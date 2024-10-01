本地列表管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瓜地馬拉

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位置資料管理軟體通常稱為本地列表管理軟體，為經營實體機構的企業提供集中式解決方案，以便在各種面向客戶的平台上有效管理和更新其位置資訊。這些平台使企業能夠透過內部和外部照片來維護準確的詳細信息，例如營業時間、聯絡電話、實際地址、選單以及其場所的視覺表示。 零售店、餐飲場所和各種組織可以利用這些平台的力量來確保關鍵訊息的準確性，擴大其可見性，並促進與客戶更好的互動，無論是在單一地點還是在多個地點。這些工具通常由企業行銷部門使用，也受到負責監督個人或公司範圍內的位置清單的區域或更高層級管理團隊的青睞。 透過熟練地利用這些平台，公司可以避免錯失潛在的商機，並減輕因商店資訊不完整或過時而引起的客戶不滿。此外，這些解決方案可以提供增強本地清單的途徑，從而提高企業的信譽和對潛在客戶的吸引力。
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IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
Moz
moz.com
Moz Local 平台帶來了強大的本地技術解決方案 - 推動更準確的清單管理、可操作的見解、重複刪除的自動化和評論管理。 Moz Local 將幫助您比以往更好地擁有和管理您的實體位置資料。更深入的整合、更主動的位置管理以及先前手動流程的自動化將使您的生活更輕鬆。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Th...
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic 的行銷平台透過獨特的數據驅動方法幫助特許經營商提高在搜尋和社群媒體中的線上知名度。它使特許經營商能夠從中央控制中心高效、無縫地管理行銷工具、資產和數據。 PromoRepublic 已與 80 多個特許經營品牌、400 多個行銷機構取得了成功，改善了 25,000 多個地點的成果，也簡化了決策。 這是透過其數據驅動的 Copilot 解決方案實現的，該解決方案充當個人數據分析師，將本地行銷數據轉化為可操作的業務見解。 無論您是新興品牌還是成熟的多地點品牌或品牌組合，PromoRepublic 都可以幫助您自動化和優化您的行銷工作。 您的品牌如何利用 Prom...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® - 適用於小型企業的排名第一的行銷平台®。從設計、行銷到 CRM，您所需的一切—為您的品牌加油®。由 Madwire® 提供支援 Marketing 360 是整合行銷軟體（技術）和專業行銷服務（人才）的結合，所有這些都透過一個強大的平台提供。它擁有小型企業發展所需的一切，從設計、行銷、CRM 和支付。該平台允許企業從一個介面存取和優化最重要的行銷管道，同時利用雲端中的人才（例如行銷人員、設計師、開發人員、內容創作者和影片專業人士）按需執行行銷。該平台提供全方位服務，並由經過認證的數位行銷高管進行試點，以幫助促進品牌行銷目標和目的。
Yext
yext.com
Yext（NYSE：YEXT）是領先的多地點品牌數位展示平台，在全球擁有數千名客戶。借助一個中央平台，品牌可以無縫地提供一致、準確且引人入勝的體驗，並與數位世界中任何地方的客戶進行有意義的聯繫。 Yext 的人工智慧和機器學習技術為每次客戶參與背後的知識提供支持，大規模自動化工作流程，並提供可操作的跨渠道見解，從而實現數據驅動的決策。從 SEO 和網站到社群媒體和聲譽管理，Yext 讓品牌將其數位形象轉變為差異化因素。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 為 60,000 多家合作夥伴提供端到端電子商務平台，這些合作夥伴向全球超過 550 萬家中小企業 (SMB) 銷售數位產品和服務。這些合作夥伴包括行銷機構、獨立軟體供應商 (ISV) 和媒體公司。 Vendasta 平台使這些團體能夠輕鬆地從基於雲端的技術市場採用新的解決方案，並以自己的品牌向中小型企業客戶銷售這些解決方案。該平台提供由人工智慧驅動的行銷自動化、銷售工具和整合的 CRM，以促進產品進入市場。它還包括項目、訂單和計費管理系統，以幫助透過機器人流程自動化進行擴展。中小型企業只需一次登入即可存取以 Vendasta 客戶品牌購買的所有解決方案。他們喜歡一個包含處方...
UpCity
upcity.com
UpCity 是一種資源，可協助企業與他們可以信任的 B2B 服務提供者建立聯繫。我們在企業和服務提供者之間建立並促進成功的關係。 UpCity 擁有超過 70,000 家上市供應商（從行銷機構、會計師事務所到人力資源顧問等），近 200 萬家企業（並且還在不斷增加）已訪問 UpCity 來尋找滿足其需求的最佳合作夥伴。我們的使命是促進成功的關係，因此我們創建了專有的數據驅動的推薦性評級，以幫助指導我們在每個本地市場和全國範圍內排名和推薦頂級服務提供者。
Solocal
solocal.com
BRIDGE 是 Solocal 的專有平台，可讓您管理商店定位器以及狀態管理。 我們的解決方案使網路主管及其銷售點能夠： - 受益於針對您的本地頁面優化的自然引用 (SEO)，以便在搜尋引擎上輕鬆找到， - 非常輕鬆地集中管理有關您的機構的本地信息主要網路中心（Google GMB、Facebook、Bing、PagesJaunes、Mappy、GPS 等）， - 管理您的意見（集中化和回應模型）， - 在GMB、PagesJaunes、Facebook 上轉發您的新聞和促銷活動，以確保全國和地方溝通， - 諮詢您的受眾和聯繫表現，並根據您授予的權限級別訪問報告。超過 25 位客戶關係專家...
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我們的使命是讓企業在網路上更加引人注目，提高他們的電子聲譽並幫助他們贏得更多客戶。我們的一體化解決方案透過直覺的儀表板支援策略決策，使決策者能夠衡量投資回報率並培養持久的客戶關係。 Partoo 與各行各業的眾多本地和國際公司合作，包括中小企業以及麥當勞、豐田、家樂福和 Sports Direct 等大型公司。我們的本地清單解決方案非常簡單，使公司能夠在本地和品牌層級管理該工具。 Partoo 擁有一支由400 多名專業人士組成的團隊，為100 多個國家/地區的400 多家客戶提供服務產品詳細資訊Partoo 透過實現其3 個目標，利用以下產品幫助公司發展：找到客戶、選擇客戶...
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是針對多地點企業的領先聯合行銷雲。我們幫助 Ace Hardware、Jersey Mike's、Kumon 和 Ford 等企業以品牌導向、本地完善和數據互聯的方式，在所有地點和數位管道中實現行銷工作的自動化和規模化。透過使用一流的生成式人工智慧和機器學習，SOCi Genius 平台為多地點企業提供可行的見解和建議，同時大規模自動化其最重要的工作流程。透過 SOCi，企業可以增強其在本地搜尋和社交頁面上的數位影響力，同時保護其線上聲譽，從而提高客戶參與度和市場領先結果。 SOCi 的可擴展和集中式平台技術為多地點和多家族企業提供了管理在地化行銷工作所需的一切工具，包括： 直...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO 是企業品牌本地行銷領域的領導者，為本地體驗(LX) 平台提供支持，該平台是一套全面、無縫整合的交鑰匙本地行銷和客戶體驗(CX) 解決方案，可在整個品牌範圍內大規模提供有影響力的超本地化體驗在場。世界領先的多地點品牌（零售商、餐廳、酒店、金融服務、醫療保健等）依靠 Rio SEO 成熟的技術和本地營銷專業知識來提高知名度以及積極的、可衡量的在線和實體店流量。 Rio SEO 是 PG Forsta 旗下公司。
Uberall
uberall.com
Uberall 是一個多地點行銷平台，可以讓像您這樣的企業輕鬆被發現、被選中並將搜尋轉化為銷售。我們的解決方案管理超過 150 萬個地點，並且 Uberall 管理的清單出現在 194 個國家/地區，並且還在增加。
RocketData
rocketdata.ru
RocketData 是一個易於使用的平台，可在 30 多種基於位置的服務中管理公司的業務資訊和評論：地圖、搜尋引擎、所有流行的目錄、GPS 設備和社交網路。 RocketData 將有關您公司的資訊加入這些服務中，自動發現錯誤、修復錯誤並保護您的資料。 RocketData 還可以幫助您的企業與當地客戶互動，無論他們在哪裡交談。此平台監控和收集客戶回饋，並提供從單一介面回答問題的工具。我們的整合清單包括 Google 地圖、Apple 地圖、Yandex.Maps、2GIS、Facebook、Instagram、TripAdvisor、Yelp、Garmin、Waze、Here 地圖、Ope...
SO Connect
soconnect.com
清單可幫助您的本地企業被更多客戶發現。在 50 多個平台上一次性更新您的公司信息，提高您的排名並獲得更多網站流量、電話和訪問您所在位置的訪客。目前，我們為 30 多個國家/地區的 100,000 多個業務地點和 50,000 多個客戶提供服務。我們的目標是幫助大型和小型企業與客戶互動並管理他們的線上聲譽和評論，同時提高各種平台上的本地搜尋可見性。我們的專業軟體包括： 清單 - 一次在 50 多個平台上更新您的公司資訊。評論 - 在一個中心位置收集和管理更多評論。網站優化器 - 改善您的網站搜尋引擎優化並透過無故障的網站贏得更多客戶。
Mobal
mobal.io
透過更好的業務概況尋找、贏得並留住更多客戶。 Mobal 可以自動化您的業務資料管理，以便您可以專注於更快地取得成果。 Mobals AI 支援的平台是最簡單、最快的方法，可以輕鬆地讓您的業務資料在所有主要線上目錄中保持良好狀態並保持最新狀態。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 是一家品牌情報公司，透過人工智慧驅動的深度傾聽重新構想客戶聯繫和聲譽管理。我們使多地點品牌能夠透過重要時刻的相關見解輕鬆推動即時影響。 Chatmeter 了解多地點和全通路聲譽管理的挑戰，並創建了一個規模化的平台，為從本地所有者到執行領導層的每個人提供端到端的可見性。 Chatmeter 擁有 93% 的客戶保留率，是零售、餐飲、醫療保健和金融服務業等領域的首選品牌聲譽合作夥伴。
Digitaleo
digitaleo.com
該平台讓本地行銷變得更容易。 從客戶評論審核和社交網路管理到贊助活動和本地知名度，Digitaleo 幫助網路和品牌為其銷售點帶來更多流量！
DashLoc
dashloc.com
DashLoc 是一個革命性的超本地化清單平台，以無縫且有效率的方式將本地企業與附近的客戶聯繫起來。憑藉其用戶友好的介面和地理定位功能，DashLoc 使用戶能夠發現在其附近運營的企業並與之互動。本地企業可以在 DashLoc 上建立詳細的個人資料，包括企業名稱、地址、聯絡資訊、營業時間以及其產品或服務的簡要描述等基本資訊。他們還可以展示特別優惠、優惠和促銷活動來吸引潛在客戶。客戶可以透過造訪其附近的企業、服務和活動的精選清單來受益於 DashLoc。他們可以留下評論和評級，培養一個充滿活力的社區，其中有價值的回饋可以推動改進並建立信任。 DashLoc 在提高當地企業的知名度和客流量方面發揮...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com 是多地點 Google 商家資料軟體的超值選擇。代理商和直接客戶都喜歡我們。管理您在當地的聲譽並大量發佈內容、服務、產品和照片。輕鬆概覽所有本地搜尋優先順序和效能，以便您知道要採取哪些措施。我們的 A/B 測試功能可以輕鬆最大化本地可見性。人工智慧支援的評論回應、競爭性評論報告和已刪除的評論使其成為本地搜尋評論的頂級播放器，可提高您的權威。兩週免費測試和無與倫比的價格！誰使用 GMBapi.com？對推動績效、聲譽管理、發佈內容和照片感興趣的多地點企業。我們以 15% 的價格獲得 90% 的利益。 15 分鐘內使用您的數據進行 24/7 線上免費測試！
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一個MaaS（行銷即服務）平台，透過三種方式更好地與客戶和潛在客戶互動、增加評論以及創建統一的客戶資料庫來指導品牌和企業與Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等大公司的分銷技術合作夥伴關係平台可以在單一介面中管理所有清單。透過實施品牌審核、智慧回應管理和採用最佳實踐來產生評論來建立聲譽。增加參與度 透過 ProManages 統一聊天整合和來自多個平台的查詢來接觸客戶和潛在客戶。透過回應範本、自動回應、Chabot 和票證路由啟用實用聊天協助。 ProManage 是一個新興的 MaaS 平台，透過跨多個平台的可發現性、增強與客戶和潛在客...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是當地企業的客戶互動平台，可透過簡訊、聊天和電子郵件方便地與潛在客戶和客戶互動，並且所有這些都在一個地方進行組織。我們讓您的企業客戶做好 24/7/365 任何互動的準備。
Experience.com
experience.com
自 2015 年以來，Experience.com 一直致力於提供世界一流的人工智慧驅動的線上聲譽、評論和線上狀態管理解決方案，幫助公司和專業人士增強線上狀態以及客戶和員工的參與度。 Experience.com 的整合 SaaS 平台以幫助數百萬組織發展和改進為共同使命，繼續引領產業走在數位行銷創新的前沿。
SproutLoud
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SproutLoud 是領先的分散式行銷平台，可協助品牌到本地團隊透過通路合作夥伴、地點和第一線員工進行有效的行銷和銷售。 SproutLoud 的人工智慧平台將數位資產管理、管道激勵、合作行銷基金和最後一哩行銷履行相結合，讓您可以輕鬆地透過傳統、數位和社交媒體策略協作部署在地化、合規的內容。 SproutLoud 是唯一專門為多層分銷行業打造的平台，使品牌能夠影響最接近消費者服務的各方的行為。 SproutLoud 的軟體提高了上市速度、品牌合規性以及數百或數千本地用戶規模的監管合規性。借助 SproutLoud，客戶可以透過數據驅動的決策快速回應當地市場狀況。
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers 是一家屢獲殊榮的客戶評論軟體公司。獲得更多評論。回應客戶。尋找有關客戶體驗的見解。
Mobilosoft
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從一個平台管理您的品牌網路的本地數位行銷：線上知名度、出版物、電子聲譽和本地廣告。
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iReview：您值得信賴的線上聲譽管理合作夥伴在快速發展的數位環境中，企業認識到線上評論在塑造其成功方面所發揮的關鍵作用。輸入 iReview——一個創新的線上聲譽管理平台，旨在為數位時代的企業提供支援。主要特點： 1. 全面的聲譽管理：iReview 為企業提供整體解決方案，幫助他們產生更多評論、獲得更高的搜尋引擎排名並提高在各個平台上的知名度。 90% 的線上客戶在購買前都會諮詢評論，因此 iReview 強大的聲譽管理解決方案不可或缺。 2. 多方面的工具：該平台為企業提供了一套工具來產生、管理、監控、回應、審查和分析市場評論。除了傳統的聲譽管理之外，iReview 還與行銷自動化平台...
LOCALACT
localact.com
LOCALACT 是專為加盟商打造的首屈一指的本地數位行銷平台。我們將您的特許經營商和營業地點放在每個當地市場的前沿和中心，幫助他們接觸更多的線上用戶並將他們轉化為客戶。從超本地化廣告活動到本地商店數據管理和線上報告，LOCALACT 幫助特許經營商和企業主增加收入並衡量行銷績效。
myPresences
mypresences.com
mypresences.com 是優化和管理企業線上形象和聲譽的最佳方式，讓他們在最短的時間內創建、維護和監控 2000 多種服務的正確、一致和完整的形象，而無需了解每項服務。隨著越來越多的新業務在網路上出現，網路形象和聲譽變得與店面一樣重要。 mypresences.com 允許企業監控和參與線上發布的有關其業務的所有內容，例如商業資訊、評論、交易、照片、影片和評論，以便他們可以控制自己的存在和所說的內容，以便他們可以圍繞他們的業務建立忠實的客戶群。在網路上發布有關企業的負評或不適當資料不僅會破壞他們尋找新客戶的能力，還會將其推向競爭對手…對於大多數企業來說，這種損害幾個月或幾年都不會被注意...
Direction Local
direction.com
Direction Local 是一個完整的在地行銷平台，專為希望快速提高線上知名度、接觸更多客戶並提高聲譽的企業而設計。其強大的工具包包括美國頂級目錄的引文構建、列表管理、評論管理、發布套件以及詳細的本地 SEO 報告見解。透過 Direction Local，會員可以體驗到本地搜尋中更快的排名提升、更大的地圖可見性以及更多的潛在客戶開發。會員資格起價為 999 美元/年，針對醫療保健（1199 美元/年）和旅遊（1099 美元/年）領域的企業提供利基計劃。
DigitalMaas
digitalmaas.com
我們是一個全球本地行銷平台，供企業用來優化其在多個搜尋平台（例如Google 我的商家、Apple、Facebook 和Bing）上的位置資訊。其在多個搜尋平台上的位置資訊。
dbaPlatform
dbaplatform.com
本地數位廣告和清單工具和解決方案。 dbaPlatform 幫助企業提高本地企業在 Google、Apple、Bing 和其他消費者平台上的知名度。 dbaPlatform 提供客製化計畫： + Done for You 廣告+ Done by You 廣告+ Done for You 清單+ Done by You 清單我們的廣告解決方案中的一些關鍵功能包括： + 帳戶建立+ 帳戶設定+ 監控與故障排除+ Feed優化+ White -標籤報告我們的清單解決方案中的一些關鍵功能包括： + 為多地點企業自動執行和安排Google 帖子+ 擴展由Google Looker 提供支援的Google...
Social Places
socialplaces.io
行銷技術機構，專門從事多地點品牌的清單、聲譽、社交、廣告和預訂。 Social Places 的價格對於特許經營商來說是負擔得起的，並提供實踐服務來實施和推動本地行銷策略。產品套件包括清單 - 跨渠道設定、最佳化和管理位置頁面。聲譽 - 集中並回應多個管道的回饋。社交 - 大規模上傳、管理和批准在地化內容。廣告 - 跨 100 多個平台的付費媒體和數據視覺化。 Bookings - 專為特許經營商打造的預訂和預約軟體。
Synup
synup.com
Synup 透過三管齊下的方法轉變品牌的線上形象：本地列表、聲譽管理和社交媒體管理。借助 Synup，品牌可以在一個整體儀表板中在所有地點和媒體管道中提供相關且值得信賴的業務內容。品牌現在可以管理和優化其所有營業地點的清單和內容，同時提高其線上評論、排名和參與度。 Synup 將所有線上資料和平台轉變為行銷管道以提高投資回報率。
Reptrics
reptrics.com
Reptrics 是一款適用於 B2B SaaS 企業的一體化客戶成功軟體，旨在推動客戶保留和成長。 Reptrics 專為積極主動的客戶成功團隊和執行領導者而構建，用於管理客戶入職和續約、減少客戶流失並增加擴展機會。 Reptrics 讓客戶成功團隊能夠成為收入中心而不是成本中心。透過使用劇本自動化以客戶為中心的工作流程，幫助管理整個客戶生命週期的成功。以客戶為中心的數據平台，用於監督帳戶健康狀況並即時解決客戶流失風險。總部位於佛羅裡達州，成立於 2019 年，是創投支持的平台。受到 Hook Security、Web-est、Skill Struck、Kinectify 等全球客戶的信賴，...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 協助透過經銷商網路進行銷售的品牌和製造商透過協調的訊息傳遞和數據驅動的見解來增強客戶旅程，從而優化行銷支出。 PowerChord 的軟體可輕鬆整合到您現有的行銷科技套件中，以便與本地客戶建立聯繫並在此過程中建立品牌忠誠度。憑藉與製造商及其數千名經銷商網路合作的豐富經驗，PowerChord 擁有創新、解決方案和支持，為當地市場注入活力。從平台整合和客製化解決方案到培訓和入職，PowerChord 團隊知道如何才能最大限度地取得成功。
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local 致力於為我們的通路合作夥伴、品牌、代理商和本地行銷人員提供可擴展、經濟高效且可自訂的本地存在管理解決方案。
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信賴的本地搜尋企業列表身份管理提供商，幫助全國品牌和本地企業控制並提高其在線企業列表的可見性，並向廣泛的本地搜索平台網絡提供可信、經過驗證的本地企業信息。
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo 擁有您的多地點品牌所需的一切，幫助客戶從搜尋到採取行動。在最大的搜尋、地圖和社交媒體平台上更新和同步您的業務訊息，以提升您的本地搜尋引擎優化 (SEO)。透過跨搜尋、地圖和社交網站收集評論和評分並從一個地方回覆來管理您的聲譽。透過在所有 Facebook 位置頁面上發布訊息，就像在一頁上發布訊息一樣簡單，可以放大您的品牌訊息。
GoSite
gosite.com
GoSite 為推動美國經濟的小型企業創造簡化的技術。我們的軟體使他們能夠在一個地方擁有在數位時代與客戶聯繫所需的一切。我們基於雲端的行動和網路工具套件改變了客戶隨時隨地開展業務的方式。