標提供可擴展、經濟高效的解決方案。
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger 是 SEO 和行銷軟體即服務 (SaaS) 平台，專為代理商設計，任何規模的數位行銷公司或內部專業人士都可以負擔得起。 Rank Ranger 的綜合線上行銷平台追蹤和監控數百個搜尋引擎上的有機、本地、行動、應用程式和影片排名，驗證和監控反向連結數據，並包括來自各種第三方軟體和服務的行銷指標的整合。完全個人化的 100% 白標報告選項包括可自訂以符合任何網站設計的品牌化拖放網路行銷儀表板，以及單一登入用戶端儀表板、自訂 URL 的使用以及品牌 PDF 的自動排程報告。
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler 是一種基於網路的 SEO 軟體解決方案，可追蹤排名、執行網站審核、監控競爭對手反向連結、產生品牌報告以及與搜尋引擎優化相關的許多其他內容。
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co 是一個多方面的SEO 和關鍵字研究平台，提供一系列工具來增強數位行銷工作： - 關鍵字批量檢查器：能夠同時檢查多個關鍵字，包括批量Allintitle 和關鍵字黃金比例值，並具有即時地理位置或語言的特殊性。 - 大量 Allintitle 和關鍵字黃金比例檢視器：提供內建 KGR 計算器，利用關鍵字黃金比例尋找易於排名、低競爭度的關鍵字。 - KW Explorer：協助尋找長尾關鍵字和任何種子關鍵字的問題，具有聚類和搜尋意圖識別功能。 - 排名差距分析：允許對最多五個網站進行關鍵字比較分析，有助於 SEO 內容策略。 - SERP 追蹤器：追蹤主要搜尋引擎上的關鍵字位置，支援戰略 SEO 調整。 - People Also Ask 工具：提供來自 Google、Bing 和 Yahoo 的任何關鍵字的即時相關問題，增強內容相關性。 - 利基查找器：識別趨勢利基和主題，讓使用者了解產業趨勢和消費者需求。 - Google/Bing 搜尋控制台整合：促進從搜尋控制台定期匯入關鍵字，提供深入的見解和分析。 - 作家助理工具：使用人工智慧根據成功的 Google 內容提供內容優化技巧。 - 反向連結差距工具：透過將反向連結配置與競爭對手進行比較，幫助發現連結建立機會。這些工具共同使 Allintitle.co 成為關鍵字研究、SEO 優化和內容開發的綜合解決方案。
AuthorityLabs
authoritylabs.com
可靠且準確的SEO 排名追蹤軟體我們業界領先的SEO 軟體受到世界各地行銷人員的信賴。關鍵字。沒有合約。 立即開始免費試用 產業領導者為每個企業選擇 AuthorityLabs AuthorityLabs 解決方案 SEO 數據 AuthorityLabs 排名追蹤器 透過可靠且準確的關鍵字數據監控 SEO 效能。透過每日報告自動執行本地排名追蹤和行動排名追蹤。恢復（未提供）有機關鍵字。了解更多 AuthorityLabs 數據服務 透過最強大的功能為您的數據分析提供支持
MikMak
mikmak.com
MikMak 是全球領先的多通路品牌電子商務加速平台，提供分析和電子商務支援軟體，幫助產品製造商和 CPG 公司了解消費者的線上行為、確定行銷資金的最佳用途並推動線上銷售。
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps 是一款允許企業創建和管理商店定位器、產品定位器和其他類型地圖的軟體。它是一個功能強大且靈活的工具，易於使用，不需要任何編碼知識。 WP Maps 可用於在地圖上新增多個位置、建立自訂標記和標籤、為地圖新增篩選器和圖層、自訂地圖外觀以及與其他軟體（例如 Google Maps 和 Salesforce）整合。要了解有關 WP 地圖的更多信息，請訪問我們的網站 wpmaps.com
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
幫助您的訪客找到您的商店。使用Google地圖的免費商店定位器/經銷商定位器/郵遞區號定位器/產品定位器軟體。 AIO 商店定位器是透過功能完善的免費商店定位器或郵遞區號查找器來最大化您的網站覆蓋範圍的最簡單方法。它非常易於設定、隨時可用且完全客製化的商店/經銷商/郵政定位服務，可為現有和潛在客戶提供寶貴的服務。並且無需下載或安裝軟體。使用即用型、可自訂且易於安裝的商店定位器節省您的時間和金錢。 AIO 可協助您的客戶到達您家門口。價格： • 我們有一個永遠免費的計劃• 當我們聯繫您時，即使您決定使用我們的高級計劃，您也至少在六個月內不會被收取費用• 我們保證提供整個行業最低的價格（讓我們了解您是否發現其他地方更便宜） 效能： • 我們使用最快的渲染技術，可以更快地加載您的網頁• 除非客戶指定，否則我們不使用iFrame • 我們在AWS 上託管伺服器，保證99.99%的正常運作時間• 我們使用 Google 地圖定位服務獲得最高精度的分析： • 我們將為您提供最佳的資料分析。我們還可以幫助您自訂它 託管： • 我們將在需要時為您提供免費的 SSL 憑證和個人化託管 支援： • 您可以隨時與我們聯繫，24*7*365 • 我們還可以幫助您自訂（樣式、結果面板等）直到您對高級計劃的滿意程度
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
功能齊全的商店定位服務，配置、新增位置並嵌入您的網站非常快速且簡單。使用 CSV 或 Excel 檔案上傳您的位置，或者如果您願意，可以使用我們基於 REST 的 API 進行位置管理。完全支援所有主要 CRM，包括 Shopify、Squarespace、Facebook、Joomla 和 Wordpress，並且完全可自訂，包括自訂 Google 地圖和標記。所有計劃都允許完全不受限制和無限制的使用。
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce 是一個零售電子商務平台，它將快速消費品與零售商聯繫起來，將購物工具轉化為可操作的見解，從而推動績效行銷。 Pear 的工具套件- 包括商店定位器、可購物頁面、可購物鏈接和Pear Connect - 加上可操作的見解和銷售數據，為CPG 品牌提供了基礎設施，以戰略性地提高零售認知度、試用、重複購買和銷售速度。 Pear 平台為品牌提供了在零售領域運行 DTC 績效行銷策略所需的購物工具和全通路數據。
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator 是市場上最好的商店定位軟體之一。它允許用戶以極其可配置且簡單的方式搜尋、顯示和管理網站上的多個位置。 MetaLocator 的商店定位器軟體具有 300 多種功能，是高度可配置的定位器軟體，附帶利用合理預設值的即用型模板。使用者可以透過深入研究 HTML、CSS 或 API 設定來獲得更高級的定位器配置。
Center.ai
center.ai
Center.ai 憑藉在 Google 地圖上更好的知名度和聲譽，將幫助您增加實體店的客流量。借助 Center.ai，您不僅可以節省日常 Google 地圖列表管理的時間，還可以根據競爭對手分析您的評級，並更有效地提高您的清單在 Google 地圖上的可見性，這最終將轉化為更多的客戶和更高的收入。
Blipstar
blipstar.com
Blipstar 是一款商店定位器軟體，可建立、編輯、配置商店定位器並將其發佈到網站和社群媒體。
Storepoint
storepoint.co
一款精美的商店定位應用程序，專為您的網站量身定制。 在幾分鐘內為您的網站建立商店定位器。 安裝簡單、完全可自訂且適用於所有網站。
Closeby
closeby.co
適用於現代品牌的現代商店定位小工具。精美的客製化 - 從強大的主題選項、顏色和字體中進行選擇，以最適合您的品牌。讓您擁有專屬於您的地圖繪製體驗。整合商店定位器 - 在幾分鐘內為您的網站複製並貼上一流的商店定位器。使用連結開啟或將其嵌入頁面中。強大的地圖功能 - 設定特定位置的連結、自動引導訪客並使用強大的地圖編輯器和配置添加自訂內容。
Storemapper
storemapper.com
成千上萬的企業依賴 Storemapper 幫助客戶找到他們的產品和服務。它易於安裝、可自訂，並且經證明可推動更多銷售。
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker 使用戶能夠以本地用戶的身分在全球 50000 多個地點查看搜尋引擎的 SERP（搜尋引擎結果頁）。
StoreRocket
storerocket.io
放鬆 - 為您的網站設計精美的商店定位器變得更加容易。憑藉簡單的安裝、強大的功能和完整的分析，StoreRocket 可以讓您以前所未有的方式吸引更多客戶到您的地點。客戶體驗的第一步就從您的網站開始。立即升級您的商店定位器。
Loqate
loqate.com
Loqate 地址擷取和驗證是一種即時地址查找解決方案，可更快、更輕鬆地擷取和驗證線上表單和結帳的地址。一旦用戶開始輸入，解決方案就會提供自動完成的建議，並且我們的搜尋演算法會預測輸入的細微差別（例如位置），以便瞬間提供正確的地址。透過 Loqate，您可以開始優化使用者在網站上的體驗，並透過為使用者提供更快捷的地址輸入方式來降低購物車或表單放棄率。此外，Loqate 的地址擷取和驗證可避免資料品質不佳和錯過遞送的成本，從而提高效率。 Loqate 位址擷取和驗證具有以下功能： - 更好的資料 – 位址源自多個資料集，然後進行組合、交叉引用和清理，以產生最正確的位址版本。 - 模糊匹配－我們的自然語言處理人工智慧可以糾正任何拼字錯誤、字母互換或任何其他錯誤，而不會延遲回應時間。 - Unicode – 客戶現在可以用母語和字元集輸入位址。 - 位置偏差 – 自動偵測使用者的位置以協助搜尋並產生更快的結果，而無需輸入完整位址。 - 結果過濾 – 自訂傳回位址的參數，以便於分段，將結果限制在特定區域或排除任何給定區域之外的位址。我們幫助世界上的每個企業接觸到世界上的每個客戶 Loqate 是一個 GBG 解決方案。 GBG 是世界領先的身份資料智慧專家，使 70 多個國家的組織能夠理解近 45 億人的資料。透過整合數兆筆資料記錄，我們幫助客戶在取得和管理個人資料、風險管理、打擊詐欺和就業方面做出明智的決策。我們屢獲殊榮的全球解決方案透過可客製化的 SaaS、行動和本地平台提供。
TrackRight
trackright.com
TrackRight 是一款數位行銷績效追蹤工具，專門提供本地 SEO 和潛在客戶追蹤解決方案，同時提供客戶儀表板，讓您和您的客戶始終了解您的行銷活動的績效。
Nurch
nurch.io
Nurch 是一款一體化軟體解決方案，可協助當地企業在搜尋結果中被發現、獲得更多評論並將潛在客戶轉化為實際客戶。
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME 是一款本地 SEO 工具，旨在提高企業在 Google 上的線上知名度和聲譽。它將業務資料集中在「Google 我的商家」上，使用人工智慧管理評論，並提供本地分析和內容發布，旨在推動實體店的線上流量。
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal是一個專門的本地SEO平台。其強大的本地搜尋引擎優化工具和報告使代理商和品牌能夠提高本地排名，從本地搜尋中產生更多流量和潛在客戶，並管理評論/聲譽。 iProspect、Mediacom、希爾頓和宜家等超過 5,000 家創新機構和品牌信任 BrightLocal 透過其業界領先的平台提高其本地搜尋可見度。這些公司透過 BrightLocal 的 SEO 審核和報告、清單服務和管理工具及其線上聲譽管理解決方案來實現這一目標。透過 BrightLocal，客戶可以體驗更好的本地搜尋結果、節省大量時間，以及以更簡潔的方式向關鍵利害關係人展示本地搜尋的成功。套餐起價為 39 美元/月，無需銀行卡即可免費試用 14 天。在眾多獎項中，G2 的用戶將 BrightLocal 評為 2023 年夏季軟體領導者，涵蓋四個類別： - 本地列表管理 - 本地 SEO - 本地行銷 - 線上聲譽管理
RealWork Labs
realworklabs.com
無需做更多工作即可賺更多錢：現場拍攝您的工作成果並在附近展示，改進您的評論並向附近的鄰居證明您是該工作值得信賴的家庭服務提供者。
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout 是最快的線上聲譽管理解決方案。它與排名前 21 的評論分析網站整合。它根據所有評論的所有文字顯示普通人對業務的看法。
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla 是世界排名第一的業務線索查找和客戶關閉基於雲端的軟體，可協助代理商企業尋找、分析和關閉更多數位行銷服務業務線索。
Uberall
uberall.com
Uberall 是一個多地點行銷平台，可以讓像您這樣的企業輕鬆被發現、被選中並將搜尋轉化為銷售。我們的解決方案管理超過 150 萬個地點，並且 Uberall 管理的清單出現在 194 個國家/地區，並且還在增加。
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo 擁有您的多地點品牌所需的一切，幫助客戶從搜尋到採取行動。在最大的搜尋、地圖和社交媒體平台上更新和同步您的業務訊息，以提升您的本地搜尋引擎優化 (SEO)。透過跨搜尋、地圖和社交網站收集評論和評分並從一個地方回覆來管理您的聲譽。透過在所有 Facebook 位置頁面上發布訊息，就像在一頁上發布訊息一樣簡單，可以放大您的品牌訊息。
DigitalMaas
digitalmaas.com
我們是一個全球本地行銷平台，供企業用來優化其在多個搜尋平台（例如Google 我的商家、Apple、Facebook 和Bing）上的位置資訊。其在多個搜尋平台上的位置資訊。
dbaPlatform
dbaplatform.com
本地數位廣告和清單工具和解決方案。 dbaPlatform 幫助企業提高本地企業在 Google、Apple、Bing 和其他消費者平台上的知名度。 dbaPlatform 提供客製化計畫： + Done for You 廣告+ Done by You 廣告+ Done for You 清單+ Done by You 清單我們的廣告解決方案中的一些關鍵功能包括： + 帳戶建立+ 帳戶設定+ 監控與故障排除+ Feed優化+ White -標籤報告我們的清單解決方案中的一些關鍵功能包括： + 為多地點企業自動執行和安排Google 帖子+ 擴展由Google Looker 提供支援的Google 商家資料洞察數據的報告+ 將所有地點的Google評論匯入到單一畫面中能夠回覆評論 + 自動將位置資料同步到網路上的主要線上目錄和資料聚合器，並確保所有重複清單均已被抑制
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO 是企業品牌本地行銷領域的領導者，為本地體驗(LX) 平台提供支持，該平台是一套全面、無縫整合的交鑰匙本地行銷和客戶體驗(CX) 解決方案，可在整個品牌範圍內大規模提供有影響力的超本地化體驗在場。世界領先的多地點品牌（零售商、餐廳、酒店、金融服務、醫療保健等）依靠 Rio SEO 成熟的技術和本地營銷專業知識來提高知名度以及積極的、可衡量的在線和實體店流量。 Rio SEO 是 PG Forsta 旗下公司。
Synup
synup.com
Synup 透過三管齊下的方法轉變品牌的線上形象：本地列表、聲譽管理和社交媒體管理。借助 Synup，品牌可以在一個整體儀表板中在所有地點和媒體管道中提供相關且值得信賴的業務內容。品牌現在可以管理和優化其所有營業地點的清單和內容，同時提高其線上評論、排名和參與度。 Synup 將所有線上資料和平台轉變為行銷管道以提高投資回報率。
GoSite
gosite.com
GoSite 為推動美國經濟的小型企業創造簡化的技術。我們的軟體使他們能夠在一個地方擁有在數位時代與客戶聯繫所需的一切。我們基於雲端的行動和網路工具套件改變了客戶隨時隨地開展業務的方式。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是領先的分散式行銷平台，可協助品牌到本地團隊透過通路合作夥伴、地點和第一線員工進行有效的行銷和銷售。 SproutLoud 的人工智慧平台將數位資產管理、管道激勵、合作行銷基金和最後一哩行銷履行相結合，讓您可以輕鬆地透過傳統、數位和社交媒體策略協作部署在地化、合規的內容。 SproutLoud 是唯一專門為多層分銷行業打造的平台，使品牌能夠影響最接近為消費者提供服務的各方的行為。 SproutLoud 的軟體提高了上市速度、品牌合規性以及數百或數千本地用戶規模的監管合規性。借助 SproutLoud，客戶可以透過數據驅動的決策快速回應當地市場狀況。