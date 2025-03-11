找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
位置資料管理軟體通常稱為本地列表管理軟體，為經營實體機構的企業提供集中式解決方案，以便在各種面向客戶的平台上有效管理和更新其位置資訊。這些平台使企業能夠透過內部和外部照片來維護準確的詳細信息，例如營業時間、聯絡電話、實際地址、選單以及其場所的視覺表示。 零售店、餐飲場所和各種組織可以利用這些平台的力量來確保關鍵訊息的準確性，擴大其可見性，並促進與客戶更好的互動，無論是在單一地點還是在多個地點。這些工具通常由企業行銷部門使用，也受到負責監督個人或公司範圍內的位置清單的區域或更高層級管理團隊的青睞。 透過熟練地利用這些平台，公司可以避免錯失潛在的商機，並減輕因商店資訊不完整或過時而引起的客戶不滿。此外，這些解決方案可以提供增強本地清單的途徑，從而提高企業的信譽和對潛在客戶的吸引力。
提議新的應用程式
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
IONOS
ionos.com
IONOS應用程式可讓用戶安全地訪問合約、產品及客戶資料，並可訂購或變更服務。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是一個在線聲譽管理平台，幫助企業管理客戶反饋，加強社交媒體存在，並提高業務可見性。
Moz
moz.com
Moz App是一個SEO平台，提供本地業務清單管理、評論管理及SEO分析工具，幫助企業優化在線形象並提升搜索引擎排名。
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic是一個社交媒體管理平台，幫助專營權和多站點業務簡化內容營銷和品牌一致性管理。
UpCity
upcity.com
UpCity是一個連接企業與可信賴B2B服務供應商的平台，幫助企業增強數字業務並找到合適的合作夥伴。
Thryv
thryv.com
Thryv是一款綜合的小型企業管理軟體，提供客戶通訊、報價、付款、排程和聲譽管理等功能，以簡化業務運營。
Partoo
partoo.co
Partoo是一個綜合平台，幫助企業管理線上形象，增強客戶關係，並有效追蹤業務表現。
Yext
yext.com
Yext是一個數字管理平台，幫助企業管理在線形象，優化數位清單、評論和內容，並提供數據分析以改善客戶聯繫。
SOCi
meetsoci.com
SOCi是多地點企業的協作行銷雲端平台，幫助管理在當地搜索和社交媒體的行銷工作，增強數位存在和顧客參與。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta是一個綜合電商平台，幫助企業銷售數字產品和服務，並提供行銷自動化、CRM及專案管理工具。
Marketing 360
marketing360.com
營銷360是一個綜合營銷平台，為小企業提供從設計到行銷及CRM的所有工具，簡化管理和優化營銷策略。
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO 提供本地市場營銷解決方案，幫助企業管理本地搜索排名、評論及在線形象，以提升可見性和吸引客戶。
Solocal
solocal.com
Solocal 應用程式提供店鋪定位及網絡管理功能，協助品牌優化當地搜尋排名，管理商店資訊及評價，推廣消息及查看表現。
Uberall
uberall.com
Uberall是一個多地點行銷平台，幫助商家提升本地搜尋能見度並確保商業資訊準確一致，適合多地點業務管理。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud是一個分散式營銷平台，幫助品牌通過渠道夥伴及當地員工有效地執行本地營銷活動。
DashLoc
dashloc.com
DashLoc是一個本地商家與附近顧客的連接平台，提供商家的詳細資料與特別優惠，幫助顧客發現當地商業。
Mobal
mobal.io
Mobal 應用程式自動管理商業資訊，幫助用戶快速維護和更新在線目錄中的商業檔案，從而吸引和留住更多客戶。
RocketData
rocketdata.ru
RocketData是一個易於使用的平臺，幫助企業管理商業資訊和評論，監控多個地圖和社交網絡的數據及客戶反饋。
SO Connect
soconnect.com
SO Connect 應用程式幫助企業一次性在50多個平台上更新資訊，管理評論，並提升網站SEO，增加顧客流量及曝光率。
DigitalMaas
digitalmaas.com
DigitalMaas是一個全球地方行銷平台，幫助企業優化其在多個搜尋平台（如Google My Business、Apple、Facebook和Bing）上的地點資訊。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter是一個AI驅動的聲譽管理平台，幫助多地點企業監控客戶反饋並改善客戶體驗，提供有價值的見解和數據分析。
Digitaleo
digitaleo.com
Digitaleo 是一款簡化本地行銷的平台，提供顧客評價管理、社群媒體管理、贊助活動及本地可見性等功能，以提升銷售點流量。
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze是一款商業名錄管理應用，協助企業管理和分發一致的業務信息，以提高在線可見性和搜索排名。
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com是一款用於管理多個位置Google業務資訊的工具，提供批量發佈和評價管理功能，幫助企業提升本地搜索可見性。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一個 MaaS 平台，幫助品牌和企業透過統一的客戶數據庫及多平台溝通，加強顧客互動和提高評價。
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是一個本地企業客戶互動平台，透過簡訊、聊天和電子郵件方便地與潛在客戶和現有客戶互動，所有資訊集中管理，隨時可用。
Experience.com
experience.com
Experience.com 提供 AI 驅動的在線聲譽、評論及存在管理解決方案，幫助企業提升在線形象與客戶互動。
dbaPlatform
dbaplatform.com
dbaPlatform是一個本地數位廣告和列表工具，幫助企業在Google、Apple、Bing等平台上提高可見性，提供自訂方案和多項功能。
Social Places
socialplaces.io
Social Places 是一款針對多地點品牌的營銷工具，提供店面列表、聲譽管理、社交媒體、廣告及預約軟體服務。
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers是一個評論管理平台，幫助企業收集和監控客戶反饋，提供分析工具以改善客戶體驗和在線聲譽。
Mobilosoft
mobilosoft.com
Mobilosoft 應用程式讓您從單一平台管理本地數位行銷，包括線上能見度、發布、電子聲譽及本地廣告。
iReview
ireview.com
iReview是一個線上聲譽管理平台，幫助企業生成及管理評論，提升搜尋排名並增強數位存在感。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 幫助品牌通過經銷商網絡提升客戶體驗，提供數據驅動洞察以優化市場預算，並加強品牌忠誠度。
LOCALACT
localact.com
LOCALACT是一個為特許經營商提供本地數位營銷的平台，幫助企業在當地市場提高曝光率並管理營銷表現。
myPresences
mypresences.com
MyPresences是一個幫助企業管理在線形象及聲譽的平台，提供數字足跡管理工具，支持品牌推廣與客戶互動。
Direction Local
direction.com
Direction Local 是一款專為企業設計的本地行銷平台，提供目錄建立、名錄管理、評論管理等工具，幫助提升線上能見度和客戶觸及率。
Synup
synup.com
Synup是一款幫助企業管理在線形象的工具，通過更新業務信息、監控評價及維護社交媒體平台提高本地SEO排名。
Reptrics
reptrics.com
Reptrics 是一款適用於 B2B SaaS 企業的一體化客戶成功軟體，旨在推動客戶保留和成長。 Reptrics 專為積極主動的客戶成功團隊和執行領導者而構建，用於管理客戶入職和續約、減少客戶流失並增加擴展機會。 Reptrics 讓客戶成功團隊能夠成為收入中心而不是成本中心。透過使用劇本自動化以客戶為中心的工作流程，幫助管理整個客戶生命週期的成功。以客戶為中心的數據平台，用於監督帳戶健康狀況並即時解決客戶流失風險。總部位於佛羅裡達州，成立於 2019 年，是創投支持的平台。受到 Hook Security、Web-est、Skill Struck、Kinectify 等全球客戶的信賴，可在 90 天內以最快的速度實施技術堆疊，從而提高 MRR（每月保留率）並最大化生命週期價值 (LTV)。
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local 致力於為我們的通路合作夥伴、品牌、代理商和本地行銷人員提供可擴展、經濟高效且可自訂的本地存在管理解決方案。
PinMeTo
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PinMeTo 擁有您的多地點品牌所需的一切，幫助客戶從搜尋到採取行動。在最大的搜尋、地圖和社交媒體平台上更新和同步您的業務訊息，以提升您的本地搜尋引擎優化 (SEO)。透過跨搜尋、地圖和社交網站收集評論和評分並從一個地方回覆來管理您的聲譽。透過在所有 Facebook 位置頁面上發布訊息，就像在一頁上發布訊息一樣簡單，可以放大您的品牌訊息。
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