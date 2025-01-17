本地行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 帛琉

SOCi

meetsoci.com

SOCi 是針對多地點企業的領先聯合行銷雲。我們幫助 Ace Hardware、Jersey Mike's、Kumon 和 Ford 等企業以品牌導向、本地完善和數據互聯的方式，在所有地點和數位管道中實現行銷工作的自動化和規模化。透過使用一流的生成式人工智慧和機器學習，SOCi Genius 平台為多地點企業提供可行的見解和建議，同時大規模自動化其最重要的工作流程。透過 SOCi，企業可以增強其在本地搜尋和社交頁面上的數位影響力，同時保護其線上聲譽，從而提高客戶參與度和市場領先結果。 SOCi 的可擴展和集中式平台技術為多地點和多家族企業提供了管理在地化行銷工作所需的一切工具，包括： 直覺的儀表板 - 登入 SOCi 後，用戶會看到一個高級、全面且易於閱讀的儀表板，突出顯示使用 SOCi 的所有位置的分析、內容性能、需要關注的對話和評論、最近的評論等等！ * 清單：透過確保數百或數千個企業清單中的資訊準確一致，將您的本地搜尋可見度提升到新的高度。 * 傾聽：發現並建立真實的內容策略、豐富的受眾檔案，並透過傾聽證明您的行銷策略的投資報酬率。聆聽競爭對手的聲音、創建情緒分析和用戶生成的內容，所有這些都來自 SOCi。 * 本地頁面/定位器：跨越數千個搜尋優化頁面，提供從認知到轉換的品牌和在地化消費者旅程。 * 評論：協調品牌一致的評論回應、追蹤評論情緒並監控競爭聲譽洞察，以改變您在任何地方的聲譽。 * 社交：使企業和本地團隊能夠對社交活動做出品牌回應，並透過簡化的多地點工作流程發布表現最佳的社交內容。 * 調查：利用面向本地行銷人員的最強大的調查解決方案主動徵求和管理客戶回饋，從而留住並發展您的客戶。 * 廣告：使多地點行銷人員能夠有效管理在地化社交廣告活動，並在數百或數千個地點增加貼文。 * SmartBot：透過 Facebook Messenger 和 Google Business Messages 帳戶、簡訊功能上的自動聊天機器人，推動即時參與並在所有地點 24/7 產生潛在客戶。在幾分鐘內輕鬆大規模建立在地化主題，並開始捕獲客戶訊息，不錯過潛在的潛在客戶。 * 洞察與報告：找出哪些地點表現良好，哪些地點表現不佳，並利用這些洞察來支持您的在地化行銷策略。透過多種交付選項自訂高度視覺化、引人入勝的報告。 SOCi Go（行動應用程式）：您喜愛的相同核心 SOCi 平台，現在在行動裝置上。隨時在任何行動裝置上發佈內容、回覆客戶並接收通知。 SOCi 作為管理數以萬計的本地頁面的基礎架構。 SOCi 與 Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、Google My Business、Yelp 等頂級搜尋、社群媒體和聲譽管理網路完全整合。