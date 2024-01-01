本地行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 多明尼加共和國

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「本地行銷軟體」指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業針對特定地理區域或社群優化本地行銷工作。這些工具對於擁有實際位置的企業或希望在特定區域或地點瞄準客戶的企業特別有利。
提議新的應用程式
Google My Business
business.google.com
如果您被重新導向到此頁面，則「Google 我的商家」不支援您的瀏覽器。如果您使用的不是最新版本的瀏覽器，「Google 我的商家」可能無法正常顯示或執行
IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的...
Keyword.com
keyword.com
先前的 SerpBook.com — 追蹤、找出並驗證 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和報告。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
Moz
moz.com
Moz Local 平台帶來了強大的本地技術解決方案 - 推動更準確的清單管理、可操作的見解、重複刪除的自動化和評論管理。 Moz Local 將幫助您比以往更好地擁有和管理您的實體位置資料。更深入的整合、更主動的位置管理以及先前手動流程的自動化將使您的生活更輕鬆。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用於提高網站排名的一體化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的頁面 SEO 審核、反向連結分析和連結建立工具，以及排名追蹤。用於內容優化的 TF*IDF 工具和關鍵字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一體化 SEO 軟體。頁面SEO審核：抓取網站的所有連結頁面，收集並清楚顯示頁面優化的錯誤或問題。每個分析都包含有關如何解決問題和最佳化的詳細資訊和提示。為了持續審查網站並追蹤優化進度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取後提供詳細報告，並在出現嚴重問題時通知使用者。反向連結分析：有關網站反向連結、錨文本、引用網域等的詳細報告。見解。競...
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Th...
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是下一代網路行銷平台，為您提供23 種強大的工具，用於關鍵字研究、排名追蹤、網域分析、SEO 審核、內部連結分析和反向連結追蹤、社群媒體管理、付費搜尋管理、競爭對手研究等。 Web CEO 的白標功能使數位代理商可以自由地自訂報告並使其看起來專業。
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic 的行銷平台透過獨特的數據驅動方法幫助特許經營商提高在搜尋和社群媒體中的線上知名度。它使特許經營商能夠從中央控制中心高效、無縫地管理行銷工具、資產和數據。 PromoRepublic 已與 80 多個特許經營品牌、400 多個行銷機構取得了成功，改善了 25,000 多個地點的成果，也簡化了決策。 這是透過其數據驅動的 Copilot 解決方案實現的，該解決方案充當個人數據分析師，將本地行銷數據轉化為可操作的業務見解。 無論您是新興品牌還是成熟的多地點品牌或品牌組合，PromoRepublic 都可以幫助您自動化和優化您的行銷工作。 您的品牌如何利用 Prom...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 ...
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler 是一種基於網路的 SEO 軟體解決方案，可追蹤排名、執行網站審核、監控競爭對手反向連結、產生品牌報告以及與搜尋引擎優化相關的許多其他內容。
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla 是世界排名第一的業務線索查找和客戶關閉基於雲端的軟體，可協助代理商企業尋找、分析和關閉更多數位行銷服務業務線索。
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker 使用戶能夠以本地用戶的身分在全球 50000 多個地點查看搜尋引擎的 SERP（搜尋引擎結果頁）。
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker® 是一款高度專業的 SEO 排名追蹤和報告解決方案，適用於 SEO 機構、SEO 專業人員、內部 SEO 部門和網站所有者。它擁有任何其他排名追蹤或一體化 SEO 工具中最準確的演算法，並且全面的各種報告選項將使您、您的隊友和您的客戶滿意！對於 SEO 代理商來說，PRT 向客戶提供的報告將增加他們的信任，從而提高保留率。為您的企業帶來的好處是無價的。無論是對您的一體化大型 SEO 工具（具有基本位置追蹤功能）的補充，還是如果您對當前的排名追蹤器不滿意，您都可以免費試用 ProRankTracker®，看看它能為您做些什麼。
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® 由 Joe 和 JB Kellogg 父子於 2009 年創立，其使命是透過幫助小型企業發展和當地社區發展來做出改變。現在，Marketing 360 位於科羅拉多州柯林斯堡和德克薩斯州奧斯汀，擁有超過 550 名團隊成員，並擁有超過 20,000 個活躍的中小型企業客戶。 Marketing 360 為小型企業提供從單一平台管理和發展業務所需的所有技術和人才，包括建立專業網站、接受和管理付款、管理潛在客戶和客戶、預約、監控評論的能力、管理社交媒體、聯合企業名單、管理內容行銷、開展多通路數位廣告活動等等。不再浪費時間和金錢在多種工具上來管理和發展您的業務。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Nozzle
nozzle.io
Nozzle 是一款企業級 SEO 關鍵字排名追蹤工具。我們從整個 SERP 收集數據，使您能夠了解自己與所有競爭對手的比較。您可以查看哪個網域和特定 URL 擁有所有精選片段、本地包列表、視頻包列表等。上佔用的像素數。我們追蹤 SERP 中的 400 多個數據點，這意味著您可以發現哪些網域擁有最多的附加連結、常見問題解答架構、價格/評論/評級架構等。
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal是一個專門的本地SEO平台。其強大的本地搜尋引擎優化工具和報告使代理商和品牌能夠提高本地排名，從本地搜尋中產生更多流量和潛在客戶，並管理評論/聲譽。 iProspect、Mediacom、希爾頓和宜家等超過 5,000 家創新機構和品牌信任 BrightLocal 透過其業界領先的平台提高其本地搜尋可見度。這些公司透過 BrightLocal 的 SEO 審核和報告、清單服務和管理工具及其線上聲譽管理解決方案來實現這一目標。透過 BrightLocal，客戶可以體驗更好的本地搜尋結果、節省大量時間，以及以更簡潔的方式向關鍵利害關係人展示本地搜尋的成功。套餐起價為 39 美...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
功能齊全的商店定位服務，配置、新增位置並嵌入您的網站非常快速且簡單。使用 CSV 或 Excel 檔案上傳您的位置，或者如果您願意，可以使用我們基於 REST 的 API 進行位置管理。完全支援所有主要 CRM，包括 Shopify、Squarespace、Facebook、Joomla 和 Wordpress，並且完全可自訂，包括自訂 Google 地圖和標記。所有計劃都允許完全不受限制和無限制的使用。
Yext
yext.com
Yext（NYSE：YEXT）是領先的多地點品牌數位展示平台，在全球擁有數千名客戶。借助一個中央平台，品牌可以無縫地提供一致、準確且引人入勝的體驗，並與數位世界中任何地方的客戶進行有意義的聯繫。 Yext 的人工智慧和機器學習技術為每次客戶參與背後的知識提供支持，大規模自動化工作流程，並提供可操作的跨渠道見解，從而實現數據驅動的決策。從 SEO 和網站到社群媒體和聲譽管理，Yext 讓品牌將其數位形象轉變為差異化因素。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 為 60,000 多家合作夥伴提供端到端電子商務平台，這些合作夥伴向全球超過 550 萬家中小企業 (SMB) 銷售數位產品和服務。這些合作夥伴包括行銷機構、獨立軟體供應商 (ISV) 和媒體公司。 Vendasta 平台使這些團體能夠輕鬆地從基於雲端的技術市場採用新的解決方案，並以自己的品牌向中小型企業客戶銷售這些解決方案。該平台提供由人工智慧驅動的行銷自動化、銷售工具和整合的 CRM，以促進產品進入市場。它還包括項目、訂單和計費管理系統，以幫助透過機器人流程自動化進行擴展。中小型企業只需一次登入即可存取以 Vendasta 客戶品牌購買的所有解決方案。他們喜歡一個包含處方...
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business 是一種本地排名追蹤工具，具有本地搜尋引擎結果的獨特視覺化視圖。在網格視圖中將您的排名位置與本地競爭對手進行比較。監控您在 Google 3-pack 上的表現並進行調整以提高您的搜尋可見度。
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps 是一款允許企業創建和管理商店定位器、產品定位器和其他類型地圖的軟體。它是一個功能強大且靈活的工具，易於使用，不需要任何編碼知識。 WP Maps 可用於在地圖上新增多個位置、建立自訂標記和標籤、為地圖新增篩選器和圖層、自訂地圖外觀以及與其他軟體（例如 Google Maps 和 Salesforce）整合。要了解有關 WP 地圖的更多信息，請訪問我們的網站 wpmaps.com
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我們的使命是讓企業在網路上更加引人注目，提高他們的電子聲譽並幫助他們贏得更多客戶。我們的一體化解決方案透過直覺的儀表板支援策略決策，使決策者能夠衡量投資回報率並培養持久的客戶關係。 Partoo 與各行各業的眾多本地和國際公司合作，包括中小企業以及麥當勞、豐田、家樂福和 Sports Direct 等大型公司。我們的本地清單解決方案非常簡單，使公司能夠在本地和品牌層級管理該工具。 Partoo 擁有一支由400 多名專業人士組成的團隊，為100 多個國家/地區的400 多家客戶提供服務產品詳細資訊Partoo 透過實現其3 個目標，利用以下產品幫助公司發展：找到客戶、選擇客戶...
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是針對多地點企業的領先聯合行銷雲。我們幫助 Ace Hardware、Jersey Mike's、Kumon 和 Ford 等企業以品牌導向、本地完善和數據互聯的方式，在所有地點和數位管道中實現行銷工作的自動化和規模化。透過使用一流的生成式人工智慧和機器學習，SOCi Genius 平台為多地點企業提供可行的見解和建議，同時大規模自動化其最重要的工作流程。透過 SOCi，企業可以增強其在本地搜尋和社交頁面上的數位影響力，同時保護其線上聲譽，從而提高客戶參與度和市場領先結果。 SOCi 的可擴展和集中式平台技術為多地點和多家族企業提供了管理在地化行銷工作所需的一切工具，包括： 直...
UpCity
upcity.com
UpCity 是一種資源，可協助企業與他們可以信任的 B2B 服務提供者建立聯繫。我們在企業和服務提供者之間建立並促進成功的關係。 UpCity 擁有超過 70,000 家上市供應商（從行銷機構、會計師事務所到人力資源顧問等），近 200 萬家企業（並且還在不斷增加）已訪問 UpCity 來尋找滿足其需求的最佳合作夥伴。我們的使命是促進成功的關係，因此我們創建了專有的數據驅動的推薦性評級，以幫助指導我們在每個本地市場和全國範圍內排名和推薦頂級服務提供者。
Solocal
solocal.com
BRIDGE 是 Solocal 的專有平台，可讓您管理商店定位器以及狀態管理。 我們的解決方案使網路主管及其銷售點能夠： - 受益於針對您的本地頁面優化的自然引用 (SEO)，以便在搜尋引擎上輕鬆找到， - 非常輕鬆地集中管理有關您的機構的本地信息主要網路中心（Google GMB、Facebook、Bing、PagesJaunes、Mappy、GPS 等）， - 管理您的意見（集中化和回應模型）， - 在GMB、PagesJaunes、Facebook 上轉發您的新聞和促銷活動，以確保全國和地方溝通， - 諮詢您的受眾和聯繫表現，並根據您授予的權限級別訪問報告。超過 25 位客戶關係專家...
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co 是一個多方面的SEO 和關鍵字研究平台，提供一系列工具來增強數位行銷工作： - 關鍵字批量檢查器：能夠同時檢查多個關鍵字，包括批量Allintitle 和關鍵字黃金比例值，並具有即時地理位置或語言的特殊性。 - 大量 Allintitle 和關鍵字黃金比例檢視器：提供內建 KGR 計算器，利用關鍵字黃金比例尋找易於排名、低競爭度的關鍵字。 - KW Explorer：協助尋找長尾關鍵字和任何種子關鍵字的問題，具有聚類和搜尋意圖識別功能。 - 排名差距分析：允許對最多五個網站進行關鍵字比較分析，有助於 SEO 內容策略。 - SERP 追蹤器：追蹤主要搜尋引擎上的關鍵...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO 是企業品牌本地行銷領域的領導者，為本地體驗(LX) 平台提供支持，該平台是一套全面、無縫整合的交鑰匙本地行銷和客戶體驗(CX) 解決方案，可在整個品牌範圍內大規模提供有影響力的超本地化體驗在場。世界領先的多地點品牌（零售商、餐廳、酒店、金融服務、醫療保健等）依靠 Rio SEO 成熟的技術和本地營銷專業知識來提高知名度以及積極的、可衡量的在線和實體店流量。 Rio SEO 是 PG Forsta 旗下公司。
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 向您展示要創建的確切內容，以提高第一頁排名並推動成果。透過一鍵式 SEO 內容簡介，針對任何主題編寫排名內容從未如此簡單。
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch 是市場上最準確的全球和本地排名追蹤器。它旨在透過使準確的排名數據更容易存取來節省 SEO 專業人員的時間。
Uberall
uberall.com
Uberall 是一個多地點行銷平台，可以讓像您這樣的企業輕鬆被發現、被選中並將搜尋轉化為銷售。我們的解決方案管理超過 150 萬個地點，並且 Uberall 管理的清單出現在 194 個國家/地區，並且還在增加。
StoreRocket
storerocket.io
放鬆 - 為您的網站設計精美的商店定位器變得更加容易。憑藉簡單的安裝、強大的功能和完整的分析，StoreRocket 可以讓您以前所未有的方式吸引更多客戶到您的地點。客戶體驗的第一步就從您的網站開始。立即升級您的商店定位器。
Woosmap
woosmap.com
利用地圖繪製、地址查找、地理編碼、距離計算、地圖、移動位置檢測、位置搜尋引擎等進行創新、提高轉換率並提供更快的數位旅程。
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME 是一款本地 SEO 工具，旨在提高企業在 Google 上的線上知名度和聲譽。它將業務資料集中在「Google 我的商家」上，使用人工智慧管理評論，並提供本地分析和內容發布，旨在推動實體店的線上流量。
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger 是 SEO 和行銷軟體即服務 (SaaS) 平台，專為代理商設計，任何規模的數位行銷公司或內部專業人士都可以負擔得起。 Rank Ranger 的綜合線上行銷平台追蹤和監控數百個搜尋引擎上的有機、本地、行動、應用程式和影片排名，驗證和監控反向連結數據，並包括來自各種第三方軟體和服務的行銷指標的整合。完全個人化的 100% 白標報告選項包括可自訂以符合任何網站設計的品牌化拖放網路行銷儀表板，以及單一登入用戶端儀表板、自訂 URL 的使用以及品牌 PDF 的自動排程報告。
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon 是同類中首屈一指的追蹤工具，也是本地 SEO 分析不可或缺的視覺效果。
RocketData
rocketdata.ru
RocketData 是一個易於使用的平台，可在 30 多種基於位置的服務中管理公司的業務資訊和評論：地圖、搜尋引擎、所有流行的目錄、GPS 設備和社交網路。 RocketData 將有關您公司的資訊加入這些服務中，自動發現錯誤、修復錯誤並保護您的資料。 RocketData 還可以幫助您的企業與當地客戶互動，無論他們在哪裡交談。此平台監控和收集客戶回饋，並提供從單一介面回答問題的工具。我們的整合清單包括 Google 地圖、Apple 地圖、Yandex.Maps、2GIS、Facebook、Instagram、TripAdvisor、Yelp、Garmin、Waze、Here 地圖、Ope...
Localo
localo.com
使用終極本地 SEO 工具 - Localo 促進客戶的業務 使用最強大的本地 SEO 工具增強您代理商的服務範圍，從而大幅提升客戶的本地知名度 - Localo。這個強大的基於人工智慧的工具旨在為本地企業提供競爭優勢，吸引更多本地客戶，並透過優化的本地 SEO 策略提高投資回報率。 * 適合所有尋求更快、更有效的方式來管理客戶本地 SEO 的行銷機構和自由 SEO 顧問。 主要特點和優點： * 智慧任務：透過個人化的每週任務和先進的見解在競爭中保持領先。提高客戶的本地搜尋可見度並吸引新客戶。 * 排名檢查和監控：準確追蹤客戶的 Google 本地排名，並做出數據驅動的決策，以提高他...
Mobal
mobal.io
透過更好的業務概況尋找、贏得並留住更多客戶。 Mobal 可以自動化您的業務資料管理，以便您可以專注於更快地取得成果。 Mobals AI 支援的平台是最簡單、最快的方法，可以輕鬆地讓您的業務資料在所有主要線上目錄中保持良好狀態並保持最新狀態。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 是一家品牌情報公司，透過人工智慧驅動的深度傾聽重新構想客戶聯繫和聲譽管理。我們使多地點品牌能夠透過重要時刻的相關見解輕鬆推動即時影響。 Chatmeter 了解多地點和全通路聲譽管理的挑戰，並創建了一個規模化的平台，為從本地所有者到執行領導層的每個人提供端到端的可見性。 Chatmeter 擁有 93% 的客戶保留率，是零售、餐飲、醫療保健和金融服務業等領域的首選品牌聲譽合作夥伴。
Digitaleo
digitaleo.com
該平台讓本地行銷變得更容易。 從客戶評論審核和社交網路管理到贊助活動和本地知名度，Digitaleo 幫助網路和品牌為其銷售點帶來更多流量！
DashLoc
dashloc.com
DashLoc 是一個革命性的超本地化清單平台，以無縫且有效率的方式將本地企業與附近的客戶聯繫起來。憑藉其用戶友好的介面和地理定位功能，DashLoc 使用戶能夠發現在其附近運營的企業並與之互動。本地企業可以在 DashLoc 上建立詳細的個人資料，包括企業名稱、地址、聯絡資訊、營業時間以及其產品或服務的簡要描述等基本資訊。他們還可以展示特別優惠、優惠和促銷活動來吸引潛在客戶。客戶可以透過造訪其附近的企業、服務和活動的精選清單來受益於 DashLoc。他們可以留下評論和評級，培養一個充滿活力的社區，其中有價值的回饋可以推動改進並建立信任。 DashLoc 在提高當地企業的知名度和客流量方面發揮...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com 是多地點 Google 商家資料軟體的超值選擇。代理商和直接客戶都喜歡我們。管理您在當地的聲譽並大量發佈內容、服務、產品和照片。輕鬆概覽所有本地搜尋優先順序和效能，以便您知道要採取哪些措施。我們的 A/B 測試功能可以輕鬆最大化本地可見性。人工智慧支援的評論回應、競爭性評論報告和已刪除的評論使其成為本地搜尋評論的頂級播放器，可提高您的權威。兩週免費測試和無與倫比的價格！誰使用 GMBapi.com？對推動績效、聲譽管理、發佈內容和照片感興趣的多地點企業。我們以 15% 的價格獲得 90% 的利益。 15 分鐘內使用您的數據進行 24/7 線上免費測試！
SO Connect
soconnect.com
清單可幫助您的本地企業被更多客戶發現。在 50 多個平台上一次性更新您的公司信息，提高您的排名並獲得更多網站流量、電話和訪問您所在位置的訪客。目前，我們為 30 多個國家/地區的 100,000 多個業務地點和 50,000 多個客戶提供服務。我們的目標是幫助大型和小型企業與客戶互動並管理他們的線上聲譽和評論，同時提高各種平台上的本地搜尋可見性。我們的專業軟體包括： 清單 - 一次在 50 多個平台上更新您的公司資訊。評論 - 在一個中心位置收集和管理更多評論。網站優化器 - 改善您的網站搜尋引擎優化並透過無故障的網站贏得更多客戶。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一個MaaS（行銷即服務）平台，透過三種方式更好地與客戶和潛在客戶互動、增加評論以及創建統一的客戶資料庫來指導品牌和企業與Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等大公司的分銷技術合作夥伴關係平台可以在單一介面中管理所有清單。透過實施品牌審核、智慧回應管理和採用最佳實踐來產生評論來建立聲譽。增加參與度 透過 ProManages 統一聊天整合和來自多個平台的查詢來接觸客戶和潛在客戶。透過回應範本、自動回應、Chabot 和票證路由啟用實用聊天協助。 ProManage 是一個新興的 MaaS 平台，透過跨多個平台的可發現性、增強與客戶和潛在客...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是當地企業的客戶互動平台，可透過簡訊、聊天和電子郵件方便地與潛在客戶和客戶互動，並且所有這些都在一個地方進行組織。我們讓您的企業客戶做好 24/7/365 任何互動的準備。
Experience.com
experience.com
自 2015 年以來，Experience.com 一直致力於提供世界一流的人工智慧驅動的線上聲譽、評論和線上狀態管理解決方案，幫助公司和專業人士增強線上狀態以及客戶和員工的參與度。 Experience.com 的整合 SaaS 平台以幫助數百萬組織發展和改進為共同使命，繼續引領產業走在數位行銷創新的前沿。
Insites
insites.com
Insites 是一款 SEO 審核工具，專為希望獲得更多潛在客戶、贏得更多業務並兌現承諾的數位行銷代理商而設計。 Insites 是唯一能夠在 60 秒內讓您全面了解客戶表現的 SEO 平台。它涵蓋了數位行銷的各個方面，從本地 SEO、從 PPC 到 Google Core Web Vitals - 我們在一次易於理解的 SEO 審核中掌握了這一切。 Insites 創建精美的品牌 SEO 報告，您可以與客戶分享。它與您現有的銷售工具集成，例如 Salesforce、Hubspot 等。但這只是開始。 Insites 可以協助您透過獨特的入站行銷解決方案產生潛在客戶，並透過複雜的商業智慧擴充...
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是領先的分散式行銷平台，可協助品牌到本地團隊透過通路合作夥伴、地點和第一線員工進行有效的行銷和銷售。 SproutLoud 的人工智慧平台將數位資產管理、管道激勵、合作行銷基金和最後一哩行銷履行相結合，讓您可以輕鬆地透過傳統、數位和社交媒體策略協作部署在地化、合規的內容。 SproutLoud 是唯一專門為多層分銷行業打造的平台，使品牌能夠影響最接近消費者服務的各方的行為。 SproutLoud 的軟體提高了上市速度、品牌合規性以及數百或數千本地用戶規模的監管合規性。借助 SproutLoud，客戶可以透過數據驅動的決策快速回應當地市場狀況。
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers 是一家屢獲殊榮的客戶評論軟體公司。獲得更多評論。回應客戶。尋找有關客戶體驗的見解。
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator 是市場上最好的商店定位軟體之一。它允許用戶以極其可配置且簡單的方式搜尋、顯示和管理網站上的多個位置。 MetaLocator 的商店定位器軟體具有 300 多種功能，是高度可配置的定位器軟體，附帶利用合理預設值的即用型模板。使用者可以透過深入研究 HTML、CSS 或 API 設定來獲得更高級的定位器配置。
Closeby
closeby.co
適用於現代品牌的現代商店定位小工具。精美的客製化 - 從強大的主題選項、顏色和字體中進行選擇，以最適合您的品牌。讓您擁有專屬於您的地圖繪製體驗。整合商店定位器 - 在幾分鐘內為您的網站複製並貼上一流的商店定位器。使用連結開啟或將其嵌入頁面中。強大的地圖功能 - 設定特定位置的連結、自動引導訪客並使用強大的地圖編輯器和配置添加自訂內容。
RealWork Labs
realworklabs.com
無需做更多工作即可賺更多錢：現場拍攝您的工作成果並在附近展示，改進您的評論並向附近的鄰居證明您是該工作值得信賴的家庭服務提供者。
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout 是最快的線上聲譽管理解決方案。它與排名前 21 的評論分析網站整合。它根據所有評論的所有文字顯示普通人對業務的看法。
Obenan
obenan.com
Obenan 是一款自動化數位行銷助手，旨在簡化和優化各種規模企業的網路行銷工作。它利用先進的演算法和人工智慧 (AI)，提供個人化的行銷策略、自動化 Google 內容分發，並為績效追蹤提供富有洞察力的分析。其用戶友好的介面可以輕鬆設定和管理，使企業能夠以最少的手動幹預有效地接觸目標受眾、提高參與度並推動銷售。 Obenan 體現了數位行銷的未來，為實現數位時代的行銷目標提供可擴展、經濟高效的解決方案。
Whitespark
whitespark.ca
本地引文查找器可協助您追蹤引文、發現新機會並取得競爭對手的引文。 *根據競爭對手的引文發現新機會 *找到並追蹤列出您的企業的所有引文網站 *輕鬆識別您可以向其提交業務的新引文網站