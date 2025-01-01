本地行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

「本地行銷軟體」指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業針對特定地理區域或社群優化本地行銷工作。這些工具對於擁有實際位置的企業或希望在特定區域或地點瞄準客戶的企業特別有利。
提議新的應用程式
Google My Business
business.google.com
Google我的業務是免費服務，幫助企業管理其在Google搜索和地圖上的在線形象，增強客戶互動及提高可見性。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
IONOS
ionos.com
IONOS應用程式可讓用戶安全地訪問合約、產品及客戶資料，並可訂購或變更服務。
SE Ranking
seranking.com
SE排名是一個全面的SEO工具，幫助用戶執行關鍵字研究、網站審核、反向鏈接分析等，以提升搜索引擎排名。
Seobility
seobility.net
Seobility是一款綜合SEO工具，提供網站審核、反向鏈接分析、關鍵字研究和排名追蹤，幫助用戶提升網站排名和可見性。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是一個在線聲譽管理平台，幫助企業管理客戶反饋，加強社交媒體存在，並提高業務可見性。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款專為數據驅動的行銷人員設計的 SEO 工具，提供超過 40 種功能以提升網站排名，支援批量數據分析。
Keyword.com
keyword.com
KeyWord.com是一款幫助用戶管理和優化關鍵字的工具，提供關鍵字研究、性能分析和競爭對手分析功能。
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker允許用戶在全球超過50000個地點查看本地搜索引擎結果頁面，幫助企業監控和改善當地SEO排名。
Moz
moz.com
Moz App是一個SEO平台，提供本地業務清單管理、評論管理及SEO分析工具，幫助企業優化在線形象並提升搜索引擎排名。
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker是一款專業的SEO排名追蹤與報告工具，支持多平台關鍵字排名分析、歷史數據追蹤，適合SEO機構及網站擁有者使用。
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
商店定位器小部件幫助企業管理及展示實體商店位置，易於集成並支持多種地圖服務，提供客戶自定義搜索功能。
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler是一款基於網絡的SEO工具，提供排名跟蹤、網站審核、競爭對手反向鏈接監測等功能，幫助企業提升搜索引擎排名。
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps是一款可在WordPress網站中創建和管理地圖的工具，無需編碼知識，支持多位置標記、自定義樣式和數據導入導出。
WebCEO
webceo.com
WebCEO是一個數字營銷平台，提供23種工具以支援關鍵字研究、排名追蹤、SEO審核及社交媒體管理等功能，適合企業和代理商使用。
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic是一個社交媒體管理平台，幫助專營權和多站點業務簡化內容營銷和品牌一致性管理。
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business 是一款本地排名追蹤工具，幫助企業透過可視化界面追蹤排名與競爭對手比較，監測搜尋表現。
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
Leads Gorilla 是一款雲端軟體，幫助企業找到、分析及轉換潛在客戶，優化數位行銷服務。
Experience.com
experience.com
Experience.com 提供 AI 驅動的在線聲譽、評論及存在管理解決方案，幫助企業提升在線形象與客戶互動。
SOCi
meetsoci.com
SOCi是多地點企業的協作行銷雲端平台，幫助管理在當地搜索和社交媒體的行銷工作，增強數位存在和顧客參與。
Whitespark
whitespark.ca
Whitespark是一款本地SEO工具，幫助企業追蹤引用，發現新機會，並管理在線評論以提高搜索可見性和信譽。
Yext
yext.com
Yext是一個數字管理平台，幫助企業管理在線形象，優化數位清單、評論和內容，並提供數據分析以改善客戶聯繫。
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal是一個專業的本地SEO平台，幫助企業和代理商提高本地搜索排名，管理評論和在線聲譽。
Loqate
loqate.com
Loqate是一款實時地址查找解決方案，簡化在線表格和結帳的地址捕獲與驗證過程，提供自動完成建議以及精確的數據匹配。
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME 是一款本地SEO工具，幫助企業提高在Google上的可見度，集中管理Google我的商家資料和評論，並提供當地分析和內容發布。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial是一款社交媒體管理應用，幫助企業管理多個平台的發佈、廣告、互動和報告，並支援地理定位廣告。
Marketing 360
marketing360.com
營銷360是一個綜合營銷平台，為小企業提供從設計到行銷及CRM的所有工具，簡化管理和優化營銷策略。
Partoo
partoo.co
Partoo是一個綜合平台，幫助企業管理線上形象，增強客戶關係，並有效追蹤業務表現。
Local Falcon
localfalcon.com
當地獵鷹是一款本地搜索排名追蹤工具，幫助企業提高可見性並評估其在評論網站上的表現。
RealWork Labs
realworklabs.com
RealWork Labs應用程式可讓您在現場捕捉工作，顯示自身服務，並向鄰近社區的居民證明您是可信賴的家居服務提供者。
Solocal
solocal.com
Solocal 應用程式提供店鋪定位及網絡管理功能，協助品牌優化當地搜尋排名，管理商店資訊及評價，推廣消息及查看表現。
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co是一個多功能的SEO和關鍵字研究平台，提供關鍵字檢查、長尾關鍵字查詢和排名分析等工具，以提升數位行銷效果。
Uberall
uberall.com
Uberall是一個多地點行銷平台，幫助商家提升本地搜尋能見度並確保商業資訊準確一致，適合多地點業務管理。
Woosmap
woosmap.com
Woosmap是一個位置服務平台，提供地圖、地址驗證、地理編碼等工具，幫助企業管理和優化位置數據。
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket是一款商店定位應用，幫助企業提升客戶參與度，提供自訂化設置和分析功能，支持Google Maps和Mapbox。
SO Connect
soconnect.com
SO Connect 應用程式幫助企業一次性在50多個平台上更新資訊，管理評論，並提升網站SEO，增加顧客流量及曝光率。
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone應用程式透過數位體驗平台提升數位體驗和內容可見性，協助品牌在各行業中擴大客戶獲取。
dbaPlatform
dbaplatform.com
dbaPlatform是一個本地數位廣告和列表工具，幫助企業在Google、Apple、Bing等平台上提高可見性，提供自訂方案和多項功能。
Synup
synup.com
Synup是一款幫助企業管理在線形象的工具，通過更新業務信息、監控評價及維護社交媒體平台提高本地SEO排名。
LOCALACT
localact.com
LOCALACT是一個為特許經營商提供本地數位營銷的平台，幫助企業在當地市場提高曝光率並管理營銷表現。
Thryv
thryv.com
Thryv是一款綜合的小型企業管理軟體，提供客戶通訊、報價、付款、排程和聲譽管理等功能，以簡化業務運營。
UpCity
upcity.com
UpCity是一個連接企業與可信賴B2B服務供應商的平台，幫助企業增強數字業務並找到合適的合作夥伴。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta是一個綜合電商平台，幫助企業銷售數字產品和服務，並提供行銷自動化、CRM及專案管理工具。
Nozzle
nozzle.io
Nozzle是一款企業級SEO關鍵字排名追蹤工具，能分析SERP數據，監測競爭對手及網站在搜尋結果中的排名與顯示情況。
Localo
localo.com
Localo是一款專門用於優化本地搜索引擎的工具，提供GMB優化、關鍵字跟踪和評論管理等功能，幫助企業提升本地可見性。
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO 提供本地市場營銷解決方案，幫助企業管理本地搜索排名、評論及在線形象，以提升可見性和吸引客戶。
Closeby
closeby.co
Closeby是一個現代商店定位小工具，提供自定義選項和整合式定位功能，方便用戶快速找到商店位置。
DashLoc
dashloc.com
DashLoc是一個本地商家與附近顧客的連接平台，提供商家的詳細資料與特別優惠，幫助顧客發現當地商業。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud是一個分散式營銷平台，幫助品牌通過渠道夥伴及當地員工有效地執行本地營銷活動。
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 讓您了解要創建的精確內容，以提高搜尋引擎的排名，並透過一鍵式的 SEO 內容簡報，簡化寫作過程。
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch是一款排名跟蹤工具，幫助用戶輕鬆獲取關鍵字排名及競爭者分析，並生成可共享的詳細報告以支持SEO決策。
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers是一個評論管理平台，幫助企業收集和監控客戶反饋，提供分析工具以改善客戶體驗和在線聲譽。
RocketData
rocketdata.ru
RocketData是一個易於使用的平臺，幫助企業管理商業資訊和評論，監控多個地圖和社交網絡的數據及客戶反饋。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一個 MaaS 平台，幫助品牌和企業透過統一的客戶數據庫及多平台溝通，加強顧客互動和提高評價。
MikMak
mikmak.com
MikMak是一個電子商務加速平台，提供分析和軟體，幫助品牌了解消費者行為並推動線上銷售，簡化購物體驗。
Mobal
mobal.io
Mobal 應用程式自動管理商業資訊，幫助用戶快速維護和更新在線目錄中的商業檔案，從而吸引和留住更多客戶。
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger是一款數字營銷平台，提供關鍵字跟踪、競爭對手分析和網站審核等功能，支持SEO和本地SEO策略的優化。
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是一個本地企業客戶互動平台，透過簡訊、聊天和電子郵件方便地與潛在客戶和現有客戶互動，所有資訊集中管理，隨時可用。
DigitalMaas
digitalmaas.com
DigitalMaas是一個全球地方行銷平台，幫助企業優化其在多個搜尋平台（如Google My Business、Apple、Facebook和Bing）上的地點資訊。