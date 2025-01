本地列表管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 卡達

dbaPlatform

dbaplatform.com

本地數位廣告和清單工具和解決方案。 dbaPlatform 幫助企業提高本地企業在 Google、Apple、Bing 和其他消費者平台上的知名度。 dbaPlatform 提供客製化計畫: + Done for You 廣告+ Done by You 廣告+ Done for You 清單+ Done by You 清單我們的廣告解決方案中的一些關鍵功能包括: + 帳戶建立+ 帳戶設定+ 監控與故障排除+ Feed優化+ White -標籤報告我們的清單解決方案中的一些關鍵功能包括: + 為多地點企業自動執行和安排Google 帖子+ 擴展由Google Looker 提供支援的Google 商家資料洞察數據的報告+ 將所有地點的Google評論匯入到單一畫面中能夠回覆評論 + 自動將位置資料同步到網路上的主要線上目錄和資料聚合器,並確保所有重複清單均已被抑制